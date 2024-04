En nuestras manos tenemos el que es, probablemente, el cepillo de dientes más inteligente y avanzado del mercado. Se llama Oclean X Ultra S y, además de brindarte una gran potencia de limpieza, destaca por contar con funciones de IA que te ayudan a mejorar la técnica de cepillado en tiempo real.

Aparte, viene con varios accesorios útiles y su autonomía puede superar el mes de uso. Lo hemos estado probando minuciosamente para contarte cómo es este Oclean X Ultra S y si de verdad merece la pena gastar tanto en un cepillo de dientes de este calibre. ¡Acompáñanos!

Oclean X Ultra S: un cepillo inteligente con IA, WiFi, pantalla OLED y carga inalámbrica

El Oclean X Ultra S redefine la experiencia de higiene bucal con su diseño elegante y ergonómico, complementado con lo último en tecnología. No solo es un cepillo eléctrico; es un asistente de limpieza bucal que puede ser una excelente solución para las personas que tienen problemas de cepillado.

Ficha técnica del Oclean X Ultra S

Características Oclean X Ultra S Potencia de cepillado Motor Maglev 3.0 de 84000 movimientos por minuto. Tecnologías integradas Guía de cepillado en tiempo real de forma visual o por voz, avisos de cambio de área, alerta de exceso de presión, notificación de cepillado demasiado rápido, informe de cepillado y sugerencias personalizadas. Batería Autonomía de hasta 40 días. Tiempo de carga 4,5 horas. Ruido 45 dB máximo. Conectividad y extras Bluetooth y WiFi. Resistencia al agua IPX7. Pantalla OLED a color de 0,96 pulgadas. Contenido de la caja 1 x Mango del cepillo

1 x Estuche de carga tipo C

1 x Cabezal de cepillo Ultra Clean

1 x Cabezal de cepillo Ultra White

1 x Cabezal de cepillo Gum Care

1 x Soporte de pared

1 x Cargador inalámbrico WP02

1 x Guía de inicio rápido

1 x Manual de usuario.

Diseño ergonómico con pantalla táctil y un alerta visual muy útil

El Oclean X Ultra S no inventa nada con su diseño. Es igual al del resto de cepillos eléctricos similares del mercado, lo cual no es algo malo. Su forma cilíndrica y gruesa con acabado mate permite un agarre cómodo y agradable. Además, no se siente nada pesado. El único inconveniente es que las manchas de pasta de dientes o aceite quedan muy marcadas en su superficie.

Más allá de eso, su calidad de fabricación nos ha parecido impecable. Tiene la certificación IPX7, lo que quiere decir que puedes lavarlo sin problemas porque resiste la inmersión hasta en 1 metro de agua durante 30 minutos. No hemos probado su resistencia a caídas, pero tiene pinta de que puede resistir impactos pequeños.

Su pantalla de 0,96 pulgadas está debidamente protegida por un cristal, por lo que no se daña con el agua. Usa un panel OLED táctil con un brillo bastante alto y colores vivos que te permiten ver la información mostrada por el cepillo sin tener que acercarte mucho.

Todos los detalles del cepillo inteligente Oclean X Ultra S 1 de 10

¿Para qué sirve la pantalla? Principalmente, para ver los resultados del cepillado de forma instantánea: te indicará con el color rojo las zonas que nos has limpiado y con el color amarillo las zonas que requieren más cepillado. ¿Cómo el cepillo sabe cómo te has cepillado? Con el giroscopio de 6 ejes que tiene incorporado combinado con un chip de desarrollo propio.

La pantalla también puede mostrarte lo que Oclean llama el «trébol de actividad de cepillado», un gráfico que te enseña el tiempo, la puntuación y la frecuencia del cepillado. Curiosamente, en este panel puedes ver el tiempo y otros datos menores, pero no el estado de la batería para saber cuándo cargarlo. Esperemos que con una actualización solucionen esta carencia.

Otro detalle interesante que encontramos en el Oclean X Ultra S es el LED en la parte de la base, que resulta bastante útil, ya que se ilumina en rojo cuando estás ejerciendo más fuerza de la debida en el cepillado. Es muy fácil verlo cuando estás cepillándote, lo cual me ha ayudado a evitar arruinar el esmalte dental por hacer mucha presión.

Trae un estuche de viaje que sirve como cargador y soporta carga inalámbrica

Una de las cosas que más nos gustó del Oclean X Ultra S es su estuche para viajes. Es rígido, por lo que protege muy bien al cepillo, y además tiene un puerto USB-C para cargarlo sin sacarlo del estuche. Si quieres cargarlo sin cables, puedes utilizar su cargador inalámbrico que incluye en la caja y que carga al cepillo de pie tal como puedes ver en la foto de portada de esta review.

Y si lo vas a tener en tu casa, lo mejor es dejarlo en el soporte de pared incluido que te permite colgarlo magnéticamente en la pared de tu baño.

En la caja también trae tres tipos de cabezales diferentes, aunque sinceramente no vemos que exista una gran diferencia entre ellos. Los tres utilizan la tecnología «FlexFit», que básicamente provee cierta flexibilidad al cabezal para alcanzar zonas de difícil acceso y limpiar desde mejores ángulos.

Funcionamiento y sensación de limpieza del Oclean X Ultra S

El Oclean X Ultra S tiene un motor Maglev 3.0 capaz de brindar hasta 84000 movimientos por minuto en su máxima potencia. Y se nota: deja limpios los dientes en cuestión de segundos sin esfuerzo. Pero lo más interesante es que, a pesar de su alta potencia, no se siente incómodo en la boca gracias a su vibración estable.

Te ofrece varios niveles de intensidad y perfiles de limpieza, pero la verdad es que no notamos mucha diferencia entre ellos. Solo sentirás una diferencia entre la potencia máxima y la potencia mínima de cepillado. Nuestra recomendación es que si tienes encías sensibles uses la mínima, pero si no tienes este problema, siempre utiliza la potencia máxima cuidando la presión que ejerces sobre los dientes.

La ventaja de la IA en el Oclean X Ultra S es que te avisa por voz cuando estás utilizando demasiada presión o cuando estás cepillándote demasiado rápido (estas indicaciones van acompañadas de una vibración). Aparte, te dice que cambies de zona de cepillado si llevas 30 segundos en el mismo lugar. Es muy útil porque es como tener a un asistente al lado que te recuerda en todo momento cómo debes cepillarte correctamente.

Lastimosamente, la IA del Oclean X Ultra S no es capaz de hacer nada más. Algunos pensarán que Oclean no ha aprovechado todo el potencial de esta tecnología, pero realmente no hay mucho más que una IA pueda abarcar en este campo, pues sería irresponsable poner la salud bucal de las personas a manos de una inteligencia artificial y no de un médico real.

¿Cómo es la app del Oclean X Ultra S y para qué sirve?

Toda la información del cepillado se puede ver de forma más cómoda y detallada en la aplicación del Oclean X Ultra S desde tu móvil. Es la misma app que usan todos los cepillos inteligentes de la marca (Oclean Care +), pero esta vez se conecta utilizando Bluetooth y WiFi. Esto permite actualizar los datos de uso y ver en detalle la calidad de la limpieza y zonas que han quedado sin repasar correctamente.

En la app puedes hacer lo mismo que con la pantalla táctil, pero también es posible personalizar el tipo de limpieza según tus necesidades siguiendo un pequeño cuestionario y obtener informes de tu salud bucal con recomendaciones basadas específicamente en los resultados del cepillado. Por cierto, tanto la app como la voz y el cepillo se pueden poner en castellano.

Así es la aplicación del cepillo Oclean X Ultra S 1 de 5

Cabe destacar que la aplicación del cepillo es compatible con Android e iOS y también permite actualizar el firmware del Oclean X Ultra S con las últimas novedades lanzadas por el fabricante.

¿Cuánto dura la batería del Oclean X Ultra S?

Según la marca, el Oclean X Ultra S tiene una autonomía de hasta 40 días con un uso normal (cepillándote unas cuatro veces al día). En nuestras pruebas, la duración de la batería ha sido de unos 35 días. Con el WiFi apagado, seguramente alcance la autonomía prometida, pero definitivamente supera el mes de uso sin cargar.

En cuanto a la carga, tarda en cargarse de 0 a 100% en 4,5 horas. Sin embargo, si lo dejas en su base de carga inalámbrica cada vez que termines de cepillarte, no tendrás que preocuparte por cargarlo nunca (aunque esta práctica acortará la vida útil de la batería).

¿Vale la pena comprar el cepillo inteligente Oclean X Ultra S?

El Oclean X Ultra S es un cepillo de dientes inteligente con IA que ofrece una limpieza profunda y personalizada. Su diseño elegante, pantalla OLED, aplicación para móviles y larga duración de la batería lo convierten en una excelente opción para quienes busquen mejorar su cepillado diario. Sin embargo, hay que aclarar que este cepillo vale 129 €. Un precio justificado, pero muy elevado para muchas personas.

Si buscas un cepillo de dientes inteligente con las últimas tecnologías y no te importa pagar un precio elevado, el Oclean X Ultra S es una buena inversión para tu salud bucal. Si tu presupuesto es más ajustado o no necesitas todas las funciones que ofrece este modelo, puedes considerar otros más económicos.