El año pasado, la compañía china Chuwi nos sorprendió gratamente con el lanzamiento de la tablet Chuwi Hi10 X con Windows 10 que, actualmente, es una de las mejores opciones del mercado por ser económica y potente. Ahora, Chuwi ha anunciado que lanzarán una versión renovada de esta tablet bajo el nombre de Chuwi Hi 10 XR y que contará con el nuevo procesador Intel Gemini Lake N4120 para ofrecer aún más potencia.

De hecho, la Chuwi Hi 10 XR será la primera tablet de 10,1 pulgadas con procesador N4120 del mundo. Además, incluirá 6 GB de RAM, 128 GB de almacenamiento y dos puertos USB-C para que puedas hacer en ella prácticamente todas las tareas que harías en tu portátil. Por si fuera poco, su pantalla IPS cuenta con la sensibilidad necesaria para que puedas dibujar en ella con un lápiz óptico. ¿Te interesa esta tablet? Descubre a continuación todas sus características y cómo puedes conseguirla.

Todas las características de la tablet Chuwi Hi 10 XR

Características Chuwi Hi 10 XR Pantalla 10,1″ Full HD+ (1920 x 1200) con relación de aspecto 16:10 y panel IPS compatible con lápiz óptico 4096. Procesador Intel Gemini Lake N4120 con gráfica UHD 600. RAM 6 GB LPDDR4. Almacenamiento 128 GB ampliable hasta 256 GB con tarjeta microSD. Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Bluetooth 5 y jack de audio de 3,5 mm. Batería 26,6 Wh. Sistema operativo Windows 10.

La principal mejora de la Chuwi Hi 10 XR con respecto a su antecesora la encontramos en su procesador. Esta nueva tablet de 10,1″ usa el chip Intel Gemini Lake N4120 de 4 núcleos a 2,6 GHz. Además, cuenta con la tarjeta gráfica integrada UHD Graphics 600 de novena generación que permite reproducir vídeos en 4K. Por tanto, con este nuevo procesador, la Chuwi Hi 10 XR te brinda mucha potencia para trabajar.

Por otro lado, es importante mencionar que esta tablet usa Windows 10 como sistema operativo y le puedes conectar un teclado externo para usarla como un portátil. De esa forma, gracias a sus 6 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, la Chuwi Hi 10 XR es perfecta para realizar tareas de ofimática, ver vídeos en alta resolución, leer libros digitales e incluso jugar a algunos juegos no muy exigentes. Además, su panel IPS con resolución Full HD (1920 x 1200 píxeles) y relación de aspecto 16:10 te permite apreciar cada detalle con mucha nitidez.

¿Qué tan potente es la Chuwi Hi 10 XR? Los benchmarks demuestran su excelente rendimiento

El procesador N4120 de la Chuwi Hi 10 XR brinda mucha más potencia que los chips que alimentan a los modelos de la generación anterior (las Chuwi Hi 10 X y Hi 10 Air). Concretamente, en las pruebas de multinúcleo, el procesador N4120 ofrece un 125% más de rendimiento que el N4100 de la Chuwi Hi 10 X. Asimismo, en las pruebas de un solo núcleo, este chip brinda un 165% más de rendimiento que el procesador Z8350 de la Chuwi Hi 10 Air.

Así que no cabe duda de que, si buscas más potencia, vale la pena dar el salto a la nueva tablet Chuwi Hi 10 XR. Y es que, en definitiva, estamos ante una tablet ideal para cualquier uso que desees darle, pues tiene una excelente pantalla y un rendimiento sobresaliente. Además, todo su chasis es de metal, por lo que es bastante resistente y la puedes llevar contigo a todos lados sin miedo a que se rompa.

¿Quieres hacerte con una Chuwi Hi 10 XR? Si bien aún no está disponible (se lanzará a finales de este mes), te recomendamos que visites su sitio web oficial usando el botón de abajo para conocer más sobre ella y obtener un cupón de descuento al suscribirte con tu correo electrónico. De momento, no sabemos cuánto valdrá, pero seguramente Chuwi lo revelará en los próximos días.