La cantidad de videollamadas en todo el mundo ha crecido a raíz del confinamiento por el coronavirus. ¿Por qué? Porque te permiten ver a tus familiares y amigos sin tener que salir de casa. Sin embargo, algunos expertos en seguridad aseguran que es peligroso usar Houseparty, la popular aplicación para hacer videollamadas grupales.

Houseparty incluye una serie de características únicas y fáciles de usar que hacen que las videollamadas sean más divertidas. Pero lamentablemente, parece que también viene con una cantidad de problemas relacionados con la privacidad.

Ray Walsh, un experto en privacidad digital, dijo a Digital Trends que los usuarios de Houseparty deben tener en cuenta que la app recopila una cantidad preocupante de información personal. Esto incluye datos de geocalización que en teoría podrían ser usados para rastrear a cada usuario. Walsh indica que es una situación aterradora considerando cuánta información podría obtener el gobierno estadounidense si así lo quisiera.

Walsh dice que si la pandemia continúa por un tiempo prolongado, aumentan las posibilidades reales de que este tipo de aplicaciones sean vigiladas por el gobierno de los Estados Unidos. Todo con el fin de monitorear cómo se está propagando el COVID-19.

Gehan Gunasakara, profesor de derecho comercial en la Universidad de Auckland, dijo que Houseparty es un “caballo de Troya” de privacidad que puede rastrear cada uno de tus movimientos. Al descargar y usar esta app, Gunasekara afirma que rastreará tu ubicación, con quién te comunicas, con qué frecuencia te comunicas con ellos y más.

Algunos usuarios de Twitter afirmaron que la descarga de HouseParty comprometía sus otras cuentas sociales y suscripciones como PayPal, Netflix, Instagram y Spotify. Sin embargo, Houseparty abordó el problema diciendo que esto no era cierto y que todas las cuentas estaban aseguras. Por si fuera poco, acusó que estas acusaciones fueron hechas por una compañía de desprestigio y está ofreciendo un millón de dólares a quien pueda probarlo.

We are investigating indications that the recent hacking rumors were spread by a paid commercial smear campaign to harm Houseparty. We are offering a $1,000,000 bounty for the first individual to provide proof of such a campaign to bounty@houseparty.com.

— Houseparty (@houseparty) March 31, 2020