Si quieres un cargador rápido que te ofrezca algo diferente y no sea como cualquier otro del mercado, el Nexode RG 65 W de UGREEN te interesa. ¿Por qué? Principalmente, por su diseño poco convencional. A simple vista parece un robot y tiene una pantalla LED muy útil que te muestra caras de emojis. Sin embargo, es un cargador con una potencia de 65 W y tres puertos de carga para alimentar varios dispositivos.

¿Te llama la atención? Lo tenemos nuestra mesa de análisis para contarte cómo es y todos los detalles que necesitas saber para determinar si vale la pena comprarlo. ¡Vamos allá!

UGREEN Nexode RG 65 W: un cargador rápido con 3 puertos, pantalla LED y un diseño único

Desde el punto de vista práctico, el UGREEN Nexode RG 65 W no es muy diferente al resto de cargadores rápidos que hemos probado, como el UGREEN Nexode Pro 65 W. Es un cargador con tres puertos, que no hace nada más que cargar dispositivos. Lo que hace especial al Nexode RG 65 W es su diseño tipo robot con pantalla, que le da un toque divertido, pero también funcional. Enseguida te contamos por qué, pero antes echa un vistazo a su ficha técnica.

Características UGREEN Nexode RG 65 W Dimensiones y peso 67,3 x 50,2 x 46,9 mm. 167 gramos. Potencia total de salida 65 W. Potencia de salida individual USB C1: 5V/3A 9V/3A 12V/3A 15V/3A 20V/3.25A – 65 W Max.

USB C2: 5V/3A 9V/3A 12V/2.5A 15V/2A 20V/1.5A – 30 W Max.

USB A: 5V/3A 9V/3A 12V/1.5A 10V/2.25A – 22,5 W. Potencia de entrada 100-240V ~ 50/60Hz 1.8A Max Protocolos soportados USB C1: PD3.0 PPS QC4+ QC3.0 QC2.0 SCP(10V2.25A) FCP AFC APPLE 5V2.4A

Samsung 5V2A BC1.2

USB C2: PD3.0 PPS QC4+ QC3.0 QC2.0 SCP(10V2.25A) FCP AFC APPLE 5V2.4A

Samsung 5V2A BC1.2

USB A: QC3.0 SCP(10V2.25A) FCP AFC APPLE 5V2.4A Samsung 5V2A BC1.2 Consumo estático ≤0,3 W. Tecnología GaNFast™ y ThermalGuard. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, ASUS ROG Ally, entre otros.

¿Cómo es el cargador rápido UGREEN Nexode RG 65 W?

Como mencionamos antes, el UGREEN Nexode RG 65 W no es tan diferente a un cargador rápido tradicional. Arriba de lo que vendría siendo la cabeza del robot, tiene tres puertos: dos USB-C y uno USB-A. En la parte de abajo están los pies del robot que se pueden quitar para liberar la clavija y conectar el cargador a la corriente. La cara del robot es una pequeña pantalla LED que se ilumina para mostrar diferentes expresiones, las cuales indican el estado del cargador.

El cargador está hecho enteramente con un plástico de un grosor considerable y con acabado mate, aunque la franja donde están los puertos es brillante. Pero lo que más nos gusta de su diseño es lo compacto que es: apenas ocupa espacio en el enchufe y puedes llevarlo en un bolso o incluso bolsillo sin problemas.

Todos los detalles del cargador UGREEN Nexode RG 65 W 1 de 5

Ahora bien, hablemos del par de cosas que hacen especial el diseño del Nexode RG 65 W. La primera son las botas magnéticas extraíbles que, además de proteger la clavija, permiten adherir el cargador a cualquier superficie donde se peguen imanes, como el refrigerador. Eso sí, ten en cuenta que el cargador no suministra carga inalámbrica magnética. Esta característica solo es útil para el guardado del cargador.

La mini pantalla LED es la segunda característica destacada del Nexode RG 65 W, ya que es una forma bastante simpática de mostrar el estado de carga. Cuando está cargando rápido un dispositivo, se ilumina con unos ojos abiertos y una boca. Cuando no hay dispositivos conectados, se ilumina con unos ojos cerrados y una boca. Y cuando ha terminado de cargar un dispositivo que sigue conectado, se ilumina solo con unos ojos abiertos (sin boca).

Ten en cuenta que la pantalla no se enciende cuando el cargador no está conectado a la corriente. Así que, realmente, no estamos ante un cargador «inteligente» ni mucho menos, pero se agradece que UGREEN añada estas funciones útiles y divertidas a los cargadores que transmiten un poco de alegría al usuario.

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN Nexode RG 65 W?

La máxima potencia de carga que ofrece este cargador es de 65 W, tal como avisa su nombre. Pero esta velocidad solo se alcanza cuando utilizas su puerto USB-C1 en solitario. Si conectas otro dispositivo al puerto USB-C2, la potencia será de 45 W + 20 W, respectivamente. Y si usas los tres puertos al mismo tiempo, la carga será de 45 W + 7,5 W + 7,5 W. Puedes ver la potencia de carga que ofrece el UGREEN Nexode RG 65 W, según los puertos que uses, en la última imagen de la galería de arriba.

Al usar un solo puerto USB-C, hemos podido cargar rápidamente consolas, portátiles, entre otros dispositivos que requieren una alta potencia de carga. Por ejemplo, solo tarda unos 30 minutos en cargar la mitad de la batería de un MacBook Pro. Pero si utilizas más de un puerto a la vez, ya deja de ser útil para dispositivos que requieran más de 50 W de potencia.

Sin embargo, conectando tres dispositivos simultáneamente, pudimos cargar un Samsung Galaxy S24, unos auriculares y una powerbank en poco tiempo y sin ninguna limitación. Eso sí, ten en cuenta que este cargador no es compatible con los protocolos de carga propietarios de marcas como Xiaomi, OPPO, OnePlus y Vivo que utilizan sus propias tecnologías de carga. Aun así, es capaz de cargar cualquier móvil a alta velocidad.

¿Merece la pena el cargador rápido UGREEN Nexode RG 65 W?

El UGREEN Nexode RG 65 W cuesta cerca de 50 €. Es decir, es solo un poco más caro que otros cargadores rápidos similares de 65 W. ¿Vale la pena pagar un poco más solo por el diseño? Pues esa ya es una decisión personal.

Evidentemente, si tu prioridad es ahorrar dinero, hay cargadores rápidos más sencillos que cumplen la misma tarea y son más económicos. Pero si quieres tener un cargador rápido, bonito y robótico, el UGREEN Nexode RG 65 W no te decepcionará. No es tan inteligente como aparenta, pero funciona muy bien, su pantalla LED es útil y tiene un precio justo.