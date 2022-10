Siempre que me piden que recomiende unos auriculares con buena relación calidad / precio, OneOdio es una marca que se me viene a la cabeza. Cascos como los OneOdio Monitor 80 y OneOdio A70 demuestran que este fabricante se toma muy en serio la calidad de sus productos, sin descuidar lo que muchas veces es lo más importante para el usuario final: el precio. En esta ocasión, quiero hablarte de los OneOdio A10, unos cascos que me han sorprendido por su versatilidad, autonomía, cancelación de ruido y precio asequible.

Son una alternativa económica a los BOSE QuietComfort 35 II o a los Soundcore Life Q30, que no tienen prácticamente nada que envidiar en lo que a calidad respecta. Y lo mejor es que ya mismo puedes comprarlos con 20 % de descuento usando el cupón que encontrarás al final de esta entrada. Así que no perdamos más tiempo y veamos todos los detalles que hacen de los OneOdio A10 unos cascos que valen la pena.

Todas las características de los OneOdio A10

Los OneOdio A10 tienen varios aspectos destacables. El principal es su capacidad de funcionar de forma inalámbrica o conectado con un cable de 3.5 mm, lo cual hace que sean extremadamente versátiles y aptos para casi cualquier tipo de uso. También destacamos su cancelación de ruido activa que elimina el 95 % de las frecuencias medias y bajas con un máximo de 35 dB. ¡Son perfectos para aislarte del ruido del tráfico o de personas hablando! Miras sus especificaciones antes de seguir ahondando en detalles.

Características OneOdio A10 Peso 295 gramos. Altavoz 40 mm. Impedancia 32 Ohms. Cancelación de ruido 35 dB. Frecuencia de respuesta 20 MHz – 40 KHz. Sensibilidad 42 dB ± 3 dB. Conexiones Estéreo 3,5 mm. Conectividad inalámbrica Bluetooth 5.0 de 10 metros de alcance. Batería 800 mAh para una autonomía de hasta 50 horas. Tiempo de carga 2 horas. Compatibilidad Cualquier dispositivo con Bluetooth o conector de auriculares: móviles, consolas, PC, guitarras, pianos, etc. Contenido de la caja Los cascos OneOdio A10, una funda EVA, un cable de audio de 3.5 mm, un cable USB-C de carga y la guía de carga.

Puedes usarlo con o sin cables y en múltiples dispositivos, ¡incluso a la vez!

Los OneOdio A10 tienen un diseño sumamente ergonómico que se adapta a cualquier oreja gracias a sus almohadillas de goma y diademas flexibles. Utilizan drivers de 40 mm para brindarte un sonido potente y nítido, con graves contundentes. Además, son compatibles con audio de alta resolución Hi-Res y transmisión separada de frecuencias bajas, medias y altas para asegurarte un sonidos sin pérdidas de calidad ni distorsiones.

Se conectan de forma inalámbrica a tus dispositivos a través de Bluetooth 5.0, aunque si quieres usarlos con cero latencia, o si alguno de tus dispositivos no tiene Bluetooth, también tienen la opción de conectarlos físicamente a tus dispositivos con un cable de 3.5 mm. Y hasta pueden conectarse a varios dispositivos al mismo tiempo. Por cierto, también cuentan con un puerto USB-C para cargar su batería interna de forma rápida. ¡Con solo 5 minutos de carga puedes usarlos por 2 horas más inalámbricamente!

Cancelación de ruido de hasta 35 dB y autonomía de hasta 50 horas

Y ya que hablamos de la carga, hablemos también de la autonomía. Los OneOdio A10 te garantizan la siguiente duración de la batería según las funciones que estés utilizando:

Bluetooth y cancelación de ruido activada: 35 horas .

. Solo Bluetooth activado: 45 horas .

. Solo cancelación de ruido activada: 50 horas.

Como verás, su batería te da dos días de autonomía aproximadamente, lo cual es ideal para viajes largos o simplemente para no sentir la ansiedad de tener que cargar tus auriculares a cada momento. Dicho sea de paso, los cascos vienen con su propio estuche para viajes.

Con respecto a la cancelación de ruido activa, esta función es capaz de suprimir el 95% de las frecuencias bajas y medias del exterior que intentan colarse en los OneOdio A10. Es decir, evita que escuches los sonidos típicos de una calle transitada, de una conversación cercana o cualquier otro ruido o sonido molesto que no supere los 35 decibelios. Es un modo perfecto para concentrarte en tus estudios, escuchar podcasts o disfrutar de música sin interferencias.

Esta cancelación de ruido activa es posible encenderla y apagarla fácilmente con solo tocar un botón en los auriculares. De esa manera, puedes pasar al modo ambiental en menos de un segundo para no aislarte de los ruidos exteriores en caso de que quieras mantenerte atento a algo.

Lo mejor de los OneOdio A10 ✅ Cancelación de ruido de hasta 35 dB

✅ Compatibilidad con Hi-Res audio

✅ Conexión dual: por cable de 3.5 mm e inalámbrica por Bluetooth

✅ 45 horas de autonomía con carga rápida

¿Dónde comprar los OneOdio A10 al mejor precio?

Estos auriculares OneOdio A10 normalmente cuestan 80 €. Sin embargo, puedes llevártelos desde la web oficial de la marca por solo 65 € usando el cupón ONE20%SP y el siguiente botón:

También puedes conseguirlos por 69,99 £ en Amazon de Reino Unido o por 79,99 $ en Amazon de Estados Unidos con los siguientes botones:

No sabemos hasta cuándo estará vigente esta rebaja, así que no dudes en pillarlos al precio más bajo.