Con productos como la Dreame H11 Max y la Dreame T30, el fabricante Dreame nos ha demostrado que es de los mejores en cuanto a electrodomésticos de limpieza. Sin embargo, no habíamos probado ninguno de sus robots aspiradores, así que, aprovechando el lanzamiento del Dreame L10s Pro, nos hemos hecho con uno para ver qué tan buenos son sus aparatos de limpieza automática. ¡No pudimos haber elegido un modelo mejor! El Dreame L10s Pro es el robot aspirador más potente que hemos probado hasta la fecha.

Con una potencia de succión de 5300 Pa y dos mopas giratorias para fregar con fuerza, supera por mucho en calidad de limpieza a casi todos los robots que han pasado por nuestra mesa de análisis. Si en tu casa el suelo se suele ensuciar mucho, o si requieres un robot que deje tu casa verdaderamente impecable, debes prestar atención al Dreame L10s Pro. Es de los que mejor limpian en la actualidad, pero ¿vale la pena? Enseguida te contamos.

Dreame L10s Pro: review completa en español

A priori, el funcionamiento del Dreame L10s Pro es el mismo que el de otros robots aspiradores del mercado. Sus tres funciones principales son barrer, aspirar y fregar. Además, tiene navegación inteligente LiDAR, mapeo 3D multisuelo, detección de alfombras y control por voz con los asistentes virtuales más populares. Pero aparte de todo eso, cuenta con un par de características especiales que lo hacen superior al resto.

Especificaciones del Dreame L10s Pro

Características Dreame L10s Pro Dimensiones y peso 350 mm de diámetro y 97 mm de grosor. Peso neto: 3,7 kg. Potencia 60 W con potencia de succión de 5300 Pa. Funciones Barre, aspira y friega. Capacidad 450 ml de polvo y 190 ml de agua. No usa bolsa. Autonomía 3 horas y 20 minutos. Usa una batería de 5200 mAh. Función elevación de la mopa 7 mm. Modos de limpieza 4 niveles de succión y 3 niveles de uso de agua para limpiar superficies de madera, baldosas, moquetas, alfombras y otros tipos de suelos con mopas giratorias. Tecnologías de navegación LiDAR y luz 3D estructurada. Compatibilidad ‎Móviles Android e iPhone a través de los asistentes de voz Amazon Alexa, Google Assistant y Siri.

¿Cómo es el robot Dreame L10s Pro?

Empecemos hablando de su diseño. Está fabricado casi en su totalidad con un plástico bastante robusto y resistente de color plateado, que tienen un acabado brillante en la parte superior para darle un toque prémium. Es circular y mide 35 centímetros de diámetro con 9,7 centímetros de grosor. Es decir, no es muy grande ni muy pequeño: tiene el tamaño perfecto para moverse por tu casa sin problemas sin que suponga un obstáculo.

El módulo que sobresale arriba de él es el sensor LiDAR que viene a ser los ojos del robot, ya que a través de la emisión de haces de luz láser puede detectar paredes, objetos y cualquiera cosa que se le ponga enfrente para no chocarse y saber a dónde ir. Además, gracias al uso de Inteligencia Artificial y a un sensor óptico extra ubicado en la parte frontal, puede hacer un mapa 3D de tu casa (aun si esta tiene varios pisos) de forma precisa y relativamente rápida (tarda entre 5 y 10 minutos).

Todos los detalles del robot Dreame L10s Pro 1 de 16

Lastimosamente, su capacidad es más limitada de lo que nos gustaría. Tiene un depósito para almacenar hasta 450 ml de polvo y un tanque de agua de 190 ml. Por tanto, tendrás que vaciar el polvo y rellenarlo con agua prácticamente cada vez que termina de realizar una sesión de limpieza. Lo bueno es que es muy fácil acceder a estos depósitos: solo tienes que quitar la tapa magnética de arriba (no hace falta destornillar nada ni hacer fuerza) y ya podrás retirar ambos.

En la parte inferior del robot encontramos varios detalles interesantes. El primero de ellos es su cepillo central, que es de goma, por lo que no se enreda con los pelos y es muy fácil de limpiar. El segundo, y el más novedoso, son sus mopas. Y es que no tiene la típica mopa semi-circular que solo vibra, sino que cuenta con dos mopas giratorias que se mueven en sentido contrario entre sí, lo cual permite arrancar manchas difíciles y pulir los suelos como casi ningún otro robot puede hacer. Abajo también tiene un cepillo lateral para barrer las esquinas, dos ruedas laterales para moverse (incluso por encima de obstáculos de 2 cm de altura) y una rueda central para cambiar de dirección libremente.

Asimismo, el Dreame L10s Pro posee un sensor apuntando hacia abajo para detectar alfombras. De esa manera, cuando está fregando y está a punto de pasar por encima de una, puede elevar sus mopas a unos 7 mm de altura para no hacer un desastre. ¡Es súper inteligente! Por cierto, vuelve solo a su base de carga cuando termina de limpiar o cuando está por quedarse sin batería. Dicho sea de paso, nos ha gustado mucho su base de carga por lo pequeña y minimalista que es. ¡Es casi del tamaño del cargador de un portátil!

¿Qué tal friega y funciona el robot aspirador Dreame L10s Pro?

Lo más impresionante del Dreame L10s Pro es su potencia de succión de 5300 Pa. Y es que lo normal es que un robot aspirador de su tamaño ofrezca 3000 Pa como mucho. Es cierto que el Roborock S7 MaxV Ultra se le acerca con una potencia de 5100 Pa, pero este vale 300 euros más. Así que el simple hecho de que el Dreame L10s Pro tenga una succión tan alta es de encomiar.

En la práctica, los 5300 Pa se notan. Es increíble ver a este robot llevándose toda la basura del suelo y las alfombras con una sola pasada. Incluso los pelos más pequeños de las mascotas, los devora como un animal. Y a pesar de su extrema potencia, no hace mucho ruido. De todas formas, si quieres que sea un poco más silencioso y no necesitas tanta potencia, ofrece 4 niveles de succión que permiten reducir su potencia.

De su calidad de fregado, no tenemos más que palabras positivas. Deja los suelos impecables y puede quitar la gran mayoría de manchas típicas de la casa. Te permite elegir cuánta agua quieres que use con tres opciones, por lo que podrás pedirle que haga la limpieza rutinaria de la casa sin humedecer tanto para que se seque rápido, o que use mucha agua para disolver las manchas difíciles de quitar.

Desde su aplicación oficial, puedes ver el mapa que ha creado de tu casa y definir habitaciones para luego programar rutinas de limpieza o establecer zonas prohibidas de manera personalizada. Y la verdad es que es muy fácil usar todas estas funciones si ya estás familiarizado con este tipo de aplicaciones. Si no lo estás, no te preocupes, tampoco te resultará difícil. Podrás controlarlo hasta por voz con tu asistente virtual favorito (Alexa, el Asistente de Google o Siri).

En nuestras pruebas, el Dreame L10s no se ha tropezado con los objetos y se ha detenido suavemente antes de chocar con las cosas. No va a trompicones ni toca los obstáculos antes de esquivarlos. Además, quizás es impresión nuestra, pero parece que se mueve más rápido que otros robots aspiradores que hemos probado.

Cabe aclarar que en su caja no trae ningún tipo de accesorio ni recambio, como suelen incluir este tipo de robots aspiradores. Es cierto que no posee piezas susceptibles a dañarse en corto plazo, pero igualmente esto algo que debes tener en cuenta. Si se te daña o desgasta una de sus partes, tendrás que comprarla.

¿Cuánto dura la batería del robot Dreame L10s Pro?

Monta una batería bastante generosa de 5200 mAh que, en nuestra experiencia, nos ha dado una autonomía de casi 4 horas usando una potencia media la mayoría del tiempo. Con la potencia al máximo, dura unas 3 horas aproximadamente. ¡Nada mal! Suficiente para limpiar una casa mediana completa.

Lo único malo en este sentido es que tarda en cargarse de 0 a 100 % unas 6 horas. Eso significa que, si se te descarga por completo durante una limpieza, prácticamente tendrás que esperar hasta el siguiente día para continuar. Eso sí, el robot siempre vuelve a su base de carga después de terminar de hacer lo que le indicaste, por lo que se mantiene cargado casi siempre.

¿Vale la pena comprar el robot aspirador Dreame L10s Pro?

El Dreame L10s Pro es el robot que aspira y friega más potente que hemos probado hasta la fecha. Y no solo lo decimos por su succión de 5300 Pa, sino también por su doble mopa giratoria. Se lleva toda la suciedad del suelo como si nada. ¡Es una bestia!

Aparte, tiene un sistema de navegación LiDAR muy preciso y fiable. Su punto más bajo es el tiempo de carga que es de 6 horas, pero se compensa con su enorme batería que te da hasta 4 horas de autonomía y su función de carga automática. En definitiva, vale la pena al 100 %, pero ten en cuenta que es un robot de gama alta. Cuesta 509 € en Amazon.