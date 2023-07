Cuando pensamos en un gadget para acompañar a nuestro móvil, lo primero que se nos viene a la cabeza son unos auriculares o un smartwatch. Nadie nunca piensa en una cámara térmica porque realmente no es un dispositivo de uso general. Además, la mayoría de personas ni siquiera saben que existen pequeñas cámaras térmicas que pueden acoplar fácilmente a su móvil. Ahora bien, si por tu trabajo o lo que sea, necesitas ver la temperatura de los objetos con precisión, puede que una de estas cámaras te venga bien.

Las cámaras térmicas para móviles te permitirán detectar fugas de calor, problemas eléctricos, humedades, incendios, animales o personas ocultas, etc. Comprar una cámara térmica para tu móvil puede ser una buena inversión si quieres tener una herramienta de diagnóstico, seguridad o diversión a tu alcance.

Aquí analizaremos la InfiRay P2 Pro, una de las mejores cámaras térmicas USB-C para móviles del mercado, para contarte si vale pena en caso de que te interesa tener una de estas. Sin más preámbulos, vamos allá.

Review de la InfiRay P2 Pro: una cámara para tu móvil que puede medir temperatura entre -20 ºC y 600 ºC

La InfiRay P2 Pro es un dongle que se conecta al puerto USB-C de tu móvil para añadirle una cámara térmica con resolución de 256 x 192 píxeles. Muestra las temperaturas del entorno en un rango de -20 ºC — 600 ºC. Se puede usar para varios fines, como detectar fugas, incendios o seres vivos. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características InfiRay P2 Pro Dimensiones 27 x 18 x 9,8 mm. 9 gramos. Rango de medición Entre –20 ºC y 600 ºC. Con una precisión de ± 2 °C. Resolución del infrarrojo 256 x 192 con pixel pitch de 12 μm y un framerate de 25 Hz. Sensibilidad térmica <40 mk. Consumo 0,25 W. Puede funcionar durante 5 y 7 horas de forma ininterrumpida. Consumo de energía 350 mW. Procesador Chip ASIC de desarrollo propio. Conectividad USB-C (versión Android) / Lightning (versión iOS). Lente Distancia focal de 3,2 mm, apertura de f/1.1, campo de visión de 56,0° x 42,2° y objetivo de focal fija termalizado. Compatibilidad Android 6.0 o superior (versión Android) / iOS (versión iOS).

¿Cómo es la cámara InfiRay P2 Pro y qué puede hacer?

Lo que más nos impresionó de la cámara térmica InfiRay P2 Pro es lo pequeña que es y lo fácil de instalar que resulta. Solo mide 2,7 x 1,8 x 0,98 cm y pesa 9 gramos. Cuenta con una sólida carcasa de metal que sirve como disipador térmico y le brinda robustez y resistencia.

Puedes usarla conectando directamente su punta USB-C a tu móvil o utilizando el cable de extensión incluido en la caja para más flexibilidad. ¡Es plug and play! Otro accesorio muy útil que trae es una lente macro que se acopla magnéticamente a la cámara sin dificultad. Esta lente permite ver fácilmente objetos muy pequeños, como resistencias de 0,25 x 0,25 mm. Por cierto, podrás llevar contigo la cámara y todos sus accesorios en la bolsa protectora incluida.

Técnicamente, la cámara ofrece una resolución de 256 x 192 píxeles y puede grabar a 25 FPS con una sensibilidad menor a 40 mk. Esto es más que suficiente para mostrar la temperatura tanto de objetos pequeños como de objetos grandes, siempre y cuando estén en el rango de temperatura de los –20 ºC y 600 ºC. Cabe aclarar que tiene un margen de error de 2 ºC, por lo que no es la herramienta más fiable para medir temperatura con exactitud. ¿Entonces para qué sirve? Aquí tienes algunos posibles usos:

Uso doméstico : medición de la temperatura del hogar, distribución de tuberías de agua, electricidad y calefacción e inspección de fallas, toma de fotografías, prueba de peep, búsqueda de animales, etc.

: medición de la temperatura del hogar, distribución de tuberías de agua, electricidad y calefacción e inspección de fallas, toma de fotografías, prueba de peep, búsqueda de animales, etc. Uso industrial o de ingeniería: revisión de placas de circuitos impreso (PCB), inspección de tuberías, revisión de equipos, alarma de calefacción, reproducción, análisis de mapas de calor, etc.

Esta cámara no tiene una batería integrada, pues utiliza la de tu móvil. La buena noticia es que su consumo es de apenas 0,25 W. No agota tanto la batería como las cámaras del propio móvil y, según el fabricante, se puede usar de forma ininterrumpida hasta por 7 horas. Evidentemente, puede ser más o menos la duración dependiendo del tamaño de la batería que lleve tu móvil.

Su app funciona bien y es muy completa, pero tiene problemas

Para usar la InfiRay P2 Pro, debes instalar su app de cámara llamada «P2 Pro» que está disponible en Google Play Store. A través de esta aplicación podrás ver la imagen de la cámara y personalizarla con 11 paletas de colores distintas que mostrarán la temperatura de formas diferentes. Así, te permite ver distintos detalles que puede que estés pasando por alto con la paleta predeterminada.

Desde la app puedes resaltar el área de destino deslizando dos dedos sobre la pantalla. También puedes configurar los ajustes de emisividad, distancia y temperatura ambiente para cambiar libremente entre los requisitos de medición en diferentes escenarios. Tiene un montón de opciones avanzadas de calibración, pero con los ajustes por defecto funciona lo suficientemente bien para la mayoría de usos.

No obstante, debemos decir que esta aplicación tiene problemas de reconocimiento. La app no reconoce que has conectado la cámara a la primera, por lo que tendrás que conectarla y desconectarla varias veces hasta que la detecte. También hemos tenido fallos en los que la app se congela por completo y es necesario forzar su cierre y volverla a abrir. Igualmente, da problemas con la grabación de vídeo, pero nada grave. En general, la app funciona bien y seguramente no tendrás muchas quejas de ella.

Nuestra opinión sobre la cámara térmica InfiRay P2 Pro, ¿vale la pena?

Nunca habíamos probado un gadget de este tipo y la verdad es que quedamos sorprendidos por lo bien que funciona esta InfiRay P2 Pro. Puede capturar imágenes y vídeos con una resolución y velocidades de fotogramas más que aceptables para ver las diferencias de temperatura, y tiene un objetivo macro que te permite inspeccionar con detalle cualquier pieza de hardware, incluso las más pequeñas.

Su aplicación para Android podría mejorar un poco porque tiene algunos fallos, pero no son nada graves y no arruinan la experiencia. Revisando el mercado, con un precio de 299 € la InfiRay P2 Pro es una de las cámaras térmicas para móviles más económicas que puedes comprar pese a tener especificaciones punteras. Sin dudas, la recomendamos.

