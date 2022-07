El Xiaomi Gamepad Elite Edition se presentó este año como el segundo mando Bluetooth que la marca china ha lanzado en su historia. Eso sí, es el primero 100 % compatible de forma nativa con Android, Windows y Steam, pues recordemos que el primer gamepad de Xiaomi no incluía soporte para PC de fábrica. Así que podríamos decir que el Gamepad Elite Edition es su primer mando multiplataforma. ¿Qué tal les ha salido? Pues ya lo tenemos aquí con nosotros para analizarlo.

Antes de nada, decir que este mando de Xiaomi vale casi lo mismo que uno de nueva generación de Xbox o PlayStation. Le costará muchísimo ganarse un lugar el mercado. Sin embargo, al ser un mando pensado para usarse en móviles, PC y hasta televisores, tiene características únicas que lo diferencian de los mandos de las grandes marcas de videojuegos. Además, todos sabemos que los productos de Xiaomi no tardan en bajar de precio, así que podría ser una opción interesante.

Xiaomi Gamepad Elite Edition: el mando más versátil de la marca

Este nuevo mando de Xiaomi es inalámbrico (se conecta a tus dispositivos por Bluetooth o por la red de 2,4 GHz), tiene un diseño bastante discreto y ergonómico, e incluye tanto un motor de vibración como un giroscopio de 6 ejes para garantizarte una experiencia gaming de última generación.

Por cierto, en las tiendas puede que consigas este mando con el nombre «Xiaomi Gamepad Deluxe». Es el mismo que aquí analizaremos, no te preocupes.

Características Xiaomi Gamepad Elite Edition Conectividad Bluetooth 5.0 y un receptor de banda de 2,4 GHz. También trae un pincho USB oculto para emparejarse con tu PC o TV. Compatibilidad Compatible con móviles y tablets Android, Windows (Steam) y Android TV. Puerto USB-C para cargarse. Hardware Chip Nordic, motores Minebea de vibración lineal y giroscopio de 6 ejes con efecto somatosensorial. Durabilidad Superó el test de más de 1 millón de pulsaciones. Entrada nominal 5 V – 2 A. Batería 830 mAh con carga rápida de 10 W. Temperatura de trabajo Entre 0 y 45 °C. Contenido de la caja 1x Xiaomi Gamepad Elite Edition

1x Sujetador para móviles

1x Receptor inalámbrico

1x Manual de usuario

¿Cómo es el mando Xiaomi Gamepad Elite Edition para Android?

Lo primero que se nos vino a la cabeza al ver el Xiaomi Gamepad Elite Edition es la PlayStation 1. Se nota que Xiaomi tiró de nostalgia al diseñar este mando, pues con ese color blanco combinado con toques gris nos trae recuerdos de la PS1. También está fabricado con un plástico bastante grueso y resistente, así como con gomas que recubren los joysticks para una mejor sensación.

Su esquema de botones, eso sí, es completamente diferente. Este mando cuenta con cuatro botones A / B / X / Y como los de Xbox, dos joysticks dispuestos en cada lado asimétricamente, una cruceta y seis gatillos. Los botones, por cierto, han demostrado tener una durabilidad mayor a 1.000.000 de pulsaciones. También tiene botones de Start, Select y Menú.

Los cuatro gatillos de la parte trasera son de disparo lineal, lo que significa que simulan el efecto de pisar el acelerador o frenar. Además, resaltar que sus joysticks son bastante grandes y de tipo ALPS (los mismos que usan los mandos de nueva generación). En definitiva, está claro que no estamos ante un mando básico. El Xiaomi Gamepad Elite Edition es tan prémium como los mejores mandos del mercado.

Todos los detalles del Xiaomi Gamepad Elite Edition 1 de 6

Y su alta calidad también se nota en su interior. Monta un chip Nordic que permite que la conexión Bluetooth 5.0 y de 2,4 GHz sea bastante estable, rápida y sin input lag (retrasos). Asimismo, incorpora un giroscopio de 6 ejes con tecnología InvenSense que te ofrece un control somatosensorial muy preciso.

Es compatible con la vibración de todos los juegos de Android y Windows, ya que cuenta con un motor lineal Minebea que brinda una experiencia háptica más realista y emocionante. Dicho sea de paso, el mando viene con un soporte estándar para teléfonos móviles con el que podrás jugar con mayor comodidad y con un ángulo ajustable. Este soporte se engancha fácilmente en la parte trasera del mando (sin obstruir el USB-C de carga).

Algo muy curioso de este mando es que en uno de sus agarres tiene un compartimento que esconde un pincho USB. Este pincho es un receptor inalámbrico de 2,4 GHz muy útil para cuando tu PC o televisor no reconoce el mando por Bluetooth.

¿Qué tal funciona el Xiaomi Gamepad Elite Edition?

Una de las cosas que más nos gustó del Xiaomi Gamepad Elite Edition es que no hace falta configurar nada para usarlo. Una vez que lo enciendes, tu PC lo reconocerá como un mando de Xbox de inmediato y tu Android lo reconocerá igualmente sin problemas. Para conectarlo a tu dispositivo, solo debes tocar dos veces el botón de Menú que está debajo de los LEDs. Dichos LEDs te indican a qué dispositivo se ha conectado de la siguiente forma:

Si solo enciende el LED del Bluetooth , el mando está en modo búsqueda.

, el mando está en modo búsqueda. Si encienden dos LED (el de Bluetooth y el del lado derecho) , el mando está conectado a un dispositivo Android.

, el mando está conectado a un dispositivo Android. Al conectarse al PC de forma inalámbrica, nada más se enciende el LED del centro .

. Al conectarse al Smart TV por Bluetooth, nada más se enciende el LED del lado derecho.

Lo que sí tenemos que decir es que todos sus botones son de recorrido corto. Las pulsaciones no se sienten tan bien como las de un mando con botones de recorrido largo, pero es cuestión de gustos. Suponemos que Xiaomi lo ha hecho así para mantener el diseño compacto y ergonómico.

Eso sí, tanto los gatillos como los joysticks se sienten increíblemente bien porque son grandes y tienen un recorrido generoso. También agradecemos que tenga las empuñaduras más largas que las de un mando de PlayStation y Xbox, pues permite que el agarre sea más cómodo.

La verdad es que, en general, el funcionamiento del mando es el que esperábamos. No nos ha dado problemas, es cómodo, sus botones funcionan bien y su conectividad es bastante fiable. Su compatibilidad multiplataforma también nos ha gustado, pero debemos decir que no es del todo compatible con la mayoría de juegos Android (algo que no es culpa del mando en sí, sino de los juegos que no soportan mandos) y tampoco con televisores antiguos. Con las teles que tienen GeForce Now, Xbox Cloud o RetroArch, va genial.

¿Vale la pena el Xiaomi Gamepad Elite Edition para jugar en Android?

Como mando inalámbrico multiplataforma, el Xiaomi Gamepad Elite Edition nos ha parecido estupendo. Tiene un diseño cómodo para jugar en PC o TV y trae su propio soporte para adaptarlo a móviles. Sus botones funcionan de maravilla, su conectividad es robusta y tanto sus motores de vibración como los giroscopios ofrecen una experiencia gaming de primer nivel (con los juegos compatibles).

Quizás su único problema es su precio (70 €), que es el mismo (o incluso más alto) que el de los mandos de nueva generación de PlayStation y Xbox. Y solo es mejor que estos mandos en que es cómodamente adaptable a móviles. Por tanto, si quieres un mando versátil que funcione con móviles y PC, el Xiaomi Gamepad Elite Edition es probablemente tu mejor opción. Pero creemos que hay mandos mejores en calidad / precio para uso exclusivo en PC.

Si lo pillas en oferta, el Xiaomi Gamepad Elite Edition es súper recomendado.