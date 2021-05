Realme ha llegado a España como un huracán, y en la actualidad es innegable que se ha convertido en una de las marcas referentes en la gama media. Lo mejor es que Realme va mejorando año a año sus dispositivos, ¿será el Realme 8 el gama media perfecto? En las siguientes líneas te lo contamos.

El Realme 8 es un móvil que viene a comerse, literalmente, la gama media porque apuesta por una buena cámara, una pantalla AMOLED estupenda y un diseño muy bueno (sobre todo por su tamaño y peso). A esto le tenemos que sumar un procesador pensado para gaming que te dará mucha potencia para todo tipo de juegos y tareas. Lo hemos probado a fondo y esto es todo lo que debes saber.

Review del Realme 8: un gama media muy equilibrado

El Realme 8 es un móvil muy bien balanceado. Lo que promete, lo hace muy bien. Tiene buena pantalla, autonomía para horas, una cámara polivalente, jack de audio y algunos detalles que te interesará conocer.

Características Realme 8 Dimensiones y peso 160,6 x 73,9 x 7,99 mm con un peso de 177 gramos. Pantalla 6,4″ con resolución Full HD+ (2400 × 1080 píxeles) y panel Super AMOLED. 60 Hz con 180 Hz para el táctil. Con sensor de huellas integrado. 1000 nits de brillo. Procesador MediaTek Helio G95 con gráfica ARM Mali-G76. RAM 8 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB UFS 2.1, ampliable con microSD. Cámara trasera Cuádruple: 64 MP con f/1.79

8 MP con f/2.25 y 119º de visión

2 MP con f/2.4 para macro

2 MP con f/2.4 para retratos monocromo Cámara frontal 16 MP con f/2.45 Conectividad y extras USB C, WiFi AC de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, Bluetooth 5.1 y jack de audio de 3,5 mm. Audio Hi-Res. Batería 5000 mAh con carga rápida de 30W. Se carga en 65 minutos. Sistema operativo Realme UI 2.0 basado en Android 11

Ten en cuenta que estamos ante un móvil que ronda los 199 € de precio y que incluso podría salirte más barato en su oferta de lanzamiento. Por ese dinero te llevas un móvil que cumple muy bien en todos los apartados, pero vale la pena que sepas más sobre él porque hay algunas cosas que nos han gustado mucho.

El diseño del Realme 8: atrevido pero no tanto como parece

Este año Realme se ha lanzado a la guerra con el lema “Dare to Leap”, el cual lleva impreso en la parte trasera del móvil y se puede ver según incida la luz en el móvil. Lo bueno de este lema, es que a pesar de ser bastante grande, no es para nada agresivo y se camufla muy bien (por si no quieres llamar la atención). Será en esa parte trasera donde encontrarás el módulo de cámara cuádruple que no sobresale demasiado pero sí lo suficiente para que el móvil no se apoye perfectamente en la mesa (creemos que es recomendable usar una funda para protegerlo).

Realmente es un móvil con un diseño sobrio (sobre todo el negro) que usa un marco metálico y una trasera de plástico de gran calidad para ayudar a contener tanto el tamaño como el peso. De hecho, hacía tiempo que no sentía esta sensación en la mano con un móvil. 5000 mAh de batería y un peso de 177 gramos con un ancho que no supera los 8 mm. El trabajado de diseño en este Realme 8 es brutal y los materiales que usa dan la sensación de estar ante un móvil más caro. Si eres patoso no te preocupes, en la caja tienes una funda de plástico que lo protege (y también su cámara).

Luego está su pantalla, la cual usa un agujero para la cámara selfie en una diagonal de 6,4 pulgadas que nos parece perfecta para cualquier tipo de uso. Es una pantalla Full HD+ con un panel AMOLED de mucha calidad y da la impresión de estar ante un móvil de 90 Hz. La sensación de fluidez es genial y su brillo es muy elevado, para que no tengas problemas en exteriores. En la pantalla también integra un sensor de huellas que funciona bien, y nos ha gustado este método para desbloquear el móvil.

Diseño del Realme 8 1 de 12

En cuanto a los laterales del móvil, totalmente metálicos, encontramos en ellos los botones de volumen y encendido en la parte derecha (a una altura cómoda), la bandeja para la SIM en la parte izquierda y en la parte inferior está el conector USB C junto al jack de audio y un gran altavoz. Eso sí, en este móvil no tendrás sonido estéreo (pero ya te adelantamos que eso no será un problema).

La cámara del Realme 8 es polivalente, pero no es perfecta

El Realme 8 opta por una configuración cuádruple montando un sensor principal de 64 MP muy útil, un ultra gran angular y dos sensores que a penas usaremos (el macro y otro monocromo). Lo cierto es que el sensor principal hace fotos decentes, y el gran angular en según que situaciones también. Los otros dos sensores son menos útiles aunque el macro lo hemos probado y también funciona (pero creemos que este tipo de sensores no se usan demasiado en el día a día).

Fotos del Realme 8 1 de 13

Su sensor principal de 64 MP hace tomas decentes, con fotos nítidas (sobre todo de día) y también de noche. No es la mejor cámara que hemos probado pero dentro de la gama media se defiende muy bien. Lo que no nos ha terminado de gustar mucho es la IA de las fotos (a pesar de haber mejorado), ya que tiende a saturar un poco los colores en algunas situaciones.

En las galerías puedes ver fotos sacadas con el Realme 8 y te sorprenderá, como a nosotros, la calidad de las fotos que hemos hecho de noche. El modo noche del teléfono se comporta muy bien y logra fotos con mucha nitidez con poca luz. Eso nos ha gustado mucho. Otra de las cosas que nos ha parecido útil es que puedes usar el modo noche con el gran angular y logra resultados decentes.

Diferentes modos de zoom 1 de 8

En cuanto a vídeo, puede grabar con una nitidez bastante buena y en 4K (aunque solo a 30 fps). Estabiliza y el sonido se escucha bien. Graba bien para el precio que tiene, pero no llega a destacar en este apartado ni es su fuerte. En cuanto a la cámara para selfies, de 16 MP, esta se comporta como era de esperar y hace fotos buenas para redes sociales, graba bien en las videollamadas y la gran mayoría de cosas que harás con una cámara selfie.

Fotos de noche 1 de 8

El rendimiento del Realme 8 es muy bueno, el Helio G95 da la talla

En la prueba de AnTuTu del Realme 8 llega a una puntuación de 360000 puntos, suficiente para poder con cualquier juego o app del mercado. Eso sí, en juegos muy exigentes posiblemente uno más caro lo pueda hacer mejor pero si tenemos en cuenta que cuesta solo 199 € debemos admitir que es uno de los móviles más potentes que podrás comprar por este precio.

El rendimiento en el día a día es perfecto. No hay lag y tendrás una experiencia cercana a la de cualquier gama alta, incluso teniendo la falsa sensación de estar ante una pantalla de más de 60 Hz (es curioso, pero otros teléfonos no dan esa sensación de fluidez con el refresco estándar). Lo hemos probado con juegos como PUBG, LoL, etc. y nos ha funcionado perfecto. El rendimiento del teléfono es muy bueno. Eso de que los procesadores MediaTek no van bien es algo del pasado.

También está muy bien el sonido del teléfono que, a pesar de no ser estéreo, es muy potente y no tendrás problemas ni con su calidad ni con su volumen. Eso sí, no viene con la app de la radio FM (aunque no sabemos si es porque todavía no se ha lanzado al mercado en España). Tampoco hemos encontrado el NFC, y nos gustaría poder usar nuestra tarjeta para pagar con él.

La batería del Realme 8 dura muchísimo

El Realme 8 tiene una batería de 5000 mAh que logra unas 10 horas de pantalla. Con ella, no será para nada complicado superar los 2 días o más de autonomía si no eres un usuario superintensivo. Es uno de sus puntos fuertes y más si tenemos en cuenta que se recarga al completo en solo 65 minutos. Nos parece impresionante lo que Realme ha conseguido y uno de los puntos fuertes de este terminal.

En cuanto a Realme UI 2.0, la nueva capa de software, debemos decir que esta funciona bien corriendo sobre Android 11 y a pesar de estar personalizada, es una de las que mejor sensación nos transmite al usarla. Puede ser que no sea la mejor en funciones o quizás no estemos tan acostumbrados a ella, pero en términos de rendimiento la sensación es de las mejores que tendrás en un teléfono Android de este rango de precios. Nunca hemos llegado a experimentar ningún tipo de lag usándolo.

Realme UI 2.0 trae algo de bloatware pero lo bueno es que la mayoría de apps se pueden eliminar fácilmente y te quedarás solo con las que te importen. Por lo tanto, esto no será un problema.

Nuestra opinión del Realme 8: un móvil que sí vale la pena

Cuando analizamos un móvil tenemos que ser muy críticos en todos los apartados, pero si tenemos en cuenta que este cuesta solo 199 € podemos decir que su compra está 100% recomendada. Es un móvil que mejora a la generación anterior (sobre todo en tamaño y prestaciones) y que tiene una pantalla genial.

El Realme 8 te dará potencia para el día a día, batería para varias jornadas y un diseño muy compacto (mucho más que la mayoría de gama media actuales) sin renunciar a nada. Realme lo ha presentado hoy en España y se pondrá a la venta el próximo 12 de mayo, seguramente con ofertas que te permitirán conseguirlo por un precio todavía mejor.