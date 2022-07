No todas las interacciones en líneas son placenteras o agradables. De hecho, muchas veces las redes sociales se prestan para toda clase de acoso, spam, y otros tipos de molestias. WhatsApp no es la excepción a esto y si hay algún número que te está molestando y quieres prohibirle la opción de que te escriba, siempre puedes bloquear el contacto.

Pero, ¿qué hay de cuando quieres bloquear un número que no tienes agregado a tus contactos? Pues tenemos un pequeño truco que quizás puedas utilizar en esos casos específicos.

¿A quiénes puedo bloquear en WhatsApp?

Como toda red social, WhatsApp te ofrece la opción de bloquear a cualquier persona que esté en tu lista de contactos, con la que tengas un chat o que te haya hecho una llamada. Toda persona que hayas bloqueado no podrá contactarte de ninguna manera dentro de la aplicación.

Esta es una opción muy útil cuando estás tratando con cuentas de estafadores, spammers, y por supuesto acosadores en línea. Si deseas bloquear a alguien de tu lista de contactos de WhatsApp, lo único que debes hacer es seguir los siguientes pasos:

Entrar a la aplicación de WhatsApp en tu móvil.

en tu móvil. Buscar en la lista de contactos a la persona que quieres bloquear y abre su chat.

y abre su chat. Desplegar el menú de opciones presionando en los tres puntos en la esquina superior derecha.

presionando en los tres puntos en la esquina superior derecha. Presionar en donde dice Más, luego escoger la opción de Bloquear y listo.

Una vez que bloqueas a cualquier contacto en WhatsApp, se te da la opción de denunciar a ese contacto. Si denuncias a esa persona, los últimos 5 mensajes de tu conversación se enviarán a un centro de quejas por acoso o por cualquier clase de comportamiento indebido.

Lo lógico es que no sea posible bloquear a un número que no te ha contactado o que no tengas archivado en tus contactos, ya que no hay forma de registrarlo. Sin embargo, aquí te traemos un pequeño truco que puede que te sirva para poder bloquear a ese número que sabes que te traerá alguna clase de molestia en algún momento. Y lo único que necesitas es acceso a Internet.

Para bloquear un número en WhatsApp sin agregarlo a los contactos, sigue estos pasos:

Copia esta dirección web en el navegador de tu móvil , https://wa.me/número.de.teléfono, pero no entres aún.

, https://wa.me/número.de.teléfono, pero no entres aún. Ahora debes cambiar la parte que dice número.de.teléfono por el número que deseas bloquear , recuerda incluir el código de área del país.

, recuerda incluir el código de área del país. Presiona en donde dice Continuar al chat .

. Una vez abierto, no tendrás que escribir nada en el chat, solo presiona en bloquear y listo.

De esta manera ya el número no podrá contactarte de ninguna manera posible mediante WhatsApp. Por supuesto, esto es completamente reversible y cuando quieras puedes desbloquear ese número de WhatsApp, si así lo deseas.

Si estás siendo víctima de una estafa por Internet o alguna especie de acoso, recuerda informárselo siempre a las autoridades o a un ente responsable. Esperamos este artículo te haya funcionado y si conoces algún otro truco como este en WhatsApp, compártelo con nosotros en la caja de comentarios.