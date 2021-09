Encontrar un smartwatch con pantalla AMOLED por debajo de los 100 € es difícil. Y por debajo de los 50 €, es imposible… Pero no ahora que el Mibro Lite existe. Este nuevo smartwatch del ecosistema Xiaomi usa un panel AMOLED, tiene todas las funciones de salud y deportivas que necesitas, y es muy barato.

Lo hemos estado usando desde hace unos días y la verdad es que nos ha sorprendido la calidad de su pantalla que se ve increíblemente bien incluso a plena luz del día, su diseño fino y la excelente duración de su batería. Y es que hay que destacar que estamos ante un smartwatch que vale unos 45 €, y aun así no tiene mucho que envidiar a relojes de 100 € o más.

Review del Mibro Lite: un reloj inteligente económico con detalles de gama alta

El Mibro Lite es un reloj inteligente con un diseño circular clásico, que resulta deportivo y elegante a la vez. Además, es muy cómodo de llevar por su cuerpo ligero y delgado. Usa una correa negra de goma cómoda que queda muy bien. Pero lo más interesante de este reloj es su panel AMOLED y todas sus funciones. Échale un ojo a su ficha técnica para que veas de lo que hablamos.

Todas las especificaciones del Mibro Lite

Características Mibro Lite Dimensiones y peso Reloj: 43 mm de diámetro y 9,8 mm de grosor. Correa: 20 mm de ancho y 245 mm de largo. Peso total: 48 gramos. Pantalla 1,3″ con panel AMOLED circular a color y táctil con resolución HD (360 x 360 píxeles) y vidrio curvado 2.5D. Con varios watchfaces a elegir y modo de pantalla siempre encendida. Sensores Sensor óptico para monitorizar el ritmo cardíaco, SpO2 para medir los niveles de oxígeno en sangre y acelerómetro. Modos de deporte 15: cinta de correr, correr al aire libre, caminar, montar en bicicleta al aire libre, bicicleta en interiores, senderismo, excursionismo, yoga, baloncesto, tenis, bádminton, fútbol, máquina elíptica, entrenamiento de fuerza y entrenamiento libre. Funciones Monitorización y análisis de la calidad del sueño, rastreo del estrés, entrenamiento de la respiración, recordatorios para tomar tus medicamentos, agua o de sedentarismo, calculadora, cámara remota, control multimedia, alarma, clima, cronómetro, notificaciones personalizables para las apps del móvil (WhatsApp, Telegram, Gmail, SMS, llamadas, etc.) y para las funciones de salud, además de una función para encontrar el reloj. Resistencia al agua IP68. Conectividad Bluetooth 5.0. Batería y autonomía 230 mAh para una autonomía de 8 días con un uso normal y de 10 días en modo básico. Se carga de forma magnética. Compatibilidad Android 5.0 o superior / iOS 10.0 o superior. Aplicación Mibro Fit.

Ahora que ya sabes lo completo que es el Mibro Lite, vamos a analizar cada una de sus características importantes.

La pantalla AMOLED del Mibro Lite es TOP, y su diseño también

El cuerpo del Mibro Lite está hecho con un aluminio resistente, mientras que su correa es de una silicona texturizada, aunque es muy suave al tacto. ¿Tiene aspecto de gama alta? La verdad es que sí, pero usa una fuente un poco fea que hace que no se vea tan prémium al navegar por sus funciones. Por suerte, este es un problema menor que esperemos que solucionen en una futura actualización.

El reloj tiene un grosor de 9,8 milímetros y junto con su correa pesa 48 gramos, por lo que es sólido y al mismo tiempo ligero y cómodo. Una vez que te lo pones, no se te hará nada pesado. Puedes usarlo para hacer deporte, salir con amigos o ir a una reunión, y no desentonará en ninguno de los casos.

Este Mibro Lite tiene la certificación IP68, la cual garantiza que es resistente al polvo y a la inmersión hasta 1,5 metros en agua dulce. No correrá ningún riesgo de dañarse si lo llevas puesto al bañarte, al nadar o al estar bajo la lluvia. Sin embargo, algo que no nos gustó en este aspecto es que no tiene modo para seguir tus entrenos de natación.

Diseño y pantalla del Mibro Lite 1 de 3

Ahora bien, ya entrando en los puntos fuertes de este reloj, hablemos de su pantalla. El Mibro Lite usa un panel de 1,3 pulgadas completamente circular con bordes redondeados, que solo por el diseño es espectacular. Pero es que, una vez que enciendes la pantalla, la nitidez, el brillo y la calidad de colores que tiene este panel son geniales.

A diferencia de otros relojes inteligentes en su mismo rango de precios, el Mibro Lite no usa un panel LCD o TFT. Monta una pantalla AMOLED de gama alta con resolución HD que es más brillante, más colorida y tiene mayor definición que la gran mayoría de relojes económicos. Además, al ser grande, te permite ver todo el contenido con claridad sin forzar la vista.

Incluso a pleno sol, la pantalla se ve bien y no pierde nitidez. Esto es algo que nos sorprendió muchísimo, pues no es normal encontrar smartwatches por menos de 50 € con pantallas de esta calidad. ¡Ah! Y debes saber que la pantalla del Mibro Lite tiene modo Always On (siempre encendida) para que puedas lucirla donde quieras, aunque curiosamente solo se puede activar por un máximo de 20 minutos.

Otra cosa que es importante mencionar es que el Mibro Lite solo tiene un botón físico para encender la pantalla y abrir el menú de apps. Para navegar a través de sus funciones, debes usar tus dedos porque es táctil.

¿Qué puedes hacer con el Mibro Lite?

Este smartwatch incluye una buena cantidad de sensores que te permiten monitorizar tu salud las 24 horas del día y registrar tus actividades deportivas con precisión. Incluso tiene funciones útiles que te recordarán que debes mantenerte sano en todo momento. Lo que no tiene es GPS, por lo que depende de tu móvil para algunas cosas, pero aun así es muy versátil y completo.

Todas las funciones del Mibro Lite 1 de 11

Aquí tienes todas las cosas que el smartwatch Mibro Lite puede hacer:

Monitorización del ritmo cardíaco 24/7 : mide los latidos del corazón, ya sea durante los entrenamientos o durmiendo.

: mide los latidos del corazón, ya sea durante los entrenamientos o durmiendo. Seguimiento del sueño : puede ayudarte a saber más sobre la calidad de tu sueño, e incluso lo analiza para brindarte consejos que te sirvan para dormir mejor.

: puede ayudarte a saber más sobre la calidad de tu sueño, e incluso lo analiza para brindarte consejos que te sirvan para dormir mejor. Medición de oxígeno en la sangre : tiene un sensor SpO2 para la detección de la saturación de oxígeno en la sangre, el cual es un parámetro realmente importante para saber qué tan saludable estás.

: tiene un sensor SpO2 para la detección de la saturación de oxígeno en la sangre, el cual es un parámetro realmente importante para saber qué tan saludable estás. Monitoreo del estrés durante todo el día : esta función te ayuda a liberar el estrés y regular tu estado de ánimo mediante entrenamientos de respiración sencillos.

: esta función te ayuda a liberar el estrés y regular tu estado de ánimo mediante entrenamientos de respiración sencillos. Seguimiento de tus entrenos en 15 deportes distintos : puede rastrear todos tus datos deportivos y de salud al correr, caminar, montar en bici, usar la máquina elíptica o al realizar un entrenamiento libre o de fuerza. Además, es capaz de medirte al practicar senderismo, yoga, baloncesto, tenis, bádminton y hasta fútbol.

: puede rastrear todos tus datos deportivos y de salud al correr, caminar, montar en bici, usar la máquina elíptica o al realizar un entrenamiento libre o de fuerza. Además, es capaz de medirte al practicar senderismo, yoga, baloncesto, tenis, bádminton y hasta fútbol. Alerta de ritmo cardíaco : esta función requiere que digas si estás durmiendo, descansando o haciendo deporte. Luego, el reloj te avisará con una vibración si detecta un ritmo cardíaco anormal.

: esta función requiere que digas si estás durmiendo, descansando o haciendo deporte. Luego, el reloj te avisará con una vibración si detecta un ritmo cardíaco anormal. Recordatorios para todo : es posible establecer recordatorios personalizados para que el smartwatch te recuerde que debes beber agua, tomar tus medicamentos, moverte (para evitar el sedentarismo) o leer.

: es posible establecer recordatorios personalizados para que el smartwatch te recuerde que debes beber agua, tomar tus medicamentos, moverte (para evitar el sedentarismo) o leer. Alarmas : también puedes configurar hasta 8 alarmas en el reloj que te despertarán con una fuerte vibración.

: también puedes configurar hasta 8 alarmas en el reloj que te despertarán con una fuerte vibración. Calculadora integrada : incluye una app de calculadora para que puedas hacer cuentas desde tu muñeca, sin tener que sacar tu móvil o una calculadora real.

: incluye una app de calculadora para que puedas hacer cuentas desde tu muñeca, sin tener que sacar tu móvil o una calculadora real. Te muestra las notificaciones de tus apps : con solo deslizar la pantalla del reloj hacia arriba, podrás ver las notificaciones de tu teléfono. Eso sí, solo es posible mostrar las notificaciones de un grupo de apps seleccionadas (llamadas, SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras). Puedes elegir qué apps te enviarán notificaciones.

: con solo deslizar la pantalla del reloj hacia arriba, podrás ver las notificaciones de tu teléfono. Eso sí, solo es posible mostrar las notificaciones de un grupo de apps seleccionadas (llamadas, SMS, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, entre otras). Puedes elegir qué apps te enviarán notificaciones. Extras: también tiene una app de clima, una función para encontrar el reloj en caso de que se pierda, una opción para controlar la reproducción multimedia de tu dispositivo y la función de cámara remota para tomar una foto con tu móvil activándolo desde el reloj.

Lamentamos que no tenga seguimiento de las fases del ciclo menstrual como su hermano el Mibro Color, pero como puedes ver tiene funciones de gran utilidad para prácticamente todo. En cuanto a la calidad de sus mediciones, podemos garantizarte que su monitorización de salud y seguimiento de actividades deportivas es fiable, aunque no son de precisión médica.

La aplicación Mibro Lite funciona bien, pero está mal traducida

Toda la información que registra el Mibro Lite se guarda en la aplicación Mibro Fit que debes instalar en tu móvil. Esta app está disponible para Android e iOS y se conecta con el smartwatch por Bluetooth. Funciona bastante bien y, además de dejarte ver todos los datos medidos por el Mibro Lite, también te deja configurarlo de muchas maneras.

Desde esta app puedes cambiar el watchface o esfera del reloj. Al momento de escribir esta review, solo hay 33 watchfaces para elegir y particularmente no nos parecen diseños muy atractivos. Lo bueno es que desde esta misma aplicación puedes crear un watchface personalizado para el Mibro Lite a partir de una imagen tuya.

Algunas de las opciones de la aplicación Mibro Fit 1 de 2

En la app puedes ver las calorías quemadas, los pasos contados, la distancia recorrida, el nivel de batería del reloj y muchos otros datos más. Esta app incluso sirve para actualizar la versión de sistema del Mibro Lite. Realmente es muy fácil de usar y lo que ofrece está presentado de una forma bastante clara para que no te confundas con todo lo que tiene.

Eso sí, debemos destacar que las opciones de la aplicación están muy mal traducidas al español. De hecho, da la impresión de que Mibro tradujo esta aplicación usando el traductor de Google. Por ejemplo, la sección “Dial Market” fue traducida como “Mercado de marcado”, lo cual no se entiende para nada pues lo que realmente quieren decir es “Tienda de esferas” o algo así. Y como este hay muchos otros ejemplos…

En definitiva, la versión en español de la app no está muy cuidada (y eso también se nota en el reloj). Sin embargo, para nosotros esto no ha arruinado la experiencia, ya que no afecta en absoluto al uso de las funciones una vez que las conoces y sabes lo que hacen. De todas formas, esperamos que Mibro corrija este problema porque no queda nada bien para un usuario español.

¿Cuánto dura la batería del Mibro Lite?

El Mibro Lite se carga con una base magnética que se acopla en la parte trasera de su cuerpo. Es decir, no tienes que quitarle la correa ni enchufarle nada para cargarlo. Tarda en cargarse unas 2 horas y 45 minutos de 0 a 100 %.

Su batería dura 8 días con un uso normal. Y con el modo básico activado (que desactiva todas las funciones inteligentes) la autonomía se alarga a 10 días. Esto es posible gracias al panel AMOLED que no consume tanta energía como uno LCD.

¿Vale la pena comprar el Mibro Lite?

Solo por su bonita pantalla AMOLED, el Mibro Lite vale la pena. Pero si consideramos que además de eso puede monitorizar tu ritmo cardíaco y oxígeno en sangre, es capaz de medir 15 deportes distintos, cuenta con una gran autonomía de hasta 10 días y no vale más de 50 €, nos resulta imposible no recomendarte el Mibro Lite.

