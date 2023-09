Si viajas con frecuencia y necesitas un cargador que se adapte a diferentes dispositivos y enchufes, el UGREEN Nexode 65W puede ser la mejor opción para ti. Se trata de un cargador rápido 3 en 1 que cuenta con dos puertos USB-C y un USB-A, capaz de ofrecer una potencia máxima de 65 W.

Pero lo que de verdad hace especial a este cargador es que incluye cuatro adaptadores de enchufe intercambiables que te permiten usarlo en el 90 % de países. En esta review, te contamos sus características, ventajas y desventajas, y nuestra opinión sobre su rendimiento y calidad.

UGREEN Nexode 65W: un cargador 3 en 1 con enchufes intercambiables para todos los países

El UGREEN Nexode 65W está diseñado para ser un cargador universal y compacto que puedas usar en cualquier país y con cualquier dispositivo. Puede cargar simultáneamente tres dispositivos y sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características UGREEN Nexode 65W Dimensiones y peso ‎6,5 x 6,5 x 3,25 cm. 330 gramos. Potencia total de salida 65 W. Potencia de salida individual USB C1: 65 W máximo.

USB C2: 65 W máximo.

USB A: 22,5 W máximo. Material GaN II. Protocolos soportados PD 3.0, PPS, QC 4+/ 3.0, SCP, y AFC. Protección Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección térmica contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, sistema dispensador de energía y protección contra sobrecarga. Accesorios incluidos 3 adaptadores de corriente (EU / UK / US) y funda de viaje. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros.

¿Cómo es el cargador para viajes UGREEN Nexode 65W?

Aunque no es uno de los cargadores rápidos más pequeños que hemos probado, el UGREEN Nexode 65W es lo suficientemente compacto para llevarlo contigo a cualquier parte sin que suponga una molestia. Solo pesa 330 gramos (lo que equivale a dos smartphones, aproximadamente) y mide 6,5 centímetros de largo y alto con un grosor de 3,25 centímetros.

Es de formato cuadrado y, gracias a que sus enchufes se pueden quitar, no ocupa mucho espacio en tu bolsillo o bolso. En cuanto a su calidad de construcción, está hecho con un plástico robusto y sólido que ofrece una gran resistencia a impactos. Tiene un aspecto de dos tonos, con laterales de color gris oscuro y una placa frontal y trasera de color gris claro.

Cómo es el cargador UGREEN Nexode 65W para viajes 1 de 8

En la caja incluye tres tipos de enchufes diferentes para las regiones EU (gran parte de Europa, incluyendo España), US (Estados Unidos, América Latina, Japón, etc.) y UK (Reino Unido). Todos ellos son intercambiables, lo que significa que puedes ponerlos y quitarlos fácilmente sin necesidad de usar ninguna herramienta. El cargador tiene un sistema en el que puedes encajar el enchufe que quieres usar poniéndolo a presión hasta que haga clic.

Para retirar un enchufe, tan solo tienes que presionar el botón que está en la parte superior del cargador y tirar hacia fuera del enchufe. No hemos tenido ningún problema con este sistema de enchufes intercambiables: funciona muy bien y los enchufes encajan a la perfección y salen sin esfuerzo. Por cierto, el enchufe americano es retráctil, así que puedes doblarlo para que no ocupe mucho espacio. Los enchufes de EU y UK no tienen esta característica.

Hay otro accesorio muy útil que el UGREEN Nexode 65W incluye en la caja. Es una funda o bolsa en la que cabe tanto el cargador como sus tres enchufes intercambiables. No está hecha con un material especial ni nada por el estilo, pero te permite guardar el cargador y sus accesorios en un solo lugar, y lo protege de arañazos.

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN Nexode 65W?

Como su nombre bien lo indica, el UGREEN Nexode 65W ofrece una potencia de carga máxima de 65 W. Sin embargo, cabe aclarar que esta potencia solo se puede alcanzar al utilizar solamente uno de sus puertos USB-C. Además, tu dispositivo debe soportar una entrada de 65 W o superior con los protocolos PD 3.0 o QC 4+.

Si conectas dos dispositivos a la vez en sus puertos USB-C, obtendrás 45 W de uno y 20 W de otro. En cuanto a su puerto USB-A, este solo te dará 22,5 W como máximo. Y si utilizas los tres puertos al mismo tiempo, la potencia se distribuye de esta forma: 45 W + 8,5 W + 8,5 W. Para entender mejor cómo este cargador distribuye su máxima potencia de carga al usar sus puertos simultáneamente, mira el siguiente esquema:

Es compatible con cualquier dispositivo que se cargue con cable USB, lo cual incluye móviles Android e iPhone, consolas, tablets, iPad, portátiles, auriculares, smartwatches, etc. Soporta los protocolos de carga rápida de los Samsung Galaxy, iPhone, Google Pixel, MacBook, entre otros. Puede cargar al 100% el MacBook Pro 14″ (2021) en solo 1,5 horas.

Se pone caliente al conectarle varios dispositivos a la vez, pero no a niveles alarmantes. Vale la pena resaltar que incluye todas las medidas de seguridad que esperarías de un producto de este tipo, como protección contra sobrecorriente, sobrecalentamiento, sobretensión y cortocircuito. Nosotros en particular, no tuvimos ningún problema con este cargador.

¿Merece la pena el cargador rápido UGREEN Nexode 65W?

El UGREEN Nexode 65W es un cargador rápido 3 en 1 con enchufes intercambiables que es una excelente opción para viajeros. Es compacto, potente, compatible con una amplia gama de dispositivos y funciona en el 90% de países del mundo.

No es extremadamente rápido para cargar en poco tiempo varios aparatos simultáneamente, pero si en tus viajes solo necesitas mantener cargados un portátil, un smartphone y unos auriculares, este cargador nos parece más que suficiente.

Su precio oficial es de 59,99 €, pero puede conseguirse en oferta en Amazon por 44,95 € o incluso menos usando el siguiente botón: