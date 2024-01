Shein paga por evaluar ropa, ¿es verdad o mentira?

Algo que se ha estado escuchando desde 2023, ha sido la posibilidad de recibir dinero extra desde Shein al evaluar su ropa. La oferta, que parece inofensiva, ya causó daños en muchas personas inocentes que han caído en esta estafa sin saber realmente dónde se metían.

Así es, el rumor de que Shein paga por evaluar ropa es una estafa hecha y derecha. Ni la empresa Shein ha hecho jamás una declaración de hacer esta actividad, ni existe ningún ente oficial que se preste para esto con la autorización de Shein. Incluso desde Kaspersky han hecho un artículo al respecto reportando el fraude. Sin embargo, el proceso de la estafa casi parece auténtico. De modo que por tu seguridad, es importante que conozcas cómo operan los estafadores desde este móvil, lo que explicaremos a continuación.

Shein paga por evaluar ropa: la estafa que te puede quitar unos cuantos euros del bolsillo

La estafa funciona de esta manera: alguien contacta contigo, preguntando si estás interesado en obtener ganancias extras desde Shein. Para ganarse el deseo de la víctima, ofrecen hasta 60 dólares por el simple hecho de evaluar ropa de Shein desde una aplicación destinada a ello.

Sin embargo, para acceder a este “sistema”, es necesario que antes realices un pago. Dicho pago, prometen que será reembolsado la primera vez que canjees el saldo que acumules realizando las valoraciones de la ropa.

Y así, desde el comienzo, parece todo muy inocente y correcto. Las apariencias engañan, pues los estafadores le dan credibilidad a su sistema, añadiendo anuncios auténticos de Google, haciendo que Influencers los promocionen sin saber del engaño, e incluso dirigiéndote a la Play Store para descargar la aplicación o a páginas como Money Looks. Esta aplicación de la que hablamos, por cierto, ha sido retirada de la biblioteca de Google muchas veces, pero cada cierto tiempo vuelve a aparecer.

En fin, que al entrar a la aplicación y valorar unas cuantas piezas de ropa de Shein, te informan que has conseguido obtener 60 dólares como premio… dinero que no ves nunca, pues no existe forma de reclamarlo. De hecho, ni el dinero que te prometen, ni el que pagaste al inicio, volverán a estar a tu alcance nunca. Llegados a este punto te enteras de lo peor: era una estafa.

Si lo de que Shein paga por evaluar ropa es falso, ¿no hay promos oficiales que se parezcan?

Aunque lo de ganar dinero haciendo actividades relacionadas con Shein fuera de su aplicación o de su página web oficial es falso, no significa que Shein no ofrezca formas de obtener descuentos o bonos. De hecho, es posible obtener cupones de Shein, o incluso ganarte 100 euros desde un juego de la tienda.

La autenticidad reside en que provienen directamente de Shein, sea su aplicación legítima o su sitio web. Cualquier cosa que provenga de una tercera fuente, es mejor que ni la mires, ni le sigas el juego al que te la trata de vender como la solución a tus problemas financieros.

¿Qué puedes hacer para cuidarte de esta estafa?

La mejor forma de salvarte de una estafa, en general, es identificándola de inmediato y evitando meterte en ella o acabar en la red de mentiras del estafador. Esto lo logras teniendo en mente siempre que “todo lo que huela a dinero fácil es una trampa o es ilegal”. Otras formas de asegurarte de que lo que te ofrecen no es cierto es investigando desde Google.

Muchas estafas con dinámicas parecidas están pululando en diferentes países, especialmente en Latinoamérica. Sin embargo, esto no quita la posibilidad de que aparezcan también en España.

Generalmente, cualquier cuenta de correo genérica y desconocida por ti, que te envíe un email con ofertas, e incluso números con origen tailandés que se pongan en contacto contigo de la nada, son estafadores buscando a su próxima presa. Asegúrate de bloquearlos, reportarlos y tener siempre a la mano un buen antivirus por sí a las moscas.