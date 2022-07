Facebook es la red social más grande del mundo y, por lo tanto, es el punto de mira de muchos hackers que quieren robar tu información. Por eso, la compañía de Mark Zuckerberg ha implementado diversas medidas de seguridad para garantizar la privacidad y seguridad de tu cuenta. La mayoría de estas medidas están activadas por defecto, pero hay una en particular que Facebook te pedirá que actives de forma manual. Efectivamente, estamos hablando de Facebook Protect.

Si estás aquí es porque de seguro recibiste un correo titulado «Tu cuenta requiere seguridad avanzada de Facebook Protect» y te has asustado. El correo en cuestión te pide que actives Facebook Protect en tu cuenta para ayudarte a defenderte de ataques dirigidos a cuentas con gran alcance. Además, te dice que si no lo activas antes de cierta fecha, perderás acceso a tu cuenta hasta que lo hagas. ¿Es real este mail? ¿Es seguro hacer lo que te piden? Enseguida te contamos.

¿Qué es Facebook Protect y para qué sirve?

Antes de nada, aclaremos la pregunta que de seguro ahora mismo pasa por tu cabeza… ¿qué es exactamente Facebook Protect? Según la propia red social, se trata de un programa de protecciones avanzadas, obligatorio para cuentas de Facebook con un potencial de alcance que supere al del usuario promedio. Se creó en 2019 con motivo de las elecciones presidenciales en Estados Unidos para evitar el robo y falsificación de cuentas.

Lo que hace exactamente Facebook Protect es detectar intentos de hackeo a cuentas de Facebook, analizando los inicios de sesión desde ubicaciones inusuales, los comportamientos atípicos e incluso los dispositivos que acceden a Facebook sin haber sido verificados previamente.

Por consiguiente, una vez que actives Facebook Protect tu cuenta tendrá una capa de seguridad adicional que bloqueará automáticamente todos los hackeo (o los que sea capaz de detectar). Además, te avisará si hay un problema de seguridad en tu cuenta y te ofrecerá varias opciones para solucionarlos. Normalmente, solo te pedirán usar una contraseña más segura y activar la verificación en dos pasos.

La respuesta corta es sí. La dirección de correo security@facebookmail.com es oficial de la compañía, por lo que puedes confiar en todos los mails que te envíe ese correo. Eso sí, en el caso del correo con motivo de activar Facebook Protect, debes tener en cuenta que se trata de un mail automático y a veces se envía sin ser necesario.

Es decir, aún recibiendo el mail, es posible que ya tengas activado Facebook Protect en tu cuenta. Así que puedes omitirlo por completo. De todas formas, puedes pinchar el enlace adjunto en el mail para verificar si la protección ya está activada o no.

Cómo activar Facebook Protect en mi cuenta

Facebook Protect es una capa de seguridad adicional para aquellas cuentas cuyas publicaciones lleguen a muchísimas personas. Eso quiere decir que si tu cuenta de Facebook es personal y no la usas para compartir cosas con un gran público, no hace falta que actives Facebook Protect y es posible que ni te dejen activarlo. Sea como sea, puedes intentar activar Facebook Protect de la siguiente manera:

En móviles : Abre la app de Facebook en tu móvil. Toca el botón de las tres rayas horizontales de la esquina superior derecha. Selecciona Configuración y privacidad > Configuración. Presiona en Contraseña y seguridad. En la opción Facebook Protect, pulsa el botón para empezar la activación de esta capa de protección extra.

: En ordenadores y portátiles : Ve a Facebook e inicia sesión si aún no lo has hecho. Pincha este enlace para ir a la sección de Seguridad e inicio de sesión. Verás la opción de Facebook Protect. Si está desactivada, pulsa el botón Empezar y sigue las instrucciones indicadas por la plataforma.

:

Si no ves la opción de Facebook Protect, significa que tu cuenta no es elegible para disfrutar de esta capa de seguridad adicional y no hay nada que puedas hacer para activarla. Solamente te la ofrecerán cuando tu cuenta crezca tanto que tus publicaciones lleguen a más personas que las del usuario promedio.