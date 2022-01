Los virus informáticos actuales son tan molestos como los de la naturaleza. Cuando piensas que ya tienes la cura definitiva para borrarlo de tu vida, de pronto evoluciona y te vuelve a atacar de formas que no esperabas. Justo eso es lo que está pasando con BRATA, un malware de dispositivos Android detectado por primera vez hace 4 años en Google Play y que ha regresado este 2022 con ataques más peligrosos y agresivos.

Este troyano de acceso remoto fue usado mucho por los hackers para robar la información bancaria de la gente. Su nueva versión sigue siendo capaz de robar tus datos, pero ahora tiene unas cuantas habilidades nuevas, incluyendo una que le permite formatear tu Android para que no puedas detenerlo. La mejor forma de evitar este tipo de virus es sabiendo cómo funcionan, así que vamos a conocerlo…

BRATA: de los malware más peligrosos que pueden atacar tu Android

De acuerdo a la firma de ciberseguridad Cleafy, el malware BRATA se ha actualizado con varias variantes para atacar a diferentes países y audiencias usando las armas apropiadas. Al parecer, está dirigido a los usuarios de España, América Latina, Estados Unidos, China, Italia, Polonia y Reino Unido. Esto es lo que hace cada una de sus variantes:

BRATA.A : añadió la posibilidad de rastrearte con el GPS del móvil, así como de reiniciar de fábrica el dispositivo.

: añadió la posibilidad de rastrearte con el GPS del móvil, así como de reiniciar de fábrica el dispositivo. BRATA.B : mismas características que la anterior, pero con un código más difícil de entender y un sistema mejorado para robar tus datos bancarios cuando vas a iniciar sesión en la app o web de ciertos bancos.

: mismas características que la anterior, pero con un código más difícil de entender y un sistema mejorado para robar tus datos bancarios cuando vas a iniciar sesión en la app o web de ciertos bancos. BRATA.C: es la variante «inofensiva» cuyo único propósito es descargar e instalar el verdadero virus BRATA en tu móvil.

Te preguntarás… ¿y para qué el malware BRATA formatea los Android que infecta? ¿De esa forma no se elimina a sí mismo también? Sí, ese es el punto. El malware, luego de hacer una transferencia bancaria con tus datos robados, procede a restablecer de fábrica tu teléfono para que así no quede rastro de él y no tengas ni idea de qué o quién ha hecho la transacción ilícita.

BRATA hace uso de los permisos de accesibilidad y de administrador de tu Android para ver qué hay en la pantalla y qué estás escribiendo, e incluso para realizar acciones avanzadas en el dispositivo. Prácticamente, se apropia de tu móvil. Si no quieres que BRATA haga esto contigo, simplemente no otorgues esos permisos a ninguna app que no venga de una empresa o desarrollador ampliamente conocido.