Aunque las estaciones de carga para móviles pueden ser de gran ayuda cuando estás viajando y se te ha agotado la batería, lo cierto es que pueden ser peligrosas. El FBI te aconseja que no cargues tu móvil en ciertos lugares y en esta publicación te explicaremos la razón.

La alerta fue emitida por dicha organización estadounidense a través de un mensaje publicado en su cuenta de Twitter (específicamente su división en la ciudad de Denver). Esto es porque han descubierto que algunas personas inescrupulosas han utilizado estas terminales de carga para instalar virus, software de monitoreo y toda clase de malwares en los smartphones de las personas vía USB.

El problema, es que existen terminales de carga públicas en muchos sitios además de los aeropuertos. También se pueden encontrar en terminales terrestres, centros comerciales y hoteles.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023