Las aspiradoras que friegan y aspiran con una sola pasada, como la Tineco Floor One S3, nos encantan porque dejan los suelos relucientes y evitan el doble trabajo. El problema de este tipo de aspiradoras es que son muy grandes y no se pueden usar como una aspiradora de mano para limpiar muebles, coches, objetos, techos, lugares de difícil acceso, etc. Así que, en teoría, necesitas dos aparatos de limpieza para tu hogar: una aspiradora que friegue y una aspiradora de mano. Pero… ¿y si mejor compras un solo aparato que pueda realizar las dos funciones?

La nueva Tineco Floor One S5 Combo puede aspirar tus pisos en seco y húmedo, y al mismo tiempo es posible convertirla en una aspiradora de mano para quitar el polvo de cualquier sitio con mayor versatilidad. ¡Dos aparatos de limpieza en uno solo! Y lo mejor es que no es mucho más cara que otras aspiradoras similares. Nosotros la hemos probado para contarte cómo es y si vale la pena.

Aspiradora Tineco Floor One S5 Combo: la review completa en español

La Tineco Floor One S5 es una aspiradora vertical de doble uso completamente inalámbrica. Usa un rodillo de microfibra que permite aspirar y eliminar la suciedad o salpicaduras con mucha facilidad. Además, viene con los accesorios necesarios para utilizarla como una aspiradora de mano.

Es muy inteligente pues incorpora la tecnología patentada iLoop de la marca que, a través de una serie de sensores, detecta el nivel de suciedad del suelo y ajusta la potencia en consecuencia. De esa forma, consigue un excelente balance entre autonomía y calidad de limpieza. Antes de entrar en detalles, echa un vistazo a su ficha técnica.

Características Tineco Floor One S5 Combo Dimensiones y peso 255 x 220 x 109 mm. 3,8 kilogramos. Potencia Motor de 220 W. Succión de 30 WA. Funciones Friega y aspira en seco o húmedo. Batería 2500 mAh para una autonomía de hasta 22 minutos. Tiempo de carga Entre 2 y 3 horas. Depósitos 500 ml de agua limpia.

450 ml de agua sucia. Ruido 78 dB máximo. Filtro HEPA. Extras Control por app, asistente de voz, anillo LED y sensor iLoop que ajusta la potencia automáticamente.

¿Cómo es la Tineco Floor One S5 Combo?

La aspiradora Tineco Floor One S5 Combo tiene un diseño convencional. Cuando la usas como fregona, es bastante voluminosa y pesa 3,8 kg pues lleva consigo dos depósitos de agua: uno limpio de 500 ml y otro de 450 ml para la suciedad. Aun así, no se hace para nada incómoda gracias a su agarre ergonómico que brinda un fácil manejo, adaptable a distintas posiciones.

La calidad de fabricación es excelente. Su cuerpo está hecho principalmente con plástico, aunque también tiene partes de aluminio. La verdad es que todo el conjunto se siente sólido y robusto. Es un producto de calidad, vamos. Y nos gusta mucho que sea de color negro / gris porque se ve muy elegante y las manchas que pueden pegársele no se notarán.

Lo que más te impresionará de la Tineco Floor One S5 Combo es que puedes separar su motor de succión de 220 W de la estructura principal para hacerla más compacta. Así perderás la función de fregar, pero ganarás la posibilidad de usarla como aspiradora de mano con uno de los accesorios que incluye.

Eso sí, no trae un tubo extensor con cepillo motorizado para usarla como una aspiradora básica y ligera. Para limpiar suelos de pie solamente podrás utilizarla con agua. De esa forma, igualmente se llevará todo el polvo y la basura de los suelos, pero nos hubiese gustado que permita succionar sin agua de pie como una aspiradora normal.

Una cosa que nos gusta mucho de la aspiradora Tineco Floor One S5 Combo es que tiene un asistente de voz integrado para que puedas controlarla más fácil. Su asistente habla en español, aunque por defecto viene configurado en inglés. Pero no te preocupes por eso, ya que la aspiradora tiene WiFi para comunicarse con tu móvil y configurarla fácilmente como tú quieras a través de su aplicación oficial.

Tanto el WiFi como el asistente de voz se pueden desactivar de golpe con el botón que está detrás de su cuerpo. Lo que no se puede desactivar (porque no hay razón para hacerlo, la verdad) es su pantalla LED circular que te permite ver el nivel de suciedad, el estado de la batería, el nivel de potencia, el estado de los depósitos y los indicadores de conexión. Esta pantalla es bastante brillante, lo cual agradecemos. No tendrás problemas para ver todos los datos de un solo vistazo.

La Tineco Floor One S5 Combo incluye varios accesorios para ampliar sus funcionalidades

Este modelo no trae tantos accesorios como otros de la marca. No obstante, viene con todo lo necesario para que puedas aprovechar su doble funcionalidad:

Cepillo tipo rodillo : el que usarás para aspirar en seco y húmedo. Mide 24 cm de largo, utiliza un material de microfibra para llevarse la suciedad y su funcionamiento permite la auto-limpieza.

: el que usarás para aspirar en seco y húmedo. Mide 24 cm de largo, utiliza un material de microfibra para llevarse la suciedad y su funcionamiento permite la auto-limpieza. Filtro HEPA extra : atrapa partículas y alérgenos para no contaminar el aire de tu casa. Debes cambiarlo cada 6 meses aproximadamente.

: atrapa partículas y alérgenos para no contaminar el aire de tu casa. Debes cambiarlo cada 6 meses aproximadamente. Cepillo para hendiduras : es el tubo de corto alcance, clásico de las aspiradoras de mano, para succionar en cualquier sitio fácilmente.

: es el tubo de corto alcance, clásico de las aspiradoras de mano, para succionar en cualquier sitio fácilmente. Cepillo para polvo 2 en 1 : ideal para levantar el polvo de objetos como un teclado y succionarlo con mayor efectividad.

: ideal para levantar el polvo de objetos como un teclado y succionarlo con mayor efectividad. Herramienta de limpieza : un cepillo para que puedas limpiar los interiores de la aspiradora sin complicaciones.

: un cepillo para que puedas limpiar los interiores de la aspiradora sin complicaciones. Base de carga : donde dejarás la aspiradora para que se cargue y autolimpie (pulsando el botón que tiene en el asa). También viene otra para guardar los accesorios del modo aspiradora de mano.

: donde dejarás la aspiradora para que se cargue y autolimpie (pulsando el botón que tiene en el asa). También viene otra para guardar los accesorios del modo aspiradora de mano. Solución desodorizante y limpiadora : es el producto oficial de limpieza de Tineco para limpiar mejor (debes verterlo en el agua limpia). En teoría, este es el único detergente que puedes usar con la aspiradora, pero en realidad se puede emplear cualquiera que no tenga componentes corrosivos (como lejía).

: es el producto oficial de limpieza de Tineco para limpiar mejor (debes verterlo en el agua limpia). En teoría, este es el único detergente que puedes usar con la aspiradora, pero en realidad se puede emplear cualquiera que no tenga componentes corrosivos (como lejía). Adaptador: para conectarlo a la base y cargar la aspiradora.

Usando cada uno de estos accesorios de forma correcta y en los escenarios indicados, no habrá suciedad que no puedas limpiar con la Tineco Floor One S5 Combo.

¿Qué tal funciona y limpia la Tineco Floor One S5 Combo?

Ahora hablemos de qué tal limpia esta aspiradora. Para empezar, debes saber que funciona con dos modos de limpieza: AUTO y MÁX. En automático hace uso del sensor iLoop para ajustar la potencia según la suciedad que detecta. Si nota que hay mucha basura o líquidos en el suelo, automáticamente aumentará su potencia al máximo. Si su sensor no detecta mucha suciedad, baja la potencia para ahorrar batería.

En el modo máximo, la aspiradora limpia con su máxima potencia de 30 WA, la cual consume mucha batería. Nosotros hemos obtenido mejores resultados con el modo AUTO tanto al aspirar como al fregar en distintas superficies. Succiona líquidos derramados como vino, café, leche o incluso barro con pocas pasadas. También funciona muy bien para pulir los suelos, pues no usa mucha agua y seca al mismo tiempo que limpia.

La mayoría de veces, una sola pasada de la Tineco Floor One S5 Combo es suficiente para quitar toda la suciedad del piso. Y cuando la uses como aspiradora de mano, verás que es igual de potente. Es realmente efectiva para limpiar la tapicería de los coches, así como muebles, esquinas y objetos.

El ruido que produce no supera los 78 dB, que equivale al sonido del tráfico de la ciudad. No es muy fuerte y no molesta, pero se escucha. Así que no la uses mientras alguien está descansando en tu casa.

¿Cuánto dura la batería de la Tineco Floor One S5?

Llegamos a uno de los puntos débiles de la Tineco Floor One S5. Y es que su batería de 2500 mAh te asegura una autonomía máxima de 22 minutos. Y eso es usándola en modo automático. Si la usas con toda su potencia, la batería durará mucho menos.

22 minutos es suficiente para limpiar un par de habitaciones, pero no para una casa entera. Y lo peor es que tarda en cargarse por completo unas 2,5 horas, así que si te deja a medio camino, tendrás que esperar un buen rato para continuar con la limpieza. Pero no todo es malo en este apartado: en modo aspiradora de mano alcanza una autonomía de casi 1 hora.

Opinión final sobre la Tineco Floor One S5 Combo: ¿Vale la pena?

La Tineco Floor One S5 Combo es una aspiradora perfecta para los que quieran llevar un estilo de vida más simple. Al poder funcionar como fregona eléctrica y como aspiradora de mano, no solo evita que compres dos aparatos de limpieza, sino que además simplifica la tarea de limpiar el hogar, ahorrándote mucho tiempo. Te permite pasar del modo fregona al modo aspiradora de mano en segundos para que puedas limpiar cualquier tipo de suciedad líquida o sólida en distintas superficies.

Lo único que no nos gustó de esta Tineco Floor One S5 Combo es su batería que dura muy poco (unos 20 minutos). Pero si tu casa no es muy grande o si no la limpias toda en una sola sesión, este no será un problema para ti. Considerando que vale 449 €, nuestro veredicto final es que vale la pena.