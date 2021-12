La consola más vendida de Sony ha llegado a los dispositivos Android. La PlayStation 2 ya se puede emular con un rendimiento decente en Android gracias al nuevo emulador AetherSX2. Si aún no lo has probado o ni siquiera habías escuchado hablar de él, es porque se anunció el mes pasado y recién ahora se ha lanzado en Google Play Store. ¡Ya está disponible para descargar!

A diferencia de DamonPS2 (que es el emulador de PS2 más popular de Android), AetherSX2 es 100 % gratuito, no tiene anuncios, no te solicita permisos abusivos y no ha sido señalado de robar el código de otro emulador. Además, es más rápido a pesar de que todavía está en fase de desarrollo. Si quieres probarlo, enseguida te indicamos dónde descargarlo.

Cómo descargar AetherSX2: un emulador de PS2 para Android gratis y sin anuncios

Para descargar AetherSX2 en tu Android, usa el siguiente cajetín que te permitirá instalarlo desde la Google Play Store:

Como el emulador aún está en pruebas, es posible que tengas que unirte al programa beta de AetherSX2 para poder descargarlo desde la tienda de Google.

Por otro lado, es importante que sepas que ahora mismo AetherSX2 no se distribuye de forma oficial en formato APK. Por tanto, puede ser peligroso instalar este emulador con un APK que te encuentres en Internet.

Si no tienes la Play Store, te recomendamos que solo lo descargues de repositorios de APK seguros. En este momento, APKMirror no lo tiene, pero sí APKPure que es de las páginas más fiables para esto.

Descargar | APK de AetherSX2 en APKPure

¿Qué necesitas para jugar a la PS2 en Android con AetherSX2?

Si por más que lo intentas, el emulador AetherSX2 se niega a instalarse en tu Android, es posible que no cumplas con los requisitos necesarios para usarlo. Si no los conoces, son estos:

Procesador Snapdragon 845, equivalente o superior .

. Gráfica Adreno, preferiblemente, pero también funciona con las GPU Mali y PowerVR (con un rendimiento peor).

Ten en cuenta que este emulador está en una fase de desarrollo muy temprana, por lo que es posible que tenga errores o bugs en tu móvil, aunque sea un gama alta que cumpla a la perfección con los requisitos. Además, no olvides que el rendimiento del emulador puede variar de un juego a otro.

La mejor configuración para exprimir el emulador AetherSX2 en Android

Una vez que lo hayas instalado, si vas a sus ajustes te darás cuenta de que tiene muchas opciones para optimizar manualmente su rendimiento. Si no dominas mucho el tema, es mejor que no toques nada. Sin embargo, si crees que el emulador podría funcionar aún mejor en tu móvil, te recomendamos que pruebes estos 3 ajustes:

GPU Renderer : Vulkan funciona mejor para la mayoría de juegos, sobre todo si tu móvil tiene Snapdragon.

: Vulkan funciona mejor para la mayoría de juegos, sobre todo si tu móvil tiene Snapdragon. EE Cycle Rate (Underclocking) : 75 %. Especialmente recomendado para móviles lentos.

: 75 %. Especialmente recomendado para móviles lentos. Skip Presenting Duplicate Frames: activa esta opción que detecta el framerate interno del juego y evita que muestre fotogramas duplicados.

Y eso sería todo. Esperamos que con estos consejos puedas jugar a tus juegos de PS2 en Android con AetherSX2 sin muchos problemas.