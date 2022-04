Si quieres sacar el máximo partido a tu tablet Xiaomi Pad 5, un lápiz óptico es lo que necesitas. Pero no uno cualquiera. Debes ir a por el oficial: el Xiaomi Stylus, también conocido como Xiaomi Smart Pen. Nosotros lo hemos hecho y aquí estamos para contarte nuestra experiencia con él. ¿Es preciso? ¿Vale la pena para dibujar? Estas y otras preguntas las responderemos a continuación. Acompáñanos.

Lápiz óptico Xiaomi Stylus: la review en español

El Xiaomi Stylus es un lápiz óptico con batería propia que se sincroniza inalámbricamente con tu tablet Xiaomi vía Bluetooth. Se adhiere al borde superior de la Xiaomi Pad 5 de forma magnética para cargarse o para dejarlo ahí mientras no lo estás usando. Eso sí, te advertimos que la adhesión magnética no es muy fuerte, por lo que puede caerse con movimientos bruscos.

Además, hay fundas de la Xiaomi Pad 5 que impiden que el Xiaomi Stylus se cargue correctamente. Por suerte, solo necesita 18 minutos para cargarse al 100 % y su batería dura unas 8 horas. Al final del día, créenos que la autonomía del lápiz no va a ser un problema por el cual tengas que preocuparte. Solamente tienes que dejarlo bien adherido a la tablet durante un rato y tendrás batería para horas de trabajo. Según Xiaomi, 1 minuto de carga = 20 minutos de autonomía.

¿Cómo se sincroniza con la Xiaomi Pad 5? Muy fácil. Con la nueva actualización de MIUI, simplemente debes acoplarlo al lateral y ya sincroniza (teniendo el Bluetooth de la tablet y del lápiz encendido, por supuesto). El Bluetooth del lápiz se activa manteniendo pulsado su botón principal.

Diseño del lápiz Xiaomi Stylus y detalles 1 de 4

Su agarre es súper ergonómico. Tiene la longitud, el peso y el grosor perfecto para poder tomar notas, crear bocetos o dibujar lo que tú quieras durante horas sin que tu mano termine agotada. Aparte, hay que resaltar que su cuerpo es semi cilíndrico y tiene una textura mate muy agradable.

Los botones están ubicados en el lugar ideal para pulsarlos fácilmente y requieren aplicar cierta presión, lo cual evita las pulsaciones accidentales. ¿Para qué sirven los botones? Más adelante te diremos.

Antes de hablar de sus funciones, echa un vistazo a todas las especificaciones del lápiz Xiaomi Stylus (Smart Pen):

Peso : 12,2 gramos.

: 12,2 gramos. Longitud : 152 mm.

: 152 mm. Punta : hecha con elastómero termoplástico reemplazable.

: hecha con elastómero termoplástico reemplazable. Frecuencia de muestreo : 240 Hz.

: 240 Hz. Botones : dos; uno principal y otro secundario.

: dos; uno principal y otro secundario. Sensibilidad a la presión: 4096 niveles.

La caja del Xiaomi Stylus trae el lápiz óptico en sí, una punta del lápiz de repuesto, una guía de inicio rápido y la tarjeta de garantía.

¿Qué puede hacer el lápiz Xiaomi Stylus?

El propósito fundamental de los lápices es dibujar o escribir cosas a mano. Entonces, ¿por qué el Xiaomi Stylus tiene Bluetooth? Pues porque es inteligente y tiene un par de funciones extras que te permiten usarlo con más facilidad. Son estas:

Tomar notas rápidas : si mantienes pulsado su botón principal y tocas la pantalla, se abrirá una app para realizar anotaciones. Cambiar el tipo de pincel : en la app oficial de notas de la Xiaomi Pad 5, puedes tocar el botón principal para cambiar el tipo de pincel o trazado que vas a usar.

: si mantienes pulsado su botón principal y tocas la pantalla, se abrirá una app para realizar anotaciones. Hacer capturas de pantalla: su botón secundario sirve para hacer una captura de pantalla, eligiendo con el lápiz el espacio en específico que quieres capturar. También te deja hacer una captura de pantalla completa.

Cabe destacar como punto negativo que no he podido usar los botones con otras aplicaciones (solo funcionan con la app de notas nativa de la Xiaomi Pad 5). Además, sería útil poder usarlos para cambiar de color y borrar, por ejemplo.

Aunque es obvio, no está de más resaltar que podrás usar el Xiaomi Stylus para todo lo que sirve un lápiz óptico: dibujar, firmar, hacer bocetos, escribir cartas a mano, etc. En particular, mi uso principal es tomar notas y tenerlas todas sincronizadas usando la aplicación de Microsoft OneNote. Es gratuita y muy fácil de usar. De esta forma, puedo empezar una nota en la tablet y continuarla desde el PC añadiendo capturas, por ejemplo. Luego puedo consultarlas desde el móvil en cualquier momento, así como continuar con las anotaciones.

¿Qué tal funciona el lápiz Xiaomi Stylus?

A pesar de que la punta del lápiz tiene una textura mate, se desliza muy suavemente por toda la pantalla. Tan suave es el deslizamiento que es posible que al dibujar líneas rectas largas se te resbale un poco. Sin embargo, es cuestión de acostumbrarse. Aplicando la presión justa lograrás dominarlo para que no se te mueva.

En cuanto a la precisión, cuenta con una sensibilidad de 4096 puntos de presión, al igual que el S-Pen del Galaxy S22 Ultra. A nosotros nos ha dado trazos bastante finos y exactos, aunque quizás no resulten lo suficientemente buenos para profesionales que se dedican a crear cómics u otras obras que requieren un altísimo nivel de detalles.

El lápiz mantiene el ancho de las líneas de forma consistente, permite dibujar puntos con facilidad, su latencia es aceptable, tiene una buena sensibilidad a la inclinación y brinda una transición de trazo fino a grueso muy suave. En definitiva, nos parece el mejor lápiz óptico para Android, junto con el S-Pen, que puedes conseguir en el mercado.

¿El Xiaomi Stylus se puede usar con otras tablets? Sí, puedes usarlo con cualquier tablet cuya pantalla soporte lápices ópticos, aunque perderás las funciones inteligentes (que no son la gran cosa, la verdad).

¿Vale la pena el lápiz Xiaomi Stylus?

El Xiaomi Stylus tiene un rendimiento muy bueno. Sin duda alguna, Xiaomi ha creado un producto de calidad que funciona a la perfección en la mayoría de escenarios. Permite escribir a mano con facilidad y dibujar con gran precisión. También ofrece funciones inteligentes, aunque estas solo sirven con las apps de Xiaomi.

Quizás para un diseñador gráfico, ilustrador o dibujante profesional no sea la mejor opción, pero para un uso normal va perfecto. Si tienes una tablet Android y quieres usarla para tomar notas a mano y dibujar, no te decepcionará. Lo único malo del Xiaomi Stylus es su precio oficial (99,99 €), pero ahora lo puedes conseguir de oferta a 66,95 € con este botón: