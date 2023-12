Si quieres añadirle algo más a la cámara de tu smartphone, debes conocer la Xinfrared X2 | XH09. Es una cámara externa que se conecta al puerto USB-C de tu móvil para agregarle la capacidad de detectar la temperatura de los objetos y ver en la oscuridad total. Es un gadget sencillo de instalar y muy fácil de utilizar que hace que tu móvil sea muchísimo más útil de lo que ya es.

Nosotros la hemos estado probando en estas últimas semanas para contarte cómo es y qué puede hacer, así como si vale la pena comprarlo o si es solo un capricho sin mucha utilidad en tu vida diaria. Sin más dilación, acompáñanos a conocer a fondo la mini cámara térmica para móviles Xinfrared X2 | XH09.

Review de la Xinfrared X2 | XH09: una cámara térmica USB-C que incluye su propio soporte y una funda rígida

En su forma más sencilla, la Xinfrared X2 | XH09 es una pequeña cámara que solo pesa 18,5 gramos y que con solo conectarla al puerto USB-C de tu móvil ya está lista para funcionar. A través de su app, podrás usarla para obtener imágenes térmicas de lo que quieras. En su caja, incluye una funda para llevarla contigo de forma segura y un soporte con agarre para utilizarla como un profesional.

Características Xinfrared X2 | XH09 Dimensiones y peso 23 × 23 × 23,8 mm. 18,5 gramos. Rango de medición Entre 0 ºC y 100 ºC. Con una precisión de ± 2 °C. Resolución del infrarrojo 256 × 192 con pixel pitch de 12 μm y un framerate de 50 Hz. Sensibilidad térmica 40 mk. Ampliación 2× de zoom óptico y hasta 15× de zoom digital continuo. Distancia de observación 1,8 m × 2 m. Permite ver ciervos a 504 metros de distancia. Longitud focal 9 mm de enfoque ajustable, lente de 9 mm ≈ lente de 13 mm @17 μm. Campo de visión (FOV) 19,63° × 14,71°. Protección IP65. Conectividad USB-C. Compatibilidad Android 9.0 o superior / iOS 12 o superior. A través de la app Thermal Eye X.

¿Cómo es la cámara Xinfrared X2 | XH09 y qué puede hacer?

La cámara Xinfrared X2, también conocida como XH09, es justo lo que ves en las fotos. Es una cámara muy sencilla y diminuta que cabe sobradamente en tu bolsillo, aunque te recomendamos llevarla siempre en su funda para no dañar accidentalmente la lente. Tan solo mide 23 × 23 × 23,8 mm y sus únicas características visibles son el conector USB-C (que tiene un montón de contactos y no solo 4 pines baratos) y la lente con resolución de infrarrojo de 256 × 192 píxeles.

Su cuerpo de metal se siente muy sólido y no parece que se dañe con facilidad. Tiene clasificación IP65, lo que la hace resistente a fuertes lluvias y polvo. Además, nunca he tenido condensación en su interior. He filmado con la cámara helada y caliente y siempre ha funcionado correctamente.

Pero lo que más me sorprendió en este sentido fue su soporte con agarre, que tiene una calidad de construcción estupenda y sujeta firmemente tanto la cámara como el móvil con sus ganchos ajustables. Está claro que la marca no ha escatimado en costes a la hora de crear este accesorio, lo cual agradecemos porque nadie quiere que su costoso móvil y cámara caiga al suelo por culpa del soporte.

Todos los detalles de la cámara Xinfrared X2 XH09 1 de 8

Al usar la cámara con el soporte, hemos podido tomar fotos muy estables sin esfuerzo, lo cual contribuye a que las imágenes térmicas no salgan movidas y se vean más nítidas. Es un acierto total haber incluido el soporte con la cámara.

Por cierto, cabe aclarar que, cuando se utiliza la cámara con el soporte, esta no se conecta directamente al móvil, sino que es necesario utilizar el cable USB-C extensor incluido en la caja para realizar la conexión. Es un cable corto, por lo que no molesta para nada. En definitiva, es una cámara muy cómoda de usar gracias a los accesorios incluidos.

Es muy útil para una gran variedad de usos

La caracacterística más destacada de la Xinfrared X2 | XH09 es que puede mostrar la temperatura a una velocidad de 50 veces por segundo, el doble de rápido que la InfiRay P2 Pro y que la mayoría de cámaras de este estilo. Y se nota muchísimo porque hemos podido capturar objetos en movimiento sin desenfoque.

Eso sí, no es la mejor opción para medir temperaturas extremas, pues solo puede detectar aquellas que se encuentren en el rango de 0 ºC – 100 ºC. Por tanto, no es ideal para uso industrial, sino más bien para uso cotidiano: medir la temperatura de la objetos del hogar, ver objetos, personas o animales en la oscuridad (incluso moscas), detectar fugas de calor o humedad, explorar cuevas o zonas con poca visibilidad, realizar actividades de caza, etc.

Muestra de las imágenes térmicas que captura la Xinfrared X2 XH09 1 de 11

El enfoque de la cámara se puede ajustar manualmente, lo que resulta de gran ayuda para capturar objetos que están muy cerca. También sirven de mucho las distintas paletas de colores que ofrece su app. Hay una oscura con reflejos rojos que viene bien para ver animales en zonas rurales, y también una función especial para ver aves. Sin embargo, normalmente la vista térmica clásica funciona bien para todo.

Una de las cosas más geniales de la app de esta cámara, llamada Thermal Eye X, es puedes activar las etiquetas de temperatura para obtener mediciones exactas en tiempo real. Lastimosamente, esto añade algo de lag a la cámara, así que si no las necesitas, mejor no las actives.

Nuestra opinión sobre la cámara térmica Xinfrared X2 | XH09, ¿vale la pena?

La Xinfrared X2 | XH09 es una cámara térmica muy buena para quienes buscan una herramienta práctica y fácil de usar para una gran variedad de propósitos. Sirve tanto para ver en la oscuridad como para medir la temperatura de objetos utilizando tu móvil.

¿Lo mejor? Su velocidad de refresco de 50 Hz, que permite capturar objetos en movimiento sin desenfoque. ¿Lo peor? Su limitado rango de medición entre 0 ºC y 100 ºC. No obstante, sigue siendo una excelente opción si quieres una cámara térmica para uso cotidiano: medir temperaturas de objetos y buscar fugas, humedad, animales, etc. Puedes conseguirla por 369 € en Amazon: