ERMAC 2.0: el troyano bancario para Android que vale 5000 $ al mes

No cabe duda que en lo que respecta a seguridad informática, los troyanos son los malwares más temidos de todos. Estos virus tienen la capacidad de infiltrarse en los sistemas de manera silenciosa sin que el usuario lo detecte y llevar a cabo sus ataques en segundo plano.

En los últimos años, se han descubierto una gran cantidad de troyanos en Android tales como 2FA Authenticator, FMVWhatsApp, Emotet, Octo, GriftHorse, entre otros. Pero, ninguno de ellos ha sido tan temido como ERMAC, un famoso troyano que roba cuentas bancarias.

Pues bien, si de por sí este malware ya era lo suficientemente peligroso, ahora se ha revelado que está circulando una nueva versión de este virus. Se trata de ERMAC 2.0, la nueva variante de este troyano que los hackers pueden alquilar por 5000 dólares al mes.

Una investigación llevada a cabo por el equipo de ESET, los creadores del famoso antivirus, ha revelado los detalles del nuevo ERMAC 2.0. A través de hilo de Twitter que dejamos aquí abajo, los investigadores destacan que la nueva versión de este troyano está atacando exclusivamente al sistema operativo Android. Además, a diferencia de la primera variante, ERMAC 2.0 aumenta la cantidad de apps que afecta de 378 a 467.

A new #Android banker ERMAC 2.0 impersonates #Bolt Food and targets 🇵🇱 Polish users.

Available for rent on underground forums for $5K/month since March 2022, ERMAC 2.0 already has an active campaign. #ESETresearch @LukasStefanko 1/3 pic.twitter.com/hGeD4ZSwve

— ESET research (@ESETresearch) May 18, 2022