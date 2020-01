Si descargaste la nueva versión del navegador Edge de Microsoft, el cual está basado en Chromium, es necesario que sepas que ya puedes acceder a todas las extensiones que posee el navegador Chrome de Google.

Esta nueva actualización basada en el motor que utiliza Google Chrome, ya está disponible para todos los usuarios que tengan Windows 10 en sus computadoras. Si ya has hecho todo lo necesario para poder descargarla e instalarla, te recomendamos echarle un ojo a este artículo, pues aquí te explicaremos paso a paso cómo instalar las extensiones de Chrome en Microsoft Edge Chromium.

Cómo instalar extensiones de Chrome en el nuevo Microsoft Edge

Antes de mostrarte qué es lo que debes hacer para poder instalar extensiones dentro de Microsoft Edge Chromium, es importante aclarar que todas las extensiones que hay en Google Chrome son compatibles con el nuevo navegador Edge de Microsoft. En pocas palabras, podrás acceder a las mismas extensiones que tienes instaladas en Chrome.

Estando abierto el navegador Microsoft Edge, deberás hacer clic sobre los tres pequeños puntos que se ubican arriba a la derecha de la pantalla.

Se desplegará un menú con distintas opciones. Haz clic en la opción que dice Extensiones.

En segundos, se abrirá una nueva pestaña en la que podrás ver las extensiones que tienes instaladas. Si no tienes ninguna, puedes instalar nuevas haciendo clic en la opción que dice Obtener extensiones de Microsoft Store.

Ya dentro de la web de Microsoft Edge Addons, podrás instalar cualquiera de las extensiones que se muestra en la página, o bien utilizar el buscador para encontrar una extensión en concreto.

En este caso, nosotros instalaremos la extensión Acortador de URL de un clic. Para poder instalarla se debe clickear en la opción que dice Obtener. Una vez hecho clic allí, la extensión se instalará de forma automática en Microsoft Edge.

¿Aún no descargaste la nueva versión de Microsoft Edge?

Si aún no has descargado esta nueva versión del navegador de Microsoft, no te preocupes. A continuación, te vamos a dejar el enlace para que puedas obtener esta versión de forma oficial. Eso sí, es importante que cuentes Windows 10 actualizado para no experimentar problemas al momento de instalarlo y utilizarlo.

Enlace | Descargar Microsoft Edge Chromium