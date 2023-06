Uno de los candidatos a mejor smartwatch de este año es sin lugar a dudas el TicWatch Pro 5, que trae bajo el capó el procesador más potente para este tipo de dispositivos (el Snapdragon W5+ Gen 1) y el mejor sistema operativo que podrías pedir a un reloj si tienes un móvil Android (Wear OS 3).

Es un reloj inteligente que pretende ofrecer una experiencia de primera calidad con una pantalla de doble capa, batería de larga duración y funciones de salud avanzadas. En este análisis, evaluaremos hasta qué punto cumple estas promesas y si merece la pena su precio de 359 €.

Review del TicWatch Pro 5: un smartwatch de gama alta con una autonomía impresionante

Además de ser el primer smartwatch que monta el procesador Snapdragon W5+ Gen 1, el TicWatch Pro 5 cuenta con una genial pantalla secundaria LED monocromática de bajo consumo muy visible a la luz directa, pero que desaparece por completo cuando se activa el panel OLED a todo color. Eso, combinado con su batería de 628 mAh, lo convierte en el smartwatch con Wear OS que más autonomía garantiza. Por ello, es un reloj inteligente que deberías tener en consideración.

Todas las especificaciones del TicWatch Pro 5

Características Mobvoi TicWatch Pro 5 Dimensiones 50,15 x 48 x 12,2 mm y 44,35 gramos. Correa de 24 mm. Pantalla 1,43 pulgadas con resolución de 466 x 466 píxeles, panel OLED con 326 ppi, modo Always On Display y protección Corning Gorilla Anti-fingerprint Cover Glass. Procesador Qualcomm Snapdragon W5+ Gen 1 con gráfica Adreno A702. RAM 2 GB. Almacenamiento 32 GB. Conectividad Bluetooth 5.2, WiFi a 2.4 GHz, NFC, GPS, Beidou, Glonass, Galileo y QZSS. Sensores Acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor óptico (PPG) para ritmo cardíaco, sensor SpO2, termómetro, barómetro, brújula y más. Funciones Seguimiento de la frecuencia cardiaca, niveles de oxígeno en sangre, frecuencia respiratoria, niveles de estrés, sueño, VO2 Max, detección de arritmias cardiacas, gestión de notificaciones y más de 100 modos deportivos. Resistencia Grado militar MIL-STD 810H y resistencia al agua de 5 ATM. Batería 628 mAh para 80 horas de autonomía y carga rápida para restablecer el 65 % de la batería en solo 30 minutos. Compatibilidad Android 8.0 o versiones superiores. Sistema operativo Wear OS 3.

El TicWatch Pro 5 tiene un diseño circular sencillo, apto para cualquier ocasión

Mobvoi (el fabricante de este reloj) no se ha arriesgado y ha optado por un diseño clásico circular al crear el TicWatch Pro 5. No es algo que nos disguste porque el smartwatch se ve bastante bien y se adapta a cualquier atuendo. Puede verse elegante o casual según el watchface que elijas y la correa que le pongas (puedes usarla con cualquier correa de 24 mm que te guste).

Ten en cuenta que la carcasa del reloj es de aluminio de color negro y la correa que trae es de silicona. La pantalla está protegida por Corning Gorilla Glass con un revestimiento que evita las huellas dactilares, por lo que siempre se ve limpia y nítida. No está hecho con materiales especialmente resistentes como los Galaxy Watch 5, pero tiene una excelente calidad de construcción y es más duradero que la mayoría de relojes inteligentes

Se controla fácilmente con la corona giratoria del lado derecho, o utilizando el botón texturizado situado junto a ella para acceder rápidamente a las notificaciones. También puedes controlarlo tocando su pantalla táctil. A nosotros se nos ha hecho muy cómodo navegar a través de sus opciones de ambas formas. Por otra parte, hay que decir que solo está disponible en una sola talla que se ajusta perfectamente a cualquier adulto promedio, pero no se adapta bien a las muñecas más pequeñas, como las de niños o las de algunas chicas.

Así es el reloj inteligente TicWatch Pro 5 1 de 15

El TicWatch Pro 5 también está hecho para durar, con una clasificación de resistencia al agua de 5 ATM, lo que significa que puedes nadar con él hasta 50 metros de profundidad. En la práctica, realmente no se recomienda llevarlo al extremo. Podrás usarlo en la bañera o al hacer natación, por ejemplo, pero no deberías mantenerlo mucho tiempo en el fondo del agua.

También cumple con el estándar MIL-STD-810H, que es una prueba de grado militar para la durabilidad contra diversas condiciones ambientales, tales como presión, temperatura, humedad y golpes. Puede estar seguro de que este reloj aguantará todo lo que le eche.

En la caja, incluye un cable de carga magnético que se adhiere a la parte trasera del reloj para cargarlo.

Tiene una pantalla de doble capa de alta resolución y el procesador más potente

El TicWatch Pro 5 mantiene la extraordinaria pantalla de doble capa del TicWatch Pro 3 que le proporciona una magnífica duración de la batería. En la parte superior del reloj hay una pantalla monocromática que te muestra la información esencial como la hora, la fecha, la frecuencia cardiaca, los pasos y el estado de la batería. A veces puede resultar difícil de leer, pero con un simple gesto de muñeca se enciende una luz de fondo que la hace más clara.

Cuando tocas el reloj, la pantalla OLED a todo color de 1,43 pulgadas que hay debajo cobra vida. Este panel es muy brillante y nítido, y ofrece mayor resolución (466 x 466 píxeles) y densidad de píxeles que el Pixel Watch y el Galaxy Watch 5. Se ve perfectamente bien desde cualquier ángulo y su respuesta táctil es excelente. Eso sí, sus niveles de negro no son muy profundos, lo que hace que no se vean tan bien los contrastes. Si ha tenido que ser así para asegurar una mayor duración de la batería, no tenemos quejas.

El TicWatch Pro 5 es el primer smartwatch que incorpora el nuevo procesador Snapdragon W5+ Gen 1 de Qualcomm, lo que lo convierte en el smartwatch con Wear OS más rápido de la historia. Y se nota, ya que el sistema operativo se ejecuta con fluidez y rapidez en el reloj. Sin embargo, por su rendimiento en el día a día, diríamos que está a la par de los últimos buques insignia como el Galaxy Watch 5 y el Pixel Watch.

Cabe destacar que el reloj incorpora 2 GB de RAM y 32 GB de almacenamiento que resultan más que suficientes para instalar cualquier app y hacer todo tipo de tareas, dentro del marco de lo que puede hacer un reloj inteligente.

¿Qué puedes hacer con el TicWatch Pro 5?

El TicWatch Pro 5 funciona con Wear OS 3, lo que significa que puedes hacer muchas cosas con él dependiendo de las aplicaciones que instales. Puedes pagar con Google Wallet, controlar tu música en diferentes dispositivos, reproducir Spotify sin conexión, navegar con Google Maps (tiene GPS integrado) y gestionar tu casa inteligente con Google Home. También puedes sincronizarlo con tu móvil a través de la app Mobvoi Health desde la cual podrás ver tus estadísticas de salud, cambiar la esfera, entre otras cosas.

Igualmente, puedes usarla con otras apps como Google Fit o Strava para un mejor seguimiento de tus métricas de salud. A propósito de esto, es importante mencionar que el TicWatch Pro 5 incorpora acelerómetro, giroscopio, brújula, sensor óptico (PPG) para ritmo cardíaco, sensor SpO2, termómetro, barómetro y brújula para ofrecerte las siguientes funciones:

Seguimiento de la frecuencia cardiaca

Medición de los niveles de oxígeno en sangre

Monitorización de la frecuencia respiratoria

Detección de niveles de estrés

Seguimiento del sueño

Medición de VO2 Max

Detección de arritmias cardiacas

Registro de tu actividad deportiva con más de 100 modos diferentes.

Todas estas funciones están separadas en aplicaciones individuales en el reloj para que puedas acceder a la que desees fácilmente.

No podemos asegurarte qué tan precisa es la medición de todas estas métricas, pero nuestros resultados parecían creíbles. Una característica que nos sorprendió fue que cuando estás haciendo un seguimiento de un entrenamiento, la luz de fondo de la pantalla de bajo consumo cambiará en función de tu frecuencia cardíaca. Pasará a color ámbar cuando tu frecuencia cardíaca aumente y se desvanecerá en rojo cuando alcance niveles preocupantes.

Cómo es el TicWatch Pro 5 a nivel de software 1 de 4

El reloj puede detectar automáticamente algunos ejercicios, pero hay que iniciar manualmente la mayoría de ellos desde la app TicExercise en el reloj. Algo que nos gustó mucho es que el TicWatch Pro 5 cuenta con un modo de ahorro de energía durante el sueño que prolonga la duración de la batería. Sin embargo, debemos admitir que el seguimiento del sueño puede no ser muy preciso en comparación con otros dispositivos. La aplicación puede sobrestimar la duración y la calidad del sueño, y dar puntuaciones más altas para las etapas de sueño profundo y REM que otras plataformas.

¿Cuánto dura la batería del TicWatch Pro 5?

Teóricamente, la duración de la batería de 628 mAh del TicWatch Pro 5 es de 80 días como máximo, lo cual probablemente sea real porque en nuestras pruebas ha durado 4 días encendido con una sola carga, incluso con la pantalla siempre encendida. Considerando que la batería del Google Pixel Watch de Google apenas dura un día, el TicWatch Pro 5 es indudablemente el rey en autonomía de los relojes con Wear OS.

El reloj viene con un cargador magnético que se conecta a cualquier puerto USB-A. No es inalámbrico, pero es rápido y fácil de usar. Puede cargarse hasta un 65% en 30 minutos y completamente en hora y media, lo que también lo convierte en uno de los mejores smartwatches en este apartado.

¿Vale la pena comprar el TicWatch Pro 5?

El TicWatch Pro 5 es un gran smartwatch con Wear OS con una increíble duración de batería, un rendimiento rápido y fluido, un sistema operativo versátil, fácil de usar y repleto de opciones, y un conjunto de funciones de fitness muy útiles para cualquier persona.

Supera a cualquier otro smartwatch con Wear OS del mercado en este momento, pero podría quedar desfasado pronto si Samsung lanza nuevos relojes con Wear OS 4 (aunque contamos con que Mobvoi continúe actualizando su dispositivo). Aún así, creemos que este reloj es la mejor opción para los usuarios de Android y lo recomendamos encarecidamente. ¿Vale la pena por 359,99 €? Si quieres lo mejor de lo mejor, definitivamente sí.