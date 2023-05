INMOTION ha lanzado un patinete eléctrico pensado para personas pesadas o que requieran recorrer trayectos con pendientes pronunciadas. Se llama «Climber» (escalador, en español) y cuenta con un motor dual para viajar a 38 km/h, y una estructura metálica plegable que soporta un peso de hasta 130 kilogramos. Es un patinete robusto y resistente diseñado para tareas pesadas y exigentes.

Ahora bien, eso es lo que asegura el fabricante. Nosotros hemos conseguido un INMOTION Climber para probarlo a fondo y ver si en verdad es tan potente y resistente como dice ser. Acompáñanos a examinar todas sus características, funciones y rendimiento, así como a analizar si vale pena. ¡Manos a la obra!

INMOTION Climber: un scooter con mucha potencia para subir colinas sin que tu peso sea un obstáculo

INMOTION es una de las marcas más populares en el mercado de transporte eléctrico particular. Se fundó en 2012 en Shenzhen, China, y desde entonces ha ganado múltiples premios por su catálogo de monociclos eléctricos, patinetes eléctricos y accesorios de gran calidad. El INMOTION Climber es su scooter más potente y estas son sus especificaciones técnicas:

Características INMOTION Climber Dimensiones y peso Sin plegar: 1167 x 510 x 1195 mm

Plegado: 1165 x 510 x 590 mm

Peso: 20,8 kg Motor Dual de 750 W (máxima) / 450 W (nominal) Velocidad 38 km/h Batería 533 Wh Autonomía máxima 56 km Tiempo de carga 9 horas aproximadamente Resistencia Cuerpo: IP56

Batería: IPX7 Pendiente máxima 36 % Carga máxima 130 kg Tipos de frenos Electrónico y de disco Tipo de ruedas Neumáticos de 10″ (delanteros y traseros) Aplicación INMOTION APP (requiere Android 7.0, iOS 11 o superior)

¿Cómo es el patinete eléctrico INMOTION Climber?

El INMOTION Climber es un patinete plegable, lo que significa que puedes doblarlo para que ocupe menos espacio. Eso sí, no viene del todo ensamblado. Tras sacarlo de la caja tienes que montarlo tú mismo, aunque es muy fácil hacerlo. Siguiendo el manual de instrucciones no te tomará más de 5 minutos montar el patinete sin necesidad de conocimientos técnicos ni de la ayuda de una persona.

En la caja se incluyen todos los accesorios necesarios para su montaje, el cargador (adaptador de CA) y dos cámaras de aire adicionales para recambio. Lo que más nos llamó la atención del INMOTION Climber es su peso de casi 21 kg debido a los dos motores que lleva. Es bastante más pesado que cualquier patinete eléctrico que hemos probado, lo cual no es algo necesariamente malo. De hecho, al tener un cuerpo robusto, mantiene el centro de gravedad bajo y brinda mayor seguridad y control.

Está fabricado principalmente con aluminio de grado aeronáutico en un color negro mate con detalles en naranja. Tiene un diseño genial, entre elegante y deportivo, y realmente se siente firme y sólido como un producto de gama alta. Su base o reposapiés es lo suficientemente espacioso para que cualquier persona pueda usarlo cómodamente, incluso aquellas con pies grandes. Así que, en cuanto a ergonomía y calidad de construcción, no tenemos quejas.

El mecanismo de plegado es fácil de usar y muy seguro. Solo tienes que soltar el manillar pulsando un botón y engancharlo a la rueda trasera para que quede doblado y fijo. De esa forma, es más fácil transportarlo con una sola mano y guardarlo en sitios donde no haya mucho espacio.

Todos los detalles del INMOTION Climber 1 de 13

Si pesas más de 100 kg o sueles llevar cosas pesadas contigo, el INMOTION Climber te caerá como anillo al dedo, ya que puede soportar hasta 130 kg. Además, puede subir pendientes con una inclinación del 36% sin problemas. Por otro lado, hay que destacar que tiene las certificaciones IP56 en su cuerpo e IPX7 en su batería, que básicamente significan que está preparado para resistir polvo y lluvia sin inconvenientes.

El INMOTION Climber tiene un sistema de frenado muy eficaz. Utiliza frenos eléctricos en las dos ruedas y frenos de disco en la rueda de atrás. Esto le da más seguridad y precisión al frenar, con un tiempo de reacción de apenas 0,01 segundos. Con solo apretar la palanca de freno, las dos ruedas se detendrán al mismo tiempo. De esta manera, evita que la rueda de adelante se bloquee o que la de atrás se salga. Lo único que se le echa en falta es una suspensión.

En cuanto a las ruedas, viene con dos neumáticos de 10 pulgadas con una cámara de aire gruesa para evitar los pinchazos y dar más comodidad, agarre y resistencia. Además, es muy fácil de cuidar. Su diseño modular y su tecnología de llanta dividida te permiten cambiar los neumáticos con solo tres pasos en menos de diez minutos.

Por cierto, tiene una pantalla pequeña entre las empuñaduras que te indica el nivel de la batería y la velocidad. No es muy brillante, pero se alcanza a ver a plena luz del sol. Tiene un botón que permite cambiar de velocidad cuando el scooter está detenido, encender el faro delantero y apagar o encender el motor.

¿Qué tan potente es el scooter INMOTION Climber?

El INMOTION Climber monta un motor dual que ofrece una potencia máxima de 750 W, alcanzando una potencia total de 1500 W. Permite escalar pendientes de hasta 20º sin dificultad y viajar a una velocidad máxima teórica de 38 km/h.

Realmente sí puede subir cualquier tipo de cuestas sin mayor problema y esto es algo que me sorprendió gratamente, pues pensábamos que era una falacia de marketing. También hay que mencionar que va bastante rápido para ser un scooter eléctrico, aunque no tanto como para no poner en riesgo tu seguridad.

Su aceleración es increíble: pasa de 0 a 25 km/h en apenas 3,5 segundos. Puedes regular su velocidad entre tres diferentes, siendo la más baja de 8 km/h (lo que equivale a una caminata), la media de 24 km/h (ideal para viajar por la ciudad) y la más alta 32 km/h. En nuestras pruebas, el pico de velocidad fue de 35,4 km/h conduciendo cuesta abajo.

Además, cabe resaltar que es muy estable incluso a altas velocidades. Se mantiene firme en conducción y nunca nos dio la sensación de estar a punto de caernos. La conducción es muy cómoda, suave y silenciosa. Dicho sea de paso, los frenos funcionan excelente. A bajas velocidades, detienen el scooter de inmediato, mientras que a velocidades más altas tarda un poco en frenarlo por completo, pero lo hace a una distancia razonablemente segura.

Tiene una aplicación para móviles, ¿de qué sirve?

Un detalle curioso de este patinete es que tiene su propia aplicación para Android e iPhone. Es gratis y se sincroniza con el INMOTION Climber a través de Bluetooth. ¿Qué hace? Principalmente, sirve para monitorizar la distancia recorrida, la velocidad y otros detalles del patinete en tiempo real.

Además, permite encender o apagar el faro, cambiar la velocidad y bloquear el INMOTION Climber para evitar que te lo roben.

Así es la aplicación del INMOTION Climber 1 de 2

¿Cuánto dura la batería del INMOTION Climber?

La batería de 533 mAh del INMOTION Climber tarda en cargarse de 0 a 100% unas 6 horas aproximadamente y proporciona una autonomía de 56 kilómetros en teoría. Evidentemente, dependiendo de la velocidad que uses y lo que le exijas al motor (lo cual puede variar por tu peso, las pendientes, etc.), la autonomía en el uso real puede ser menor.

En nuestras pruebas, hicimos un recorrido de 25,5 km con muchas cuestas, la mayoría de ellas pronunciadas. Todo el tiempo el patinete estaba en modo sport (el de mayor potencia) y consumí un 60% de la batería. Por lo tanto, puede ofrecer una autonomía de entre 40 y 45 km con cuestas. ¡Nada mal!

Aun así, en nuestro día a día no hemos echado en falta más autonomía. Si la usas todos los días, con cargarla una vez al día es más que suficiente para estar seguro de que no te dejará tirado.

Veredicto final: el INMOTION Climber es el scooter más poderoso del mercado

El INMOTION Climber es, con toda seguridad, el patinete eléctrico más potente que hemos probado. Ofrece mucha potencia, autonomía suficiente para recorridos cortos y una gran durabilidad con un cuerpo robusto resistente a polvo y agua.

En superficies planas puede brindarte una gran velocidad y en terrenos accidentados es capaz de superar pendientes pequeñas sin problemas. Además, es plegable y puede transportarse fácilmente, aunque pesa casi 21 kilos debido a su construcción robusta. Lo único que extrañamos es una suspensión, con ese detalle estaríamos ante un patinete prácticamente perfecto.

Su precio ronda los 1000 €. ¿Vale la pena? Si necesitas un scooter muy potente, no encontrarás uno mejor que este.