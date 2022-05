El mundo de los videojuegos para Android está creciendo a pasos abismales, tanto en usuarios como en la calidad de los propios juegos, ¿no te parece? Pues solo basta con recordar como eran los juegos en Android Oreo hace solo 5 años.

Así que, si quieres obtener el máximo rendimiento en juegos como Fortnite o Genshin Impact, aquí te explicamos qué debes buscar en una tablet y cuáles son las mejores tablets Android del 2022 para jugar.

A grandes rasgos, lo que debes buscar en una tablet (y en general cualquier dispositivo Android) para videojuegos son las siguientes características:

Por último, si buscas equilibrar el coste de la tablet, debes tener en cuenta que en la mayoría de los casos aumenta mientras mejores sean las especificaciones.

Hemos preparado una lista con nuestras tablets preferidas para jugar, cada una de ellas equilibra sus características para que puedas lograr el máximo rendimiento en tus videojuegos favoritos.

La primera tablet de Realme, la Realme Pad, es un ejemplo para el resto de fabricantes asiáticos y occidentales de cómo se pueden equilibrar buenas especificaciones y precios accesibles.

Y, aunque no ofrece las mismas capacidades que el resto de dispositivos de esta lista, podrás ejecutar cualquier juego configurando adecuadamente los gráficos. También deberás tener en cuenta que la Realme Pad no puede ser actualizada a Android 12.

A pesar de esto, la carga rápida y la batería de 7100 mAh compensa un poco esos puntos al asegurar varias horas de juego continuo.

Conocida también como Samsung Galaxy Tab A8 10.5 (para diferenciarla de sus predecesoras), es una de tus opciones a considerar dentro de la gama media.

Este modelo te permitirá complacer todas tus necesidades con los videojuegos más populares. Claro está, siempre que configures adecuadamente los gráficos.

Pese a esto, sigue siendo una opción accesible y equilibrada entre las tablets que han salido al mercado en los últimos meses.

Características Xiaomi Pad 5

Dimensiones y peso 254,7 x 166,3 x 6,9 mm. 511 gramos. Pantalla 11″ Full HD+ (1600 x 2560 píxeles) con relación de aspecto 16:10, panel IPS LCD con tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Qualcomm Snapdragon 860 con gráfica Adreno 640. RAM 6 GB LPDDR4X Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1 Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Bluetooth 5.0 y altavoces estéreo. Batería 8720 mAh con carga rápida de 33 W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.5.

Hace apenas unos meses la Xiaomi Pad 5 llego a España, demostrando cómo Xiaomi fábrica tablets cada vez más competitivas en un sector del mercado donde parecía que no se podría desplazar a Apple.

Las características de esta tablet te permitirán correr la mayoría de los videojuegos más populares (como el Call of Duty Mobile) con unos gráficos cercanos al máximo.

Pero, mantiene como puntos en contra el no poseer una pantalla AMOLED con la cual obtener la mejor nitidez bajo cualquier brillo ambiental.

Lenovo Tab P12 Pro: para que disfrutes de los juegos a 2K de resolución

Características Lenovo Tab P12 Pro

Dimensiones y peso 285,6 x 184,5 x 5,6 mm. 565 gramos. Pantalla 12,6″ (1600 x 2560 píxeles) con relación de aspecto 16:10, con panel AMOLED y tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y Dolby Vision. Procesador Qualcomm Snapdragon 870 5G con gráfica Adreno 650. RAM 6 u 8 GB LPDDR5 Almacenamiento 128 o 256 GB en formato UFS 3.1 Conectividad y extras USB C 3.1, WiFi de doble banda, GPS, NFC, Bluetooth 5.2 y altavoces estéreo JBL. Batería 10200 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 11.

Si te gusta disfrutar de juegos como Sky: Children of the Light dando prioridad a la resolución o simplemente quieres fluidez en los gráficos al jugar a Fortnite, la nueva Lenovo Tab P12 Pro es una opción que no te dejará quejas.

Pues esta tablet cuenta con un potente procesador con una gran gráfica integrada, que te permitirán reproducir cualquier juego a una resolución de 2K en su panel AMOLED.

Y si bien nuestra referencia en la gama alta es la Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, esta tablet de Lenovo compite sin problemas en rendimiento y a un coste menor.

Samsung Galaxy Tab S8 Ultra: la tablet que puede con todos los videojuegos

Características Samsung Galaxy Tab S8 Ultra

Dimensiones y peso 326,4 x 208,6 x 5,5 mm. 728 gramos. Pantalla 14,6″ Super AMOLED (1848 x 2960 píxeles) con relación de aspecto 16:10 y tasa de refresco de 120 Hz, HDR10+ y protección Corning Gorilla Glass 5. Procesador Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 con gráfica Adreno 730. RAM 8, 12 o 16 GB LPDDR5 Almacenamiento 128, 256 o 512 GB en formato UFS 3.1 Conectividad y extras USB C 3.2, WiFi de doble banda, GPS, SIM 5G, Bluetooth 5.2 y altavoces estéreo. Batería 11200 mAh con carga rápida de 45 W. Sistema operativo Android 12 basado en One UI 4.1.

La Samsung Galaxy Tab S8 Ultra entró al mercado hace solo unos meses junto a la serie de teléfonos móviles Galaxy S22. Desde entonces se ha posicionado como una de las mejores opciones en la gama alta.

Con esta tablet te podrás olvidar de FPS bajos con los gráficos al máximo en prácticamente todos los juegos de la Play Store (sí… también en juegos competitivos como Fortnite o PUBG Mobile).

Tanto es así que con la GPU Adreno 730 de esta tablet, podrás emular sin perdidas juegos de PlayStation 2 con el emulador AetherSX2.

Ahora que conoces las mejores tablets Android para jugar en 2022, coméntanos qué prefieres… ¿Una tablet que permita jugar con los gráficos al máximo o equilibrio entre calidad y precio?