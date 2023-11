OneOdio es una marca que irrumpió con fuerza en el mercado de los auriculares hace ya un par de años. Su especialidad son los cascos económicos orientados a los usuarios exigentes con la calidad del audio. En esta oportunidad, analizaremos uno de sus modelos más populares: los OneOdio Focus A10, también conocidos simplemente como OneOdio A10.

Se trata de unos auriculares híbridos que se pueden usar con o sin cables y que cuentan con cancelación activa del ruido. Su precio ronda los 60 €, por lo que son una opción muy atractiva para quienes busquen unos buenos cascos para jugar y escuchar música. Pero, ¿realmente son tan buenos como parecen? Te contamos la verdad a continuación.

Review de los auriculares OneOdio Focus A10 en español

Los OneOdio Focus A10 son auriculares de diadema con Bluetooth y cable de 3,5 mm. Puedes usarlos de forma inalámbrica o conectados con un cable a tu dispositivo para menor latencia. Sus especificaciones técnicas son las siguientes:

Características OneOdio Focus A10 Peso 295 gramos. Altavoz 40 mm. Impedancia 32 Ohms. Cancelación de ruido 35 dB. Frecuencia de respuesta 20 MHz – 40 KHz. Sensibilidad 42 dB ± 3 dB. Conexiones Estéreo de 3,5 mm. Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 de 10 metros de alcance. Batería 800 mAh para una autonomía de hasta 50 horas. Tiempo de carga 1,5 horas. Compatibilidad Cualquier dispositivo con Bluetooth o conector de auriculares: móviles, consolas, PC, guitarras, pianos, etc. Contenido de la caja Los cascos OneOdio A10, una funda EVA, un cable de audio de 3.5 mm, un cable USB-C de carga y la guía de carga.

Tienen una calidad de construcción sorprendente para su precio

Realmente no esperábamos que unos auriculares que cuestan alrededor de 60 € tuvieran una calidad de fabricación tan buena. Los OneOdio Focus A10 se sienten sólidos y robustos, sin llegar a ser muy pesados, y no parece que se rompan con facilidad. Tienen un diseño plegable con copas que pueden girarse hacia dentro para poder transportarlos fácilmente usando el estuche incluido en la caja.

Sus almohadillas son gruesas y suaves, lo que hace que los auriculares se sientan muy cómodos en las orejas. Tampoco resultan muy apretados gracias a que la diadema se puede ajustar a cada persona. Por cierto, la banda ajustable de la diadema es metálica, lo cual se agradece en este rango de precios.

El diseño general de los auriculares es precioso. Utilizan una combinación muy elegante de colores negro y gris con acabados que varían entre mate y brillante. La verdad es que a simple vista parece que son mucho más caros.

Todos los detalles de los auriculares OneOdio Focus A10 1 de 10

Su funcionamiento es muy sencillo, ya que solo tienen cuatro botones. En el auricular derecho poseen dos botones para controlar el volumen y un botón convenientemente texturizado para apagar o encender los auriculares. Sabrás que estás pulsando el botón de encendido y no los de volumen por la textura que tiene. Al lado del botón de encendido hay un LED que te indica si están apagados o encendidos.

En el auricular derecho también está el jack de 3.5 mm para conectarlos con un cable a un dispositivo. Por otra parte, en el auricular izquierdo, solamente encontramos el puerto USB-C que solo sirve para recargar su batería y el botón ANC que activa / desactiva la cancelación de ruido.

¿Qué viene en la caja? Aparte de los cascos, un estuche robusto hecho con material EVA, un cable de audio de 3,5 mm (para usarlos de forma alámbrica), un cable USB-C de carga y el manual de usuario.

Excelente conexión inalámbrica y cancelación de ruido decente

Estos auriculares usan Bluetooth 5.0 con un alcance de 10 metros para conectarse de forma inalámbrica a tu móvil, tablet, PC, televisor o cualquier otro dispositivo que soporte esta conectividad. En nuestras pruebas, no nos han dado problemas en este sentido: con solo encenderlos ya es suficiente para conectarlos a tus aparatos, buscándolos desde el apartado de Bluetooth.

No tuvimos fallos de desconexión, desincronización o alta latencia. Su conexión Bluetooth es robusta y fiable. También los probamos con el cable de 3,5 mm incluido en la caja y funcionaron a la perfección sin ningún tipo de inconveniente.

Una de las cosas que más me ha sorprendido de estos auriculares es su cancelación de ruido. Y es que, al combinar la cancelación de ruido pasiva de las copas con la activa que se enciende con el botón, hacen un excelente trabajo anulando el bullicio a tu alrededor. No diríamos que es una cancelación de ruido activa tan buena como la de los auriculares in-ear de gama alta de Samsung y Apple, pero no se quedan muy atrás.

Autonomía de hasta 50 horas y se cargan en solo 1,5 horas

Otro aspecto muy destacado de los OneOdio Focus A10 es su autonomía. Usándolos para escuchar música a través de Bluetooth, pueden permanecer encendidos hasta por 50 horas. Eso sí, si los llevas con el ANC activado, la autonomía se reduce a unas 40 horas. De cualquier forma, nos parece una duración más que aceptable para unos auriculares de su tipo.

Dicho sea de paso, cargándolos a través del puerto USB-C, demoran unas 1,5 horas en llegar al 100%. Es mucho, pero la buena noticia es que con solo 5 minutos de carga puedes usarlos por 2 horas más sin problemas.

¿Qué tan bien suenan?

Si eres audiófilo, no te gustarán los OneOdio Focus A10. Tiene graves muy altos que ahogan los medios y las voces. Además, los agudos no son demasiado brillantes y carecen de chispa y detalle. Y por si fuera poco, el soundstage o escena sonora es pobre: se siente como si todo el sonido viene de un solo lugar. No separan bien los instrumentos y no consiguen posicionar los sonidos en diferentes zonas.

En definitiva, si eres muy meticuloso al escuchar música, no te recomendamos estos auriculares. Ahora bien, si solo escuchas música para disfrutarla y no te detienes en los pequeños detalles, los OneOdio Focus A10 no te decepcionarán. Además, para escuchar vídeos y podcasts en entornos ruidosos, funcionan increíblemente bien gracias a la cancelación de ruido.

Ten en cuenta que cascos buenos para música cuestan todos más de 100 euros, así que no le podemos pedir mucho a los OneOdio Focus A10 de 60 € en este apartado.

¿Valen la pena los OneOdio Focus A10?

Los OneOdio Focus A10 son unos auriculares híbridos con cancelación activa del ruido que ofrecen una excelente relación calidad-precio. Su calidad de construcción es sobresaliente, su comodidad es inmejorable y su autonomía es más que suficiente. Además, su cancelación de ruido funciona muy bien, lo que los convierte en una gran opción para escuchar música, ver vídeos o jugar en entornos ruidosos.

Sin embargo, su sonido no es el mejor. Los graves son demasiado altos, los agudos carecen de definición y el soundstage es muy limitado. Pero si no eres muy exigente y disfrutas del sonido en «V», su calidad de sonido no te molestará.

En resumen, son una excelente opción para quienes buscan unos auriculares cómodos, con buena autonomía y cancelación de ruido activa. Sin embargo, si eres audiófilo, no te gustarán. Actualmente, cuesta 50,25 € en Amazon por el Black Friday, un precio estupendo para lo que ofrecen.