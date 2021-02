ten cuidado con los influencers que promocionan apuestas en Instagram

No todo lo que brilla es oro, una frase que aplica perfectamente para los influencers que ya no solo dejan mucho que desear, sino que ahora incluso se aprovechan de su fama para estafar a sus seguidores.

Recientemente una ola de influencers en España, entre ellos Marina Yers, comenzaron a promocionar a través de sus stories unas apuestas deportivas en las que, supuestamente, habían ganado más de mil euros en un día. Se trata de una nueva estafa en Internet.

¿Cómo funciona la estafa de las apuestas en Instagram?

Últimamente muchos influencers estan promocionando una estafa acerca de apuestas deportivas que NO OS PODÉIS TRAGAR. ABRO HILO. pic.twitter.com/t7qT8Ujcag — sara ⭐ (@soyuncharizard) February 6, 2021

A través de Twitter, el usuario @soyuncharizard dejó al descubierto cómo funciona la estafa de los influencers que promocionan apuestas por Instagram.

Y es que, al comparar, veremos que estos influencers realmente no se han reventado la cabeza tratando de ser originales, todos usan el mismo procedimiento, incluso con las mismas preguntas y respuestas.

Empieza con unas stories de Preguntas y Respuestas. Luego de algunas preguntas regulares, se cuela una pregunta en la que quieren saber cuánto ganan, a lo que responden en todos los casos:

“Eso es un poco privado. Pero lo que os puedo contar es que hace poco empecé a apostar en el fútbol y es con lo que más estoy ganando. El otro día empecé con 30€ y acabé con 1.040€ en una sola tarde”

Luego, para despistar, viene otra pregunta que no está relacionada con el tema. Pero, en las siguientes preguntas retoman la dinámica con preguntas falsas en las que las respuestas son calcadas, en la mayoría de los casos.

Irónicamente, para despejar cualquier duda estos influencers comparten capturas de pantalla en las stories, donde muestran “cuánto dinero han hecho” con estas apuestas.

A continuación, ¡llega el momento de la verdad! Toda esta farsa ha servido para motivar a los seguidores a entrar en un enlace de Telegram. Este enlace es de una casa de apuestas llamada Westapuestas.

¿Qué son los tipsters y qué tienen que ver en esta estafa?

Pues de entrada, es obligatorio que cualquier mensaje publicitario se identifique como tal. Más allá de que si hay fraude, las autoridades de consumo autonómicas y @consumogob deberían investigar y actuar. — FACUA (@facua) February 6, 2021

Ahora, vamos con la parte que estos mal llamados influencers no te cuentan. Lo que realmente están haciendo con este tipo de stories es publicidad encubierta a una casa de apuestas. Y solamente con esto hay argumentos de sobra para recurrir a la justicia.

Pero si esto ya de por sí es deshonesto, a través de estas publicaciones te están engañando descaradamente porque, como en cualquier apuesta, nadie te garantiza que podrás hacer las mismas sumas de dinero, sobre todo si no tienes conocimientos suficientes sobre las apuestas deportivas.

Y aquí es donde entran los tipsters, asesores de apuestas que ofrecen sus conocimientos a través de una subscripción. Al afiliarte a esta subscripción a través de los referidos de un influencer, este cobra comisiones. Es decir, te usan para hacer más dinero, nada nuevo.

En este caso en particular, los tipsters relacionados con la casa de cambios Westapuestas han querido aclarar que no tienen nada que ver con la publicidad que se ha hecho, ya que esta está dirigida por una empresa externa.

Sea cierto o no, este nuevo caso de estafa por Internet ya está siendo investigado. Es por esta clase de cosas que no se le debería dar importancia ni mucho menos fama a cualquier tipo de personas, hay quienes no solo no lo valen, sino que son capaces de cualquier cosa por más fama y plata.