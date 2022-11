Las estafas por WhatsApp están a la orden del día. De las que más te debes cuidar son aquellas que te piden el código de verificación de 6 dígitos de tu WhatsApp, pues con ese código pueden robarte tu cuenta y así suplantar tu identidad para cometer delitos. Ya en 2020 te advertimos de un timo de ese estilo y ahora, dos años más tarde, volvemos para avisarte de otra estafa similar en la que los atacantes se hacen pasar por el soporte técnico de WhatsApp.

De acuerdo a un reporte de la compañía especializada en ciberseguridad ESET, está rondando por WhatsApp un mensaje falso del soporte técnico de la aplicación que pide a los usuarios su código de verificación para robarles la cuenta. Las pruebas presentadas demuestran que, de momento, esta estafa solo parece estar enfocada en usuarios de Colombia, aunque no descartamos que se expanda rápidamente a otros países.

Así funciona la estafa del soporte técnico de WhatsApp que pide el código de 6 dígitos

La estafa comienza con un mensaje que llega a tu WhatsApp proveniente de un número desconocido que dice ser el soporte técnico de la aplicación. El mensaje dice lo siguiente:

«El soporte técnico de WhatsApp informa: su cuenta de WhatsApp ha sido solicitada en un nuevo dispositivo móvil, para confirmar que fue usted quien realizó la operación, diga * SI * si su respuesta es negativa debe ser * NO *, si no recibe una pronta respuesta, su cuenta de WhatsApp se eliminará por su seguridad y la de otros usuarios. Para mas información contactenos https://www.whatsapp.com”.

Más allá de las faltas ortográficas y la pésima estructura del comunicado que delatan la falsedad del mensaje, si se le responde para obtener más información, empezarás a recibir una serie de mensajes reenviados con preguntas acerca del dispositivo que usas y la ciudad donde estás. Normalmente, no acertarán, pero eso no evitará que te pidan el código de 6 dígitos que te han enviado y seguidamente te amenazarán con bloquearte la cuenta si no se los envías.

¿Cómo pueden los estafadores enviarte el código de verificación de WhatsApp? Muy fácil, si pudieron contactarte por WhatsApp es porque saben tu número de teléfono y pueden utilizarlo para abrir tu WhatsApp en otro móvil. Cuando lo intenten, WhatsApp les pedirá tu código de verificación, que es el que la plataforma envía a tu número por SMS.

Por esa razón, nunca debes enviar el código de verificación de 6 dígitos de WhatsApp a nadie. Si se los envías, ellos podrán entrar en tu cuenta de WhatsApp y así culminar el robo. Después, seguramente te pedirán dinero para devolverte tu WhatsApp o utilizar tu WhatsApp para cometer fechorías.

Cómo saber si estás hablando con el soporte técnico real de WhatsApp

Lo más importante es que sepas que el soporte técnico nunca te hablará por un chat de WhatsApp. Y si lo hacen, su nombre de usuario no será un número de teléfono cualquiera. Además, tendrán una marca verde con un check de verificado que indica la autenticidad de la cuenta. Sin embargo, de momento, el soporte técnico de WhatsApp no utiliza los chats de la aplicación como vía de comunicación.

La única vía de comunicación oficial con el soporte de WhatsApp es este correo electrónico: support@support.whatsapp.com

Cualquier otra persona, número de teléfono o chat en WhatsApp que te diga que es el soporte técnico, seguramente es falso y debes bloquearlo para evitar caer en sus estafas. Aquí te enseñamos cómo bloquear un número en WhatsApp que no es contacto.