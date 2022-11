Las tabletas gráficas no son solo para artistas. Muchas personas las usan para tomar notas en su ordenador o móvil, editar imágenes de forma más precisa, firmar documentos, entre otras cosas. Además, son una excelente opción para entretener a los niños que disfrutan de dibujar libremente. Ahora bien, si eres nuevo en esto, debes saber que hay dos tipos de tabletas gráficas que puedes comprar: las que tienen pantalla y las que no. Las primeras son más caras que las segundas por razones obvias.

Las tabletas que no cuentan con pantalla tienen la ventaja de ser mucho más baratas, pero dibujar en ellas es un poco «anti-natural» por así decirlo, ya que al usarlas no verás la superficie en la que estás dibujando o escribiendo, sino que verás un monitor externo. En cambio, la experiencia de dibujar en una tableta gráfica con pantalla es muy superior porque verás todas las líneas que estás trazando en tiempo real, como si se tratara de un papel.

Y la buena noticia es que ya puedes conseguir tabletas gráficas con pantalla a un precio asequible, como la XP-Pen Artist 13 que hemos estado usando para contarte si vale la pena. Hemos probado la segunda generación de este modelo que se ha estrenado con muchas mejoras y un gran precio. Acompáñanos a conocerlo a fondo…

Review de la XP-Pen Artist 13 (2.ª generación): una tableta gráfica muy cómoda gracias a su gran pantalla

La tableta gráfica XP-Pen Artist 13 tiene una pantalla de 13,3 pulgadas, siendo más grande que una tablet promedio, pero más pequeña que un portátil. En definitiva, es del tamaño ideal para dibujar cómodamente. Viene con un Stylus o lápiz óptico llamado X3 Elite Pen que funciona sin batería. Además, cuenta con teclas físicas de acceso rápido que te permitirán personalizar los trazados y editar de manera más sencilla. Te dejamos con su ficha técnica para luego entrar en detalles.

Características XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) Dimensiones y peso 378 x 225 x 11,99 mm. 311 gramos.

Área activa: 293,76 x 165,24 mm. Pantalla 13,3″ con resolución Full HD (1920 x 1080 píxeles), panel IPS-ADS y laminación completa.

Gama de color: 92% NTSC / 130% sRGB / 96% Adobe RGB

Contraste: 1000:1

Brillo: 220 cd/m2

Ángulo de visión: 178°

Profundidad de color: 8 bits Sensibilidad A la presión: 8192 niveles

A la inclinación: ± 60º Precisión ±0,5 mm (en el centro) y ±1 mm (esquina). Conexiones Tiene 2 puertos USB-C. Se puede conectar a través del cable 3 en 1 que viene con él, o a través de un cable USB-C a USB-C (esto requiere un puerto USB-C y un cable que admita pantallas externas). Entrada de alimentación DC 5V – 2A. Compatibilidad Windows 7 /8 / 10 / 11

Mac OS X 10.10 o posterior

Chrome OS 88 o posterior

Android (con puerto USB 3.1 / DP1.2)

Linux Contenido incluido en la caja 1x Tableta gráfica

1x Stylus sin batería

10x Puntas de recambio

1x Cable USB 3 en 1

1x Cable de extensión

1x Extractor de puntas

1x Guía rápida

1x Tarjeta de garantía

1x Paño de limpieza

1x Guante

¿Cómo es la tableta digitalizadora XP-Pen Artist 13 (2.ª generación)?

Aunque seguramente tú lo tengas claro, igualmente es necesario aclarar que la XP-Pen Artist 13 no es una tablet como un iPad o una Xiaomi Pad 5. Es simplemente una pantalla sobre la que puedes dibujar o escribir a mano con mucha precisión usando un lápiz. No tiene sistema operativo ni aplicaciones propias, por lo que requiere conectarse a tu PC (o móvil) para que puedas usarla en los programas que quieras.

Dicho eso, hablemos de su diseño y características a simple vista. Lo que más nos ha gustado en este sentido es que es lo suficientemente pequeña y ligera como para llevarla en una mochila con un portátil sin problemas. Eso sí, es un poco complicado de conectar a un portátil u ordenador que no tenga un puerto USB-C, pero de eso hablaremos más adelante.

La pantalla de 13,3″ de la XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) es de laminación completa y tiene una especie de acabado mate rugoso, lo cual le brinda varias ventajas:

Una alineación perfecta entre la punta del lápiz y el cursor en la pantalla , evitando así el paralaje.

, evitando así el paralaje. Un efecto antirreflectante para evitar que los reflejos de las luces alrededor te molesten al momento de dibujar.

para evitar que los reflejos de las luces alrededor te molesten al momento de dibujar. La sensación de estar escribiendo sobre papel real.

Todos los detalles de la tableta gráfica XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) 1 de 9

Es cierto que el acabado mate de la pantalla opaca un poco los colores, pero aun así se ve genial. Abarca el 130 % de la gama de colores sRGB y es de resolución Full HD (1080p), mostrando colores vibrantes con un buen nivel de detalles. Asimismo, tiene un brillo decente de 220 nits y un ángulo de visión de 175º que no te dará problemas. Por cierto, puedes ajustar el brillo y encender / apagar la pantalla con los botones que tiene en un lateral. Lo único malo de esta pantalla es que no es del todo sensible al toque con los dedos, aunque pensándolo bien es entendible.

Por otro lado, nos gustaría comentar que al lado izquierdo del panel hay 9 teclas de acceso rápido que puedes configurar a tu antojo para cambiar el tipo de trazado, elegir otro color, hacer zoom, borrar, deshacer, copiar un color y todo lo que tú desees.

La tableta tiene dos puertos USB-C en su cuerpo que no son intercambiables. Uno de ellos solo permite la conexión directa USB-C a USB-C que incluye la transmisión de todo lo necesario para que la XP-Pen Artist 13 funcione con tu PC o móvil. Pero ojo, en la caja no se incluye ningún cable USB-C a USB-C. Con respecto al otro puerto, el mismo es para el cable USB-C 3 en 1 que sí viene incluido y que está pensado para conectar la tableta a los PC que no cuentan con puerto USB-C. Por cierto, la XP-Pen Artist 13 también trae un cable de extensión USB que puedes usarlo en caso de que el cable USB-C 3 en 1 se te quede corto.

Otras cosas interesantes incluidas en la caja de esta tableta son un guante y un paño de limpieza para mantener la pantalla pulcra, libre de manchas, y un lápiz óptico con 10 puntas de recambio.

El Stylus de la XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) no requiere carga, aunque tiene su propio chip

Una de las mejoras más importantes de esta segunda generación de la XP-Pen Artist 13 es su lápiz óptico oficial (viene incluido en la caja). Se llama X3 Elite Pen y, a pesar de que no tiene batería ni tienes que cargarlo, cuenta con el chip X3 que permite que sea 10 veces más sensible que un lápiz óptico normal, requiriendo una fuerza de activación inicial de apenas 3 gramos. Aparte, su distancia de retracción es de solo 0,6 mm. Todo esto, aunado a su diseño ergonómico con acabado mate, lo hace un lápiz muy cómodo de usar.

Es sumamente ligero, así que no te cansará la mano en largas sesiones de diseño o dibujo. Dicho sea de paso, tiene un par de botones de acceso rápido en su cuerpo que pueden resultar útiles, aunque son bastante fáciles de pulsar, lo cual puede ser un problema según cómo lo agarres.

En cuanto al uso, se nota lo sensible que es. No es difícil pasar de un trazado fino a uno grueso en una misma línea, aplicando la presión adecuada. Además, la transición entre el trazo grueso y el fino es suave y natural. Y puedes inclinar este lápiz X3 Elite Pen hasta 60º y seguirá escribiendo igual de bien.

Cómo se conecta la XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) a tu PC o móvil

La XP-Pen Artist 13 es compatible tanto con Windows, macOS y Linux como con Android. Hay dos formas de conectarla a tus dispositivos:

Con un cable USB-C a USB-C : siempre y cuando soporte la transmisión de vídeo y tu dispositivo tenga un puerto USB-C donde conectarlo, este cable es todo lo que necesitarás para comenzar a usar la tableta gráfica. Eso sí, ten en cuenta estas dos cosas: No viene incluido en la caja (tendrás que comprarlo aparte si no tienes uno: cuesta unos 10 euros). La conexión con este cable solo funcionará con portátiles modernos con USB-C y con móviles de gama media o alta cuyo puerto USB-C sea USB 3.1 o DP1.2.

: siempre y cuando soporte la transmisión de vídeo y tu dispositivo tenga un puerto USB-C donde conectarlo, este cable es todo lo que necesitarás para comenzar a usar la tableta gráfica. Eso sí, ten en cuenta estas dos cosas: Con el cable USB-C 3 en 1 : este cable sí viene incluido en la caja y sirve para conectar la tablet a ordenadores y portátiles que no tienen puerto USB-C. ¿Cómo? Enchufas la punta USB-C a la tableta y las otras tres puntas a tu dispositivo. ¿Por qué se tienen que conectar tantos cables al PC? Porque un USB se encargará de proveer la alimentación, el otro USB es para transmitir los inputs de la tableta al PC y el HDMI es para transmitir la pantalla del PC a la tableta. Sí, es un lío, pero una vez que todo está conectado, funciona bien. En algunos ordenadores, la punta USB-A de color negro puede proveer la energía suficiente para alimentar a la tableta, así que no es necesario conectar la punta USB-A de color rojo. No es posible conectar la XP-Pen Artist 13 con este cable a un móvil o tablet.

: este cable sí viene incluido en la caja y sirve para conectar la tablet a ordenadores y portátiles que no tienen puerto USB-C. ¿Cómo? Enchufas la punta USB-C a la tableta y las otras tres puntas a tu dispositivo. ¿Por qué se tienen que conectar tantos cables al PC? Porque un USB se encargará de proveer la alimentación, el otro USB es para transmitir los inputs de la tableta al PC y el HDMI es para transmitir la pantalla del PC a la tableta. Sí, es un lío, pero una vez que todo está conectado, funciona bien.

Cómo conectar la XP-Pen Artist 13 a tu PC u otro dispositivo 1 de 4

Cabe aclarar que, si bien es posible utilizar esta tableta gráfica con móviles, no en todos funciona bien. Para que la experiencia sea buena, tu móvil debe tener un modo escritorio como el Samsung DeX de los Galaxy S y Note.

Asimismo, en PC tienes que descargar los drivers de los XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) para que pueda ser reconocido correctamente y no tenga problemas de funcionamiento. Estos drivers agregarán un programa de XP-Pen a tu ordenador que te permite personalizar y configurar la tableta como tú quieras. Recuerda que la P-Pen Artist 13 (2.ª generación) es compatible con Windows 7 /8 / 10 / 11, Mac OS X 10.10 o posterior, Chrome OS 88 o posterior y cualquier distribución de Linux.

Además, soporta casi cualquier programa de edición y diseño, como Photoshop, SAI, CDR, GIMP, Krita, MediBang, FireAlpaca y Blender3D.

¿Cómo es la experiencia de dibujar con la tableta XP-Pen Artist 13 (2.ª generación)?

Una de las cosas que más nos han sorprendido de la tableta digitalizadora XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) es lo sensible que es tanto ella como su lápiz. Sin aplicar presión, solo colocando la punta del lápiz sobre la pantalla, dibuja líneas muy finas y precisas. Y puedes pasar a una línea más gruesa muy fácilmente aplicando un poco de presión. Detecta los cambios de presión al instante y con mucha precisión.

Además, no es nada complicado hacer un línea con grosor consistente, pues es sensible pero no tanto. Si no varías la fuerza durante un trazado, la línea se mantendrá del mismo tamaño durante todo el trayecto. Dibujar puntos también es muy sencillo, ya que solo tienes que hacer un toque con la punta del lápiz sobre la pantalla y se creará un circulo diminuto que será más o menos grande según la presión que ejerzas.

En mi experiencia, no tuve ningún tipo de problema dibujando o tomando notas con la XP-Pen Artist 13 (2.ª generación). Es un tableta gráfica bastante fiable con un nivel de presición lo suficientemente bueno para un uso general.

¿Vale la pena la tableta de gráfica XP-Pen Artist 13 (2.ª generación)?

La XP-Pen Artist 13 (2.ª generación) está disponible en los colores negro, azul, verde y rosa. Su precio es menor a 300 € en la tienda oficial del fabricante. ¿Merece la pena por ese precio? Si estás interesado en una tableta gráfica como esta, ya sea para dibujar, tomar notas o diseñar, definitvamente sí. En general, es muy cómoda de usar y no hemos tenido problemas con ella de ningún tipo.

Quizás puede resultarte un poco pequeña, sobre todo si la comparas con la que usan los artistas profesionales, pero está hecha así aposta para ser portátil y llevarla a todos lados contigo junto a un portátil. Su lápiz nos ha encantado por lo ergonómico y preciso que es. Además, el hecho de que no requiera carga es un gran plus. Considerando que su precio es razonable y muy competitivo, sin duda alguna la recomendamos.

¡Ah! Y durante este Black Friday puedes conseguirla con un gran descuento y un cable extra de regalo por solo 251,99 € usando este botón: