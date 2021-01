¿Por qué Adidas estaría regalando miles de tapabocas por WhatsApp? Si lo piensas solo un poco no parece algo razonable, ¿verdad? No obstante, mucha gente parece creer que sí es lógico que Adidas regale cubrebocas por redes sociales y están siendo estafadas.

Adidas no está regalando tapabocas reutilizables por WhatsApp, sino que un grupo de estafadores está ganando mucho con esto. ¿Quieres saber cómo funciona esta nueva estafa que pulula por WhatsApp? Te lo explicamos para que no caigas y enseñes a tus amigos a no ser engañados.

Adidas no regala cubrebocas por WhatsApp, pero los estafadores sí te hacen gastar mucho dinero en SMS

Como viene siendo cada día más común, una nueva estafa está circulando por WhatsApp en los últimos días. ESET, una de las compañías más importantes de ciberseguridad, confirmó que un grupo de estafadores se están haciendo pasar por Adidas para suscribir a los usuarios a un servicio de SMS prémium.

Evidentemente es una oferta engañosa, pues ninguna gran empresa regalaría sus productos de esa manera. Aparte, si Adidas realmente estuviese regalando mascarillas lo haría a una ONG o directamente a poblaciones vulnerables que los necesiten.

Este nuevo caso se suma al de otros tantos que se detectaron durante 2020 y aprovechan el miedo al COVID-19 para engañar a las personas. WhatsApp ya ofrece un método para ayudarte a detectar si estás ante un timo o bulo de Internet, pero esto no ha sido suficiente.

Las estafas de suplantación de identidad a través de WhatsApp, correo electrónico y otras aplicaciones se están multiplicando como la peste, pero también es responsabilidad de los usuarios el ser cautos para no caer en estos fraudes.

Cómo funciona el timo de WhatsApp de los cubrebocas gratis de Adidas

Aunque no lo creas, el funcionamiento de este fraude no es nada nuevo, pues es un modus operandi que tiene años existiendo y solo se adapta a las nuevas plataformas. Sin embargo, sigue aplicándose regularmente porque la gente sigue cayendo en la trampa, así que ¿para qué cambiarlo? El funcionamiento es sencillo:

Te llega un mensaje de WhatsApp de algún contacto invitándote a seguir un enlace en el que tendrás que registrarte para que Adidas te regale un tapabocas. Una vez ingresas será llevado a una “web de Adidas” que tiene dos particularidades: un contador falso que dice cuántas mascarillas quedan disponibles para que te apures y una encuesta que tendrás que completar para confirmar tu solicitud.

Tras responder las preguntas, la plataforma te pedirá compartir la oferta con tus contactos de WhatsApp hasta que la barra de carga que está en la web de los estafadores llegue al 100%. Hasta este punto tú nos has sido estafado, pero ya abriste la puerta a tus contactos para que ellos también caigan.

Después de hacer lo anterior se activará un botón que dice “Terminar”. Al presionarlo serás redirigido a otra página web maliciosa que te pide enviar un SMS de activación para finalizar tu registro y recibir el tapabocas. Si lo haces se activará la app de mensajes de tu móvil con un SMS listo para enviar a un grupo de al menos 20 números telefónicos diferentes.

Estos números funcionan como servicios de suscripción prémium que se cargarán a tu factura telefónica una vez envíes el SMS. Y sí, de enviar el SMS te quitarán tu dinero y tampoco recibirás ningún cubrebocas gratis de Adidas.

Cómo identificar este tipo de estafas por WhatsApp

Como ya mencionamos arriba, WhatsApp cuenta con su propio sistema para identificar bulos y timos, pero no es totalmente efectivo. ¿Por qué? Porque estas estafas se renuevan a gran velocidad y muchas veces no da tiempo a detectarlas. Así, la mejor idea es tomar en cuenta lo siguiente (usaremos como ejemplo este mismo caso):

Detente a pensar un poco, pues si algo parece demasiado bueno para ser real probablemente no lo sea. Revisa la URL a la que te están invitando a entrar. En ocasiones los estafadores utilizan una URL parecida o incluyen el nombre de las compañías, pero nunca utilizan el dominio real de las empresas. Si te llevan a otra plataforma, duda inmediatamente de su autenticidad. Si Adidas estuviese haciendo esta oferta, ¿por qué te mandaría para una página web que no es de ellos? Si te invita insistentemente a compartir entonces probablemente es una estafa. Si es un producto gratis y te pide suscribirte a algo, seguramente es una estafa.

Y en el caso particular de este tipo de Adidas hay dos cosas adicionales:

Los estafadores nunca te piden información personal con la que puedan contactarte o hacerte llegar el tapabocas que Adidas te regalará. Nunca debes dar datos personales a desconocidos así por así, pero dudamos que los timadores sean adivinos.

así por así, pero dudamos que los timadores sean adivinos. Los timadores te piden enviar un SMS a más de 20 números extranjeros, ¿por qué tendrías que hacer eso si solo necesitan una confirmación de registro? Obviamente no debes enviar la confirmación a ninguno porque es una estafa, pero ¿no te parece curioso?

Afina tu olfato y no caigas nunca más en este tipo de cosas. Además, conviértete en multiplicador de conocimiento para que tus amigos tampoco sean estafados.

Fuente | ESET