Hay muchísimas marcas de periféricos para PC en la actualidad, pero sin duda alguna la que más resalta sobre el resto es Logitech. Podríamos decir que es la marca de confianza para muchos por su trayectoria intachable repleta de productos de alta calidad. Ahora bien, los periféricos de Logitech están lejos de ser los más baratos del mercado y no todos tienen una óptima relación calidad / precio (sí, Logitech G Cloud Handheld, te estamos viendo a ti).

Sin embargo, hay periféricos de Logitech que sí vale la pena pagar lo que cuestan. ¿Serán el teclado Logitech MX Keys Mini y el ratón Logitech MX Anywhere 3 unos de ellos? Este combo de teclado y ratón destaca por su tamaño compacto y peso ligero, siendo ideales para tareas de productividad fuera de tu sitio fijo, aunque su precio puede que te eche para atrás. ¿Valdrán la pena o es mejor una alternativa económica? Nosotros los tenemos y aquí los analizamos para contestar a esa pregunta.

Logitech MX Keys Mini y MX Anywhere 3: un combo de teclado y ratón compacto de gran calidad

El elevado precio de estos periféricos de Logitech se entiende cuando vemos en profundidad sus características. Ni el Logitech MX Keys Mini es un teclado básico, ni el Logitech MX Anywhere 3 es un ratón básico. Son periféricos inalámbricos con un diseño ergonómico y compacto, vitaminados con funciones adicionales que te harán la vida más fácil en el día a día. Más adelante ahondaremos en todos sus detalles. Mientras tanto, echa un vistazo a su ficha técnica.

Especificaciones Logitech MX Keys Mini Logitech MX Anywhere 3 Dimensiones y peso 131,95 x 295,99 x 20,97 mm. 506,4 gramos. 100,5 x 65 x 34,4 mm. 99 gramos.

Receptor Bluetooth: 18,4 x 23,1 x 6,6 mm. 2 gramos. Tecnologías Sensores de proximidad de las manos que activan la retroiluminación.

Sensores de luz ambiental que ajustan el brillo de la retroiluminación. Sensor Darkfield de alta precisión .

1000 DPI (variable entre 200 – 4000 DPI) Botones y teclas 80 teclas con retroiluminación. 6 botones (clic izquierdo/derecho, retroceso/avance, cambio de modo de botón rueda y clic con el botón central). Conectividad Bluetooth de bajo consumo con un alcance de 10 metros. Puerto USB-C de carga. Autonomía 10 días con retroiluminación y hasta 5 meses sin retroiluminación. 70 días. Compatibilidad Windows, macOS, Linux, Chrome OS, iPadOS, iOS y Android. Windows, Linux y macOS. Colores Gris, grafito y rosado. Contenido de la caja 1x Teclado universal

1x Cable de carga USB-C (USB-A a USB-C)

1x Documentación del usuario 1x Ratón

1x Receptor USB Unifying

1x Cable de carga (USB-C a USB-A)

1x Documentación del usuario Precio oficial 92 €. 75 €.

Cómo es el teclado Logitech MX Keys Mini: teclas inteligentes que se adaptan a ti

El Logitech MX Keys Mini es un teclado Bluetooth de tamaño compacto que se puede usar de forma inalámbrica con cualquier ordenador, portátil, móvil o tablet (siempre y cuando tenga Bluetooth). En su caja solamente trae un cable USB-C para cargarlo. Este mini teclado tiene la disposición de teclas más común, QWERTY, pero a diferencia de un teclado de tamaño completo carece de teclado numérico (aunque igualmente cuenta con la típica fila de números en la parte superior). Y ojo… ¡sí tiene la letra ñ! (Nosotros estamos usando la versión internacional, pero en españa viene con el teclado local).

Así es el teclado Logitech MX Keys Mini 1 de 9

Está fabricado en su totalidad con un plástico robusto que tiene una apariencia similar al aluminio en los bordes, aunque no lo es. En la parte de abajo tiene goma para que no se mueva mientras lo estás usando, así como una protuberancia para elevar un poco su parte superior y así quedar más ergonómico.

Ahora bien, hablemos de las cosas que hacen especial (y caro) a este Logitech MX Keys Mini. Lo que más nos ha gustado es que sus teclas principales no son planas. Tienen una forma convexa que se adapta perfectamente a las yemas de los dedos para que la sensación de pulsarlas sea más placentera y que no tengas que verlo para saber dónde está una tecla u otra.

Es cierto que, al estar todas las teclas tan juntas, puede resultar un poco incómodo si sueles usar un teclado de tamaño completo, pero esto es algo propio de los teclados compactos. De todas formas, con un teclado tan ergonómico como este, no tardarás en acostumbrarte a sus dimensiones. Otra cosa que nos encantó de este teclado son sus teclas especiales ubicadas en la fila superior:

Cambio de entrada : son tres teclas que permiten utilizar este teclado con hasta 3 dispositivos diferentes. Puedes pasar de un dispositivo a otro con solo tocar la tecla correspondiente.

: son tres teclas que permiten utilizar este teclado con hasta 3 dispositivos diferentes. Puedes pasar de un dispositivo a otro con solo tocar la tecla correspondiente. Ajuste de la retroiluminación : sirve para modificar el brillo de la retroiluminación.

: sirve para modificar el brillo de la retroiluminación. Dictado : permite introducir texto por voz.

: permite introducir texto por voz. Emoji : para abrir un teclado virtual de emojis y seleccionar el que quieras.

: para abrir un teclado virtual de emojis y seleccionar el que quieras. Selección de capturas de pantalla : sirve para abrir la herramienta de captura de pantalla rápidamente.

: sirve para abrir la herramienta de captura de pantalla rápidamente. Silencio del micrófono y altavoz : dos teclas separadas que permiten apagar el micrófono y el altavoz con un solo toque individualmente.

: dos teclas separadas que permiten apagar el micrófono y el altavoz con un solo toque individualmente. Reproducción/pausa: el típico botón de Play para reproducir un vídeo o música, o detenerlo.

La característica que más justifica su precio es la retroiluminación inteligente. Y es que teclado puede encender sus luces automáticamente solo cuando es necesario. ¿Y cómo sabe cuándo es necesario? Tiene un sensor de luz ambiental para detectar si estás en un lugar oscuro donde requieres la retroiluminación para ver las teclas.

Además, cuenta con un sensor de proximidad para encender su iluminación solamente cuando acerques tus dedos a él y apagarla cuando te apartas. De esa manera, la retroiluminación únicamente se activa cuando es necesaria para ahorrar energía. Genial, ¿no? Eso sí, si no te gusta este funcionamiento inteligente y quieres mantener apagada o encendida la retroiluminación manualmente, puedes hacerlo.

Por cierto, este teclado es compatible con la aplicación Logitech Options que te permite personalizarlo a tu antojo y crear atajos con la tecla Fn.

¿Cuánto dura la batería del Logitech MX Keys Mini?

En la parte superior del Logitech MX Keys Mini puedes ver que tiene un botón para encenderlo junto a un puerto USB-C. Este puerto solo es de carga (no sirve para conectar el teclado con un cable). A propósito de la carga, la batería del Logitech MX Keys Mini puede durar hasta 5 meses si apagas la retroiluminación. Con la retroiluminación siempre encendida, su autonomía se reduce a solo 10 días. En promedio, con la carga completa suele durar 1 mes de uso.

Lo bueno es que si se te descarga mientras lo estás utilizando, puedes ponerlo a cargar y seguir usándolo normalmente. Ten por seguro que la batería no será un problema.

Cómo es el ratón Logitech MX Anywhere 3: ergonómico y con scroll electromagnético

El Logitech MX Anywhere 3 es un ratón Bluetooth súper compacto que calza en la palma de la mano como un guante. A diferencia del teclado que vimos antes, este ratón sí que trae un adaptador USB para que puedas usarlo con ordenadores que no tienen Bluetooth. También incluye un cable USB-C que solo sirve para cargarlo, ya que no se puede usar solamente conectando el ratón al PC por cable. Sí o sí tienes que conectarlo por Bluetooth.

Así es el ratón Logitech MX Anywhere 3 1 de 6

En los laterales, está cubierto con una especie de silicona suave y texturizada que se siente muy bien y brinda un agarre firme. Algo que nos ha sorprendido es lo ligero que es a pesar de ser inalámbrico (condición que le hace llevar una batería): solo pesa 99 gramos. Si a eso sumamos que no está atado a ningún cable, la verdad es que resulta muy cómodo de usar. Da una sensación de libertad en movimientos que te deja a gusto.

En comparación a otros ratones similares, su rueda de desplazamiento es electromagnética de tipo MagSpeed y está hecha de acero, lo cual le permite desplazarse a una velocidad de 1000 líneas por segundo y detenerse en un píxel con precisión. Además, prácticamente no hace ningún tipo de ruido. Con respecto a los botones, en total tiene seis:

Clic izquierdo y derecho : los típicos botones para hacer clic. Hacen el característico sonido de clic al pulsarlos.

: los típicos botones para hacer clic. Hacen el característico sonido de clic al pulsarlos. Retroceso y avance : están ubicados en el lateral izquierdo y te permiten ir hacia adelante o hacia atrás al navegar por una página con estas opciones. También sirven para rehacer y deshacer cambios, o para reproducir/pausar vídeos y silenciar.

: están ubicados en el lateral izquierdo y te permiten ir hacia adelante o hacia atrás al navegar por una página con estas opciones. También sirven para rehacer y deshacer cambios, o para reproducir/pausar vídeos y silenciar. Cambio de modo de botón rueda : se encuentra en la parte superior del ratón y permite cambiar el scroll de la rueda entre giro libre (el más rápido, que es posible gracias a sus electroimanes) o gradual (el típico de los ratones sin electroimanes).

: se encuentra en la parte superior del ratón y permite cambiar el scroll de la rueda entre giro libre (el más rápido, que es posible gracias a sus electroimanes) o gradual (el típico de los ratones sin electroimanes). Clic con el botón central: es el botón de la rueda que permite activar el desplazamiento panorámico en ciertos escenarios o hacer otras funciones a elegir.

Puedes elegir qué hace cada botón a tu antojo desde la aplicación Logitech Options.

El sensor para detectar movimiento que usa es el Darkfield de alta precisión.

Por defecto, viene con una sensibilidad de 1000 DPI, pero puedes ajustarla a cualquier valor entre 200 – 4000 DPI. De cualquier manera, con el valor por defecto y la rueda electromagnética, la experiencia de moverse con el ratón MX Anywhere 3 nos ha parecido muy buena: rápida, fluida y precisa.

Por cierto, algo muy interesante de este ratón es que se puede conectar a hasta 3 dispositivos a la vez, ya sea Windows, macOS, iPadOS, Chrome OS o Linux, y alternar entre cada uno de ellos pulsando un botón. Además, con la función Flow de Logitech, es posible controlar los 3 dispositivos a la vez usando este ratón para, por ejemplo, copiar texto en uno y pegarlo en otro.

¿Cuánto dura la batería Logitech MX Anywhere 3?

La batería de este ratón dura 70 días o 2 meses aproximadamente, según cuánto lo uses al día. Se puede cargar mientras lo estás utilizando sin problemas, aunque seguramente no lo harás, ya que con solo 1 minuto de carga su batería te puede dar 3 horas más de uso.

¿Merece la pena el teclado Logitech MX Keys Mini y el ratón MX Anywhere 3? ¿Hay mejores opciones?

La calidad del teclado Logitech MX Keys Mini y el ratón MX Anywhere 3 es sencillamente superlativa. Indudablemente, estamos ante dos periféricos prémium que justifican su precio con cada una de sus características y calidad de construcción. Cuando los pruebas entiendes el precio que tienen. Son la mejor opción para máximar tu productividad cuando trabajas fuera de tu sitio fijo, bien sea en casa o cuando estás de viaje. Son ligeros y compactos, pero sobre todo muy cómodos de usar. ¡100 % recomendados!

Por cierto, si el teclado Logitech MX Keys Mini se te va de presupuesto, te recomendamos el teclado Logitech K380 que es más económico (37,99 €) porque no tiene retroiluminación y va con pilas AAA. Sin embargo, es bastante similar en cuanto comodidad, peso y compatibilidad con 3 dispositivos a la vez. Eso sí, no se siente tan prémium como el MX Keys mini, pero de ahí la diferencia de precio.