La movilidad urbana está experimentando una revolución silenciosa, pero poderosa con la llegada de gadgets innovadores como el uniciclo eléctrico INMOTION E20. Este dispositivo no es solo un medio de transporte, sino una declaración de independencia y adaptabilidad en el entorno urbano.

Yo no soy de este tipo de vehículos, de hecho, nunca me habían llamado la atención y tenía bastante desconocimiento, en gran parte por la equivocada idea de la dificultad de conducción y la poca seguridad. Sin embargo, el INMOTION E20 es el gadget que más me ha sorprendido en muchos años, probablemente desde el lanzamiento del primer patinete de Xiaomi en el 2017. Te cuento por qué a continuación.

Review del INMOTION E20 en español: la revolución de la movilidad personal

INMOTION es una consolidada empresa dedicada a la movilidad eléctrica y especializada en patinetes y monociclos eléctricos. El año pasado analizamos su potentísimo scooter INMOTION Climber, que me pareció una pasada para moverse por caminos difíciles. Ahora la marca nos trae un vehículo completamente diferente, pero igual de revolucionario.

El INMOTION es un monociclo o uniciclo eléctrico, diseñado para principiantes con 0 experiencia (como yo) que no han probado uno antes. Enseguida te contaré cómo es este vehículo y cómo aprendí a conducirlo, no sin antes dejarte su ficha técnica.

Características INMOTION E20 Dimensiones y peso 440 x 253 x 507 mm. Pesa 13,5 kg Carga máxima 100 kg Potencia 900 W (máxima) / 450 W (nominal) Velocidad 20 km/h Pendiente máxima 15º Autonomía máxima 30 km Rueda 2 neumáticos de 14″ Resistencia IXP5 Tiempo de carga 3,5 horas (54.6V 1.5A) Extras Altavoz, antigiro con reconocimiento inteligente y control manual, sistema de alarma, personalización con stickers y tres luces (faro delantero, luz trasera y luz de ambiente).

¿Cómo es el uniciclo eléctrico INMOTION E20?

El INMOTION E20 tiene un diseño intuitivo y minimalista que desafía las percepciones tradicionales de la movilidad personal. Con dos neumáticos montados en una sola rueda, está diseñado para ofrecer una conducción estable y segura, incluso para aquellos sin experiencia previa en monociclos.

Esta característica es crucial, ya que elimina la barrera del miedo y la incertidumbre. Tanto es así, que puedes quedarte parado totalmente sobre él sin bajarte ni perder el equilibrio. Cada uno de sus neumáticos miden 14 pulgadas y están pensados para caminos lisos sin muchas irregularidades.

Cuenta con un motor ubicado en el centro de su cuerpo y dos pedales de control ubicados a los lados, lo que sitúa el centro de gravedad del vehículo en el punto perfecto para mantener el equilibrio en todo momento fácilmente. Una vez que lo dominas, te da una sensación de libertad única, ya que vas con las manos libres.

Todos los detalles del INMOTION E20 1 de 17

Apenas pesa 13,5 kg (muchísimo menos que cualquier bici o patinente) y ocupa muy poco espacio. Lo puedes guardar detrás de cualquier puerta y ni te enteras. También puedes llevarlo en el maletero del coche y usarlo para dar un paseo por otra zona, por ejemplo. Igualmente, es ideal para hacer recados rápidos porque no es nada engorroso.

Y si tienes que subir escaleras en el trayecto, su bajo peso hace que sea muy fácil de levantar y mover de un sitio a otro sin inconvenientes. ¡Se adapta perfectamente a la vida urbana!

Cabe destacar que su calidad de construcción es bastante buena. Se siente sólido y robusto, y tiene protección IPX5 para que puedas pasar por charcos o conducir bajo la lluvia sin miedo a que se dañe. Eso sí, el fabricante advierte que no es recomendado usarlo mucho tiempo bajo la lluvia, puesto que solo resiste gotas superficiales.

Por otra parte, resaltar que cuenta con luces delanteras y traseras. De hecho, su luz trasera se enciende automáticamente al desacelerar para alertar a los que vienen detrás. Además, puedes personalizar y ajustar el color de la luz ambiental como lo desees desde su app (te hablaremos de ella más adelante).

¿Cómo se controla el uniciclo INMOTION E20? ¿Es difícil?

El INMOTION E20 permite conducir sin manos de forma intuitiva, utilizando el movimiento del cuerpo para controlar la aceleración, frenado y giro. Solo hay que inclinarse hacia adelante para acelerar, o inclinarse hacia atrás para desacelerar y frenar. Para girar a la izquierda o derecha, hay inclinar la parte superior del cuerpo hacia ese lado, moviendo el peso hacia el pie correspondiente.

El proceso de aprendizaje del INMOTION E20 es relativamente rápido. Con sesiones cortas y espaciadas, vas a poder asimilar el manejo básico en cuestión de días. A mí concretamente me tomó 5 días dominar este uniciclo, siendo un completo novato y no habiendo probado uno nunca. Así fue mi aprendizaje:

Día 1 . Mi primera sesión fue de 30 minutos en un pasillo de unos 20 metros. En 10 minutos ya podía andar hacia adelante y hacia atrás a una velocidad baja. Apoyándome para subir y para bajar. Los 20 minutos siguientes ya conseguí superar la velocidad limitada en el modo aprendizaje, con solo movimientos en línea recta.

. Mi primera sesión fue de 30 minutos en un pasillo de unos 20 metros. En 10 minutos ya podía andar hacia adelante y hacia atrás a una velocidad baja. Apoyándome para subir y para bajar. Los 20 minutos siguientes ya conseguí superar la velocidad limitada en el modo aprendizaje, con solo movimientos en línea recta. Día 2 . Fue una sesión de 20 minutos, practicando cómo subir y bajar sin apoyo. Al final de la sesión ya conseguí subir y bajar de manera suave y sin apoyarme.

. Fue una sesión de 20 minutos, practicando cómo subir y bajar sin apoyo. Al final de la sesión ya conseguí subir y bajar de manera suave y sin apoyarme. Día 3 . Esta vez ya fui a un parking, estuve circulando con cuidado, ya que era la primera vez saliendo del pasillo en el que siempre tenía una pared a mano. Todo fue sin problemas, pude circular sin inconvenientes y empezando a probar los giros a la izquierda y derecha. La sesión duró 30 minutos.

. Esta vez ya fui a un parking, estuve circulando con cuidado, ya que era la primera vez saliendo del pasillo en el que siempre tenía una pared a mano. Todo fue sin problemas, pude circular sin inconvenientes y empezando a probar los giros a la izquierda y derecha. La sesión duró 30 minutos. Día 4 . En esta otra sesión de media hora me centré en los giros de 180 grados, quizás la parte más complicada hasta el momento. Hay que hacer muchas pruebas hasta que el cerebro haga “click” y asimile la forma de distribuir el peso para iniciar un giro más pronunciado. A veces te da la sensación de que se va a voltear el uniciclo, pero la verdad es que mantiene muy bien el equilibrio y es solo cuestión de acostumbrar al cerebro.

. En esta otra sesión de media hora me centré en los giros de 180 grados, quizás la parte más complicada hasta el momento. Hay que hacer muchas pruebas hasta que el cerebro haga “click” y asimile la forma de distribuir el peso para iniciar un giro más pronunciado. A veces te da la sensación de que se va a voltear el uniciclo, pero la verdad es que mantiene muy bien el equilibrio y es solo cuestión de acostumbrar al cerebro. Día 5. Finalmente, hice una sesión de 30 minutos por el parking moviéndome libremente y practicando los giros y empezando a practicar la marcha atrás.

Quizás estás pensando en que me tomó muchos días dominar el INMOTION E20, pero antes de correr hay que aprender a caminar. Es importante hacer unas sesiones cortas y dejar al menos un día de descanso para que el cerebro asimile el aprendizaje. Así, al día siguiente ya partirás con mucha más confianza.

Al no depender de una palanca de control central, este tipo de conducción brinda mayor flexibilidad y libertad de movimiento. ¡Se siente como una extensión natural del cuerpo! Además, se puede conducir tanto sentado como de pie, proporcionando comodidad y seguridad en ambas posturas. Por cierto, el adaptador para ir sentado se vende por separado.

¿Qué tan potente es el uniciclo INMOTION E20?

La velocidad máxima que alcanza el INMOTION E20 es de 20 km/h gracias a su motor de 900 W. No es un vehículo muy rápido, pues está pensado para entornos urbanos y trayectos cortos. Además, no tiene características todoterreno, por lo que solo lo puedes llevar en caminos asfaltados y lisos.

En el INMOTION E20 se va mucho más rápido que caminando, pero más lento que en una bici eléctrica o scooter. Además, no se puede subir pendientes inclinadas (la pendiente máxima que supera es de 15°). Estas limitaciones, realmente son medidas de protección que hacen que el vehículo sea más seguro de usar.

¿Se puede ir más lento? Sí, tiene las siguientes tres velocidades: 7 km/h, 15 km/h y 20 km/h. Aclarar que esos son límites de velocidad para cada modo, la velocidad la regulas tú según el balanceo sobre los pedales. Por defecto, la velocidad se regula según el porcentaje de batería. Si hay 75% o más de batería, irá a la máxima velocidad. Si cae por debajo de 75% hasta 20%, la velocidad se reducirá gradualmente hasta los 12 km/h. Del 20% al 10%, la velocidad bajará hasta los 8 km/h. Y del 10% hasta el 1%, la velocidad caerá hasta los 5 km/h. No obstante, puedes cambiar la velocidad manualmente desde su app.

Dicho sea de paso, cuenta con un sistema de alarma que emitirá un pitido si la velocidad supera el límite establecido en el modo actual.

¿Para qué sirve su app para móviles?

El INMOTION E20 tiene una app para smartphones que es muy fácil de usar. Una vez que conectas el uniciclo a tu teléfono por Bluetooth, podrás usar la app para ajustar la velocidad, la aceleración / freno, el balance, la calibración, entre otras cosas. Su interfaz es sencilla y también te permite ver información sobre los distintos parámetros del vehículo, incluyendo su nivel de batería.

Con la aplicación, también se pueden personalizar sus luces, bloquear / desbloquear el uniciclo y actualizar su firmware. Además, es posible activar su altavoz integrado para reproducir la música o los pódcast que envíes desde tu teléfono.

¿Cuánto dura la batería del INMOTION E20?

La autonomía máxima que el INMOTION E20 te puede dar es de 30 kilómetros. Esto va en consonancia con todo lo que hemos comentado antes sobre este monociclo: está hecho para recorridos cortos. ¿Y cuánto tarda en cargarse? Unas 3,5 horas.

Asimismo, vale la pena añadir que tiene una alarma de batería baja que suena y parpadea cuando el nivel de la batería está por debajo del 20%. ¡Ah! Y cuenta con un sistema de gestión de la batería con funciones de protección para garantizar la calidad del producto.

Veredicto final: el INMOTION E20 es el mejor uniciclo eléctrico para principiantes

Había escuchado muchas veces que una vez que aprendes a conducir un monociclo, ya no hay vuelta atrás. Pero nunca le había hecho caso. Ahora puedo decir que es completamente cierto. Aún me falta aprendizaje, pero puedo decir que la sensación es única. Realmente parece una extensión de tu cuerpo, ¡controlarlo es como magia!

Es una sensación de libertad única, ya que vas con tus manos libres y ocupa muy poco. Se ha convertido en mi medio eléctrico favorito, por comodidad, tamaño y diversión al conducir.

Es cierto que en el mercado hay modelos mucho más potentes, pero todo depende del perfil de usuario. En este caso, el INMOTION E20 me parece perfecto para todos aquellos que nunca probaron o les parece difícil. También es perfecto para niños y, sobre todo, para hacer desplazamientos urbanos o al menos por zonas acondicionadas (no por el monte).

Su precio es de 499 € y lo puedes conseguir usando los siguientes botones: