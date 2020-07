Hace poco Twitter sufrió un hackeo masivo para promover una estafa con Bitcoins y otras criptomonedas. En cuestión de minutos cientos de cuentas quedaron a merced de los atacantes, y la compañía no pudo hacer más que reaccionar. Este suceso despierta nuevamente el debate de la ciberseguridad en redes, y da para reflexionar sobre ciertas cosas.

Tu seguridad y la de tus datos nunca están 100% resguardadas en Internet. Cualquier plataforma es susceptible a ser hackeada, y aunque las compañías trabajan para aumentar la seguridad, siempre quedará alguna brecha disponible. Debido a esto, te enseñaremos cómo proteger tu cuenta de Twitter tras el hackeo masivo y la estafa de los Bitcoins. Recuerda, tu seguridad también es tu responsabilidad.

– Elon Musk, at least three times pic.twitter.com/sExdr83Rkt

— Paige Leskin (@paigeleskin) July 15, 2020