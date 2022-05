Según la Europol, Emotet es uno de los virus más peligrosos y si quieres saber por qué, has llegado al sitio indicado. De cualquier forma, debes saber que este virus se ha multiplicado rápidamente y cada vez está presente en más dispositivos.

¿Qué es el virus Emotet?

Existen múltiples virus, como el Joker o Dirty Pipe. Sin embargo, según Karspersky, Emotet es el virus con más crecimiento en los últimos meses, aunque solo afecta a dispositivos con Windows. De hecho, parece que los infectados con Emotet han pasado de más de 2800 en febrero a más de 9 mil en el mes de marzo de 2022. Asimismo, el número de ataques hechos por Emotet que se han registrado se ha incrementado de más de 16800 hechos en febrero hasta más de 48500 en el mes de marzo.

Ahora, como múltiples tipos de virus, Emotet infecta el mayor número de dispositivos posibles para acceder a los datos de las personas. Toma en cuenta que a diferencia de FFDroider, el virus que puede robar tus redes sociales, Emotet generalmente busca robar los datos de acceso de tus cuentas bancarias o del sector financiero en sí. Además, este virus también puede robar las contraseñas que tengas guardadas en tu navegador.

A diferencia de los móviles Android que vienen de fábrica infectados con virus, Emotet infecta a los dispositivos al enviar correos electrónicos con archivos descargables. Entonces, debes tener cuidado al descargar cualquier archivo que hayas recibido por correo electrónico. Por otro lado, debes saber que generalmente Emotet usa las campañas de email marketing como base de datos para encontrar nuevos correos electrónicos a los que enviar su virus.

¿Cómo saber si tu móvil está infectado con Emotet?

Emotet es un virus troyano que solo afecta al sistema operativo Windows y hasta ahora no puede infectar otros sistemas operativos como Android. Aun así, es probable que te preguntes si es necesario un antivirus en Android actualmente, aunque no está de más que uses uno de los mejores antivirus para Android.

Ahora, para saber si tu ordenador está infectado con Emotet, lo que debes hacer es descargar EmoCheck. Toma en cuenta que EmoCheck es una herramienta que te indica si tu dispositivo está infectado con el virus Emotet. Es decir, EmoCheck no funciona para detectar si tu móvil está infectado con otros virus o malwares.

Después de descargar EmoCheck, lo que debes hacer es ejecutar la app para que esta escanee tu ordenador. Posteriormente, si EmoCheck encuentra una amenaza, te mostrará la ruta en la que está Emotet para que elimines el archivo infectado. Una vez hecho esto, ya estarás libre de la amenaza de Emotet.