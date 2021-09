Xiaomi sigue con su ritmo incesante de presentaciones. Y se atreve con el lanzamiento simultáneo de varios dispositivos, al más puro estilo de Apple. Uno de ellos es la Xiaomi Mi Pad 5, que llega a España de manera oficial.

Tras numerosas filtraciones y noticias que se han ido sucediendo en los últimos tiempos sobre la llegada de la tablet a Europa, ya podemos decir que es un hecho. Te mostramos sus características más importantes y el precio por el que podrás comprar este dispositivo.

Características de la Xiaomi Mi Pad 5

Repasamos primeramente las especificaciones de lo que será la tablet de Xiaomi para esta generación, después de varios años sin lanzar una tablet en Europa.

Características Xiaomi Mi Pad 5 Dimensiones y peso 254,69 x 166,25 x 6,85 mm. 511 gramos. Pantalla 10,9″ 2.5K (2560 x 1600 píxeles) con panel IPS LCD, Dolby Vision, True Tone, HDR10 y tasa de refresco de 120 Hz. Procesador Procesador Qualcomm Snapdragon 860. RAM 6 GB. Almacenamiento 128/256 GB. Cámara trasera Principal de 13 MP.

EIS y OIS. PDAF. Flash Dual LED. Cámara frontal 8 MP. Conectividad y extras Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, GPS y USB-C. Batería 8720 mAh con carga rápida de 33W. Sistema operativo Android 11 basado en MIUI 12.5.

Se trata de una tablet enfocada a la gama alta bajo el sistema operativo Android. No obstante, si algunos apartados se te quedan cortos, habrá una versión Pro con mejor procesador, mejor cámara y más memoria RAM. Eso sí, todavía queda la confirmación oficial para comprobar si llega finalmente.

Este dispositivo puede desempeñar el papel de un all in one, ya que es compatible con periféricos tales como teclados y stylus. Aparte de su apuesta en el gaming, esta tablet es una gran opción para trabajar en cualquier parte.

Precio de la Xiaomi Mi Pad 5 en España

Puesto que la llegada de la Xiaomi Mi Pad 5 es inminente, el precio de la tablet está a disposición de todo el mundo. Los precios varían en función de la configuración que elijas.

La Xiaomi Mi Pad 5 con 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento llega a un precio de 299 € (en vez de 349 €) . Mientras tanto, la versión con 6 GB y 256 GB de memoria interna costará 349 € de oferta en la tienda Goboo. ¡Aprovecha porque luego costará 100 € más!

Si accedes a la preventa que ha lanzado junto a Xiaomi, conseguirás varios regalos como un protector de pantalla, de cámara y una funda magnética si estás entre los 100 primeros pedidos. Además, puedes conseguir una funda adicional y una tablet gratis, aunque de esto último solo habrá un ganador.

Si quieres saber más sobre ella, aquí tienes la review de la Xiaomi Mi Pad 5.