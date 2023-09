Tenemos en nuestras manos el cargador más rápido y potente que hemos probado hasta la fecha. Es el UGREEN Nexode 300W, una bestia con cinco puertos que individualmente ofrece una potencia individual de hasta 140 W y una potencia combinada de 300 W. Eso significa que puede cargar a máxima velocidad hasta tres portátiles a la vez. ¡Una locura!

Si necesitas reducir la cantidad de cables y cargadores que tienes en tu escritorio, presta atención al UGREEN Nexode 300W. En esta review, analizaremos sus características, diseño, rendimiento y precio, y veremos si cumple con lo que promete.

UGREEN Nexode 300W: un cargador 5 en 1 con una potencia individual de hasta 140 W

Aunque en las imágenes no se note tanto, el UGREEN Nexode 300W es un cargador rápido bastante grande. No podrás llevarlo en tu bolsillo y probablemente no lo querrás llevar en tu bolso porque pesa casi un kilogramo. Por tanto, nos parece mejor como cargador para tenerlo fijo en un escritorio. Echa un vistazo a su ficha técnica antes de ahondar en detalles:

Características UGREEN Nexode 300W Dimensiones y peso 10,9 x 9,4 x 5,1 cm. 816,47 gramos. Potencia total de salida 300 W. Potencia de salida individual USB C1: 140 W máximo.

USB C2: 100 W máximo.

USB C3: 100 W máximo.

USB C4: 45 W máximo.

USB A: 22,5 W máximo. Material GaN III. Protocolos soportados PD3.1, PD3.0, PPS, QC5.0, QC3+, QC3.0, SCP(10V2.25A), FCP, AFC, Apple 5V2.4A, Samsung 5V2A y BC1.2. Protección Protección contra cortocircuitos, protección contra sobretensión, protección térmica contra sobrecalentamiento, protección contra sobrecorriente, sistema dispensador de energía y protección contra sobrecarga. Accesorios incluidos 1x Cable USB de 1,5 metros con soporte de 240 W.

1x Cable de alimentación de 2 metros. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, portátiles, iPad, MacBook, auriculares, Nintendo Switch, Steam Deck, entre otros.

¿Cómo es el cargador 5 en 1 UGREEN Nexode 300W?

UGREEN no ha decepcionado con la calidad de construcción del Nexode 300W. Es un bloque sólido, robusto y pesado con una carcasa de acabado metálico y una textura suave. Su diseño es minimalista y elegante por sus esquinas redondeadas y color gris de doble tono. Además, a pesar de que no es pequeño, no ocupa mucho espacio en el escritorio y queda bastante discreto.

Todos los detalles del cargador UGREEN Nexode 300W 1 de 6

En la parte frontal, cuenta con cinco puertos, de los cuales cuatro son USB-C y uno es USB-A (por cierto, este es el único de color morado). Algo que nos gustó mucho es que los tres primeros puertos USB-C tienen la velocidad máxima marcada debajo para así saber dónde debes conectar tus dispositivos, según su máxima potencia de carga soportada, sin necesidad de consultar el manual.

El cargador trae un cable de alimentación extraíble de 2 metros de largo para que puedas ponerlo lejos de la toma de corriente a la que quieres conectarlo. También viene con un cable USB-C a USB-C de 1,5 m, que es bastante duradero porque tiene una cubierta de nylon trenzado y una punta de metal. Aparte, está clasificado para velocidades de carga de hasta 240 W, así que podrás usarlo para aprovechar la máxima potencia del cargador.

Como mencionamos al inicio, el UGREEN Nexode 300W no es un cargador compacto ni ligero. Está diseñado para ponerlo sobre una mesa, ya que tiene un par de gomas en la parte de abajo que evita que se deslice o mueva. Sí, puedes moverlo y ponerlo donde tú quieras, pero seguramente preferirás tenerlo fijo en un escritorio porque no es muy cómodo de llevar.

¿Qué tal funciona el cargador rápido UGREEN Nexode 300W?

Los 300 W de potencia del UGREEN Nexode 300W solo se pueden conseguir al conectar varios dispositivos a sus distintos puertos. Enchufando un dispositivo al puerto USB-C1, obtendrás hasta 140 W, que es la máxima velocidad de carga que ofrece este cargador.

A diferencia de otros cargadores, dicha velocidad máxima se mantiene al usar el resto de puertos. Eso sí, solamente el puerto USB-C1 te dará 140 W. La velocidad de los otros es menor y varía según los puertos que estés usando simultáneamente de la siguiente manera:

Asimismo, es importante resaltar que tu dispositivo no podrá cargarse a las altas velocidades que te ofrece este cargador si no soporta alguno de estos protocolos: PD 3.1 o inferior, PPS, QC 5.0 o inferior, SCP(10V/2.25A), FCP, AFC, Apple (5V/2.4A), Samsung (5V/2A) y BC 1.2. Puedes saber con qué protocolos de carga es compatible tu dispositivo en su hoja de especificaciones, pero podemos asegurarte que el UGREEN Nexode 300W funciona con los siguientes dispositivos:

Portátiles : MacBook Pro/Air M2, Dell XPS, Surface Book, ThinkPad, For Tablet: iPad Pro 12.9″ / 11″ Series.

: MacBook Pro/Air M2, Dell XPS, Surface Book, ThinkPad, For Tablet: iPad Pro 12.9″ / 11″ Series. Móviles : iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max, Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Note20 / Note20 Ultra / Redmi Note Series.

: iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 Pro / 12 Pro Max, Galaxy S23 / S23+ / S23 Ultra / S22 / S22+ / S22 Ultra / S21 / S21+ / S21 Ultra / Note20 / Note20 Ultra / Redmi Note Series. Auriculares : AirPods Series, Galaxy Buds Series, etc.

: AirPods Series, Galaxy Buds Series, etc. Consolas: Nintendo Switch, Steam Deck, ASUS ROG Ally, Lenovo Legion Go, etc.

En cuanto al rendimiento, hemos podido cargar un MacBook Pro de 16″ de 0 a 56% en solo 30 minutos. Cabe destacar que el cargador en su interior lleva dos chips GaN III que evitan que genere calor de un solo lado y se sobrecaliente excesivamente. De hecho, nunca notamos que se calentara de forma alarmante al usar toda su potencia, lo cual es ciertamente impresionante.

¿Merece la pena el cargador rápido UGREEN Nexode 300W?

El UGREEN Nexode 300W es exactamente lo que promete: un cargador súper potente que puede cargar varios dispositivos de alta exigencia a la vez. Está muy bien construido, incluye un cable USB-C compatible con su máxima velocidad de carga y su diseño elegante y discreto lo hace perfecto para tenerlo en un escritorio.

¿Merece la pena? Depende, 300 W es muchísima potencia y puede que no necesites tanto. Y es que, por ejemplo, si tienes un MacBook de 85 W, dos móviles de 45 W, una Steam Deck de 45 W y unos auriculares de 10 W, te sobran 115 W al cargar todos los dispositivos al mismo tiempo. Y la mayoría del tiempo seguramente no necesitarás cargarlos todos a la vez. Así que revisa bien tus requisitos de energía para saber si vale la pena para ti.

Ten en cuenta que este cargador tiene un precio oficial de 269,99 €. Sin embargo, se puede conseguir en oferta en Amazon por 199,99 €. Si de verdad necesitas un cargador que te pueda dar 300 W con múltiples puertos, te encantará el UGREEN Nexode 300 W.