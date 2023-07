¿Quieres una batería externa que te permita cargar varios dispositivos al mismo tiempo, con una gran capacidad y una potencia suficiente para alimentar incluso un portátil? UGREEN, una de las mejores marcas de accesorios para dispositivos, ha lanzado una powerbank con una potencia de carga de 145 W y una capacidad de 25000 mAh. Puede ser una buena opción para ti si viajas con el portátil y necesitas cargarlo sobre la marcha.

En este artículo te contaré mi experiencia con la powerbank UGREEN de 145 W y 25000 mAh, sus características, ventajas e inconvenientes, y mi opinión sobre si vale la pena comprarla o no. ¡Vamos allá!

Powerbank UGREEN de 145 W y 25000 mAh: una batería bestial para cargar portátiles o móviles en segundos

Esta powerbank de UGREEN está diseñada para cargar varios dispositivos a la vez, especialmente portátiles y móviles que soporten elevadas potencias de carga. Tiene una gran capacidad para cargar hasta tres veces un Galaxy S23 Ultra, una vez el MacBook Pro 14″ y hasta cinco veces un iPhone 14. Además, se recarga muy rápidamente en apenas dos horas con una potencia de hasta 65 W. Te dejamos su ficha técnica antes de hablar en profundidad de sus características:

Características Powerbank UGREEN de 145 W y 25000 mAh Dimensiones y peso 16 x 8,08 x 2,67 cm. 505 gramos. Capacidad de la batería 25000 mAh. Potencia de salida USB-C1: 100 W máximo.

USB-C2: 45 W máximo.

USB-A: 18 W máximo.

Potencia de salida total: 145 W Potencia de entrada USB-C1: 65 W máximo.

USB-C2: 45 W máximo. Puertos 2x USB-C y 1x USB-A. Tiempo de carga 2 horas. Protecciones Contra sobrecarga, sobrecorriente, sobredescarga, sobrecalentamiento, sobrecarga y cortocircuito. Compatibilidad Móviles Android, iPhone, iPad, MacBook, auriculares, consolas, tablets, entre otros. Contenido de la caja 1x Batería externa

1x Cable de carga USB-C a USB-C

1x Bolsa de viaje

¿Cómo es la powerbank UGREEN de 145 W y 25000 mAh?

El diseño de esta powerbank UGREEN es bastante convencional. Es de forma rectangular, tiene un grosor de 2,67 centímetros y pesa 505 gramos. Como puedes intuir, es gruesa y pesada, pero es comprensible debido a su tamaño y potencia. Aun así, cabe perfectamente cualquier bolso y no se nos ha hecho incómoda llevarla a cualquier lado. Su calidad de construcción, dicho sea de paso, es excelente: robusta, sólida y con un acabado agradable.

En su lateral izquierdo tiene una pequeña pantalla LED que muestra el nivel de batería restante. Al frente, ofrece un total de tres puertos: dos USB-C de carga rápida que soportan la entrada y salida de energía, y un puerto USB-A que solo soporta la salida de energía. Es decir, es capaz de cargar hasta tres dispositivos a la vez y solo se puede recargar a través de sus puertos USB-C (no podrás recargarla conectándola a su puerto USB-A).

Todos los detalles de la powerbank UGREEN de 145 W 1 de 5

En la caja, incluye un cable USB-C a USB-C que te servirá para cargar dispositivos o recargar la powerbank. Lastimosamente, no viene con un cargador, así que si no tienes un cargador con salida USB-C no podrás aprovechar su recarga rápida. Por cierto, también trae una bolsa de viaje para llevarla segura a cualquier lugar.

Internamente, esta powerbank de UGREEN tiene todos los sistemas de protección necesarios que evitan sobrecalentamientos, sobretensión, cortocircuitos, sobrecargas, sobredescargas y sobrecorriente. Así que puedes usarla como quieras sin preocupaciones.

¿Qué tal funciona la powerbank UGREEN de 145 W?

La potencia máxima de salida de esta powerbank es de 145 W, sin embargo, no es posible alcanzar esta potencia individualmente. La potencia máxima con la que podrás cargar un dispositivo es de 100 W a través del puerto USB-C1. Su puerto USB-C2 tiene una potencia limitada a 45 W. Y el puerto USB-A está limitado a 18 W. Puedes ver la potencia de cada uno de sus puertos usándolos de forma individual o combinada en el siguiente esquema:

El cable USB-C incluido en la caja soporta 100 W y hemos logrado cargar al 100% un MacBook Air 2022 de 13″ en 90 minutos con él usando el puerto USB-C1 de la powerbank. Cabe destacar que esta batería externa es compatible con los protocolos de carga PD 3.0 y QC 3.0, lo que significa que puede cargar rápidamente casi cualquier iPhone, Samsung, AirPods, consolas Nintendo Switch y Steam Deck, portátiles Lenovo, y mucho más.

Al igual que muchos otros powerbanks universales como este, no es compatible con los protocolos de carga propietarios de marcas como OnePlus, OPPO y Xiaomi. Eso no quiere decir que no pueda cargar los smartphones de estas marcas, sino que no puede cargarlos a su máxima velocidad soportada. Además, el fabricante afirma que no es compatible con la súper carga rápida del Galaxy S23.

Su capacidad de 25000 mAh es suficiente para cargar una vez un portátil, cinco veces un iPhone, hasta cuatro veces una Nintendo Switch y un montón de veces los smartwatches y auriculares inalámbricos.

En cuanto a la recarga, hemos logrado cargar de 0 a 100% la powerbank en poco más de una hora, utilizando un cargador USB-C de 65 W. Asimismo, es importante mencionar que soporta carga bidireccional, lo que permite usar la powerbank al mismo tiempo que la recargas.

Veredicto final: ¿merece la pena comprar la powerbank UGREEN de 145 W?

La powerbank UGREEN de 145 W es una batería externa perfecta para portátiles e ideal para quienes viajan con muchos dispositivos. Puede cargar con una potencia máxima individual de 100 W y una potencia combinada de 145 W. Además, soporta una potenc¡a máxima de recarga de 65 W, pero lastimosamente no incluye un cargador rápido para aprovechar esta velocidad de recarga de serie.

Por lo demás, es una powerbank excelente con una enorme capacidad de 25000 mAh que satisfará las necesidades de carga de todos tus dispositivos. Con un precio de venta al público de 149,99 €, nos parece muy recomendada. Y lo es aún más ahora que, gracias a las ofertas del Prime Day del 7 al 12 de julio, está rebajada a solo 104,85 €. Llévatela al precio más bajo con este botón: