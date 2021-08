Los robots aspiradores están muy bien, pero aún tienen que mejorar para ser perfectos. Cuando se requiere una limpieza profunda, no hay nada como una aspiradora vertical clásica con la que puedes llegar a todos lados. Y si es inalámbrica, mucho mejor porque no te enredarás con ningún cable y no tendrás que estar cambiando de enchufe a cada rato.

Nosotros hemos probado la aspiradora Tineco Floor One S3 que cumple exactamente con estas características. Pero lo que la hace especial es que, además de aspirar en seco, también es capaz de aspirar con agua y eso la hace muy especial. Su precio ronda los 400 €.

Vamos a revisar todas sus características a fondo y a contarte nuestra experiencia con ella para que descubras si realmente vale la pena.

Aspiradora Tineco Floor One S3: la review completa en español

La Tineco Floor One S3 es un aparato de limpieza inteligente todo-en-uno que puede aspirar, fregar, barrer y hasta autolimpiarse. Es muy fácil de usar gracias a su pantalla LED. Y pese a su evidente gran tamaño, no se hace pesada y es fácil de controlar.

Antes de hablarte más en detalle de la Tineco Floor One S3, vamos a ver su ficha técnica para que conozcas todas sus características.

Características Tineco Floor One S3 Dimensiones y peso 286 x 256 x 1100 mm. 4,49 kg. Potencia 220 W. Funciones Aspira, barre y friega en todo tipo de superficies duras. Batería 4000 mAh para una autonomía de 35 minutos. Tiempo de carga Unas 4 horas aproximadamente, en su base de carga o con el cargador. Depósito 600 ml de agua limpia + 500 ml de agua sucia. Ruido 78 dB. Filtro HEPA. Extras Pantalla LED, sensor de suciedad, protección IPX4 y se puede controlar con una aplicación o con un asistente de voz.

Como puedes darte cuenta, la Tineco Floor One S3 es probablemente la aspiradora más completa que hay ahora mismo en el mercado. Es potente, multifuncional, inteligente y fácil de usar.

¿Cómo es la Tineco Floor One S3?

A simple vista, la Tineco Floor One S3 parece una aspiradora muy grande e incómoda de usar, pero nada que ver. Aunque pesa casi 4 kilos y medio, se maneja fácilmente y no cansa la mano. Recuerda que todo su peso no lo cargas tú al limpiar, pues la aspiradora rodará sola por el suelo suavemente a medida que la desplazas.

Además, no hay que olvidar que es totalmente inalámbrica (no tiene cables), por lo que te da una libertad de movimiento que hace más placentera la tarea de limpiar. Algo que nos gustó mucho es que en el asa tiene los botones para apagarla/encenderla y cambiar el modo de limpieza. Y allí mismo puedes ver el nivel de batería y el modo que estás usando desde su elegante pantalla LED.

La aspiradora en sí está fabricada con un plástico robusto de mucha calidad que nos da esa sensación de producto prémium. De manera incorporada, incluye dos depósitos: uno para agua limpia de 0,6 L y otro para agua sucia de 0,5 L. ¿Por qué dos separados? Para que no se mezclen y así puedas limpiar siempre con agua 100% limpia.

Diseño de la Tineco Floor One S3 y sus partes 1 de 7

La Tineco Floor One S3 también incluye un bote del líquido oficial recomendado para limpiar (que debes echar en el tanque de agua limpia al fregar), pero no es obligatorio usar específicamente ese. Una vez que se te agote, puedes usar cualquier detergente para suelos que encuentres en el supermercado.

Es importante mencionar que en el tanque de agua sucia se deposita todo lo que la Tineco Floor One S3 aspire, incluyendo tanto sólidos como líquidos. Justo por encima de este tanque hay un filtro HEPA que puedes lavar. Por otro lado, el cepillo que usa es uno convencional tipo rodillo que sirve para fregar y aspirar en suelos duros. No es capaz de limpiar alfombras (esto hay que tenerlo en cuenta).

Otro detalle interesante de esta aspiradora es que tiene una función de autolimpiado con la que el rodillo y los conductos se limpian solos y quedan perfectos. Luego, simplemente tienes que vaciar y limpiar los depósitos desmontables (de agua limpia y sucia). Esto último da pereza (admitámoslo), pero es normal tener que hacerlo con cualquier aparato como este.

Contenido de la caja de la Tineco Floor One S30 1 de 4

Con respecto a la autonomía, viene con una batería de 4000 mAh que te permite limpiar unos 35 minutos (como mucho) con una sola carga. Para recargar la aspiradora tienes dos opciones: puedes hacerlo directamente con el cargador o bien usar la base de carga, que es a la vez el sitio donde dejarás la aspiradora después de usarla. Esta base incluye un soporte para un rodillo y un filtro de recambio.

Viene con todos los accesorios que necesitarás

Esta aspiradora viene en una caja grande con muchísimos accesorios bien separados por cartones. En concreto, esto es todo lo que incluye la caja de la Tineco Floor One S3:

La base de carga.

El cargador.

El asa.

La aspiradora.

2 cepillos tipo rodillo.

2 filtros HEPA.

1 bote del líquido limpiador.

1 escobilla de limpieza.

El manual de usuario.

También debes saber que la aspiradora trae conectividad WiFi. ¿Para qué? Para conectarse con tu móvil a través de la app Tineco que te permite monitorizar, controlar y configurar la aspiradora. Incluso te deja usar un asistente de voz para su control.

¿Qué tal funciona y aspira la Tineco Floor One S3? ¿Es una buena opción para tu hogar?

La potencia de succión de la Tineco Floor One S3 nos sorprendió gratamente. Nunca habíamos visto antes una aspiradora que succionara tan bien los líquidos. Va perfecta, no se le resiste nada. Y no es para nada ruidosa: genera 78 dB como máximo.

Algo que nos parece muy interesante es el sensor Tineco iLoopTM que utiliza para detectar el grado de suciedad que hay en el suelo y aumentar la potencia (o el caudal) automáticamente en consecuencia. Eso lo hace en el modo AUTO, ya que en el modo FULL va a la máxima potencia por defecto.

Normalmente, basta con una sola pasada para limpiar incluso los suelos pegajosos. Además, seca rápido (gracias a que dosifica muy bien el uso del agua) y no deja marcas en el suelo.

En lo que respecta a calidad de limpieza, es excepcional. La única pega que le ponemos es que no es práctica para limpiar por debajo de los muebles y a lo largo de las paredes. Y su tanque de agua limpia se suele quedar corto, por lo que a veces hay que rellenarlo en medio de la limpieza.

Opinión final sobre la Tineco Floor One S3: ¿Vale la pena?

En resumen, la Tineco Floor One S3 nos parece la mejor aspiradora todo-en-uno de la actualidad. Es potente y aspira/friega realmente muy bien sin dejar imperfecciones. No se hace muy pesada, se controla muy fácil y es capaz de ajustar la potencia de limpieza automáticamente sin que tengas que pedírselo.

¿Tiene algo de negativo? Que no sirve para alfombras, que es poco práctica para limpiar en espacios reducidos y que hay que limpiar sus depósitos manualmente tras cada uso para evitar malos olores. Por lo demás, es sin dudas la mejor aspiradora inalámbrica del mercado para limpiar suelos duros. Como limpia con agua, es mucho más eficiente que cualquier aspiradora con limpieza en seco.

Si te gusta puedes conseguirla en Amazon, la web donde tendrás la mejor garantía y servicio posventa. Además, si usas el código de descuento Tinecofloor3 te ahorrarás un 10%, es decir, 40,9 € menos. Y activando el descuento de Amazon (de 61,35 € que encontrarás justo en la ficha del producto) te saldrá por solo 306 €.

Puede que te parezca cara, pero ten en cuenta que el nivel de limpieza de este tipo de aspirador es muy superior al de un aspirador inalámbrico normal gracias a su función de limpieza húmeda.

Te saldrá por solo 306 € en vez de los 409 € que cuesta habitualmente, 103 € menos. Esta oferta EXCLUSIVA solo estará disponible del 16 al 22 de agosto.