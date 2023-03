Indiscutiblemente, la popularidad de ChatGPT es cada vez mayor. Cada día más personas quieren probar el innovador chatbot. Pero ten cuidado, esto te puede convertir en un objetivo atractivo para los ciberdelincuentes.

Recientemente, se usaron aplicaciones falsas de ChatGPT para propagar malware y robar contraseñas. Ahora, los piratas informáticos están usando una extensión de Chrome maliciosa llamada “Acceso rápido a Chat GPT” como un señuelo para engañar a los usuarios desprevenidos, según una nueva publicación de blog de la firma de privacidad en línea Guardio.

El pasado 8 de marzo de 2023, la investigadora de Guardio Labs, Nati Tal, anuncio en Twitter que se había descubierto una extensión maliciosa de Chrome que prometía acceso rápido a ChatGPT. Esta falsa extensión estaba secuestrando cuentas de Facebook e instalando puertas traseras ocultas, otorgando permisos de administrador a los ciberdelincuentes.

UPDATE: As soon as we reported the FageGPT #Chrome extension, it was removed. We're glad to see the quick response to our request.

While thousands were affected, many were also saved from having their #Facebook accounts #hacked. 💪 https://t.co/fTK1XLpZ9l pic.twitter.com/5X3QDc2QMz

— Guardio (@GuardioSecurity) March 12, 2023