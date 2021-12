Hoy en día tener un utensilio para barrer, otro para fregar, uno para pasar la mopa y un último para secar, no es práctico y totalmente innecesario. Todas esas funciones las puede hacer un solo aparato: la aspiradora Dreame H11 Max. Es el aspirador que hemos decidido analizar en esta ocasión, ya que nos ha sorprendido lo completo que es a la hora de limpiar el hogar. No importa si tiene que limpiar sobre una superficie seca o mojada, esta aspiradora elimina cualquier tipo de suciedad con una facilidad pasmosa.

Particularmente, creo que pagar 500 € por una aspiradora que solo cumple su función básica (la de aspirar) es excesivo. Pero cuando se trata de una aspiradora como la Dreame H11 Max que, además de aspirar, también friega, pasa la mopa y seca, me parece que vale la pena prestarle atención. No solo por sus múltiples funciones, sino también porque hace mucho más simple una tarea tediosa como lo es la limpieza del hogar. Así que vamos a analizarla a fondo… ¡Y date prisa, porque ahora tiene un gran descuento!

Aspiradora Dreame H11 Max: la review completa en español

Técnicamente, la Dreame H11 Max es una aspiradora en seco y húmedo. Eso significa que succiona el polvo y también los líquidos. Pero es que además es capaz de quitar las manchas profundas y dejar el suelo reluciente. Y para rematar, también tiene la capacidad de secar el piso con su función de aspirado. ¡Es muy completa!

Todas sus funciones las controlas fácilmente desde su asa y fijándote en su panel LED. ¡Ah! Y no tienes que preocuparte por limpiar el rodillo, pues tiene una función de autolimpiado. Vamos a repasar su ficha técnica para luego entrar en detalles.

Características Dreame H11 Max Dimensiones y peso 697 mm x 315 mm x 295 mm. 5 kg (caja con todos los accesorios) Potencia 200 W (10000 Pa de succión). Funciones Aspira, barre y friega en todo tipo de superficies duras. Batería 6 x 4000 mAh para una autonomía de 36 minutos. Tiempo de carga Unas 4 horas aproximadamente en su base de carga. Depósito 500 ml de agua limpia + 900 ml de agua sucia. Ruido 76 dB. Filtro HEPA. Extras Pantalla LED, sensor de suciedad y función para limpiarse a sí mismo.

De todas las aspiradoras de tipo escoba que hay ahora mismo en el mercado, es probable que esta sea la que más funciones tiene. Ahora bien, eso solo no hace que sea una gran aspiradora. También es muy cómoda y fácil de usar, su relación calidad / precio está muy bien, y es inteligente.

¿Cómo es la Dreame H11 Max?

La Dreame H11 Max es un producto de calidad. Eso lo notas enseguida al tenerla en tus manos. Está hecha con un plástico robusto y no es para nada frágil. Además, tiene un acabado brillante que hace que se vea muy bien. Otra cosa que nos gustó es que todas sus piezas encajan perfectamente sin tener que forzarlas. Gracias a ello, el proceso de armar la aspiradora es muy sencillo y no es para nada frustrante.

El cuerpo principal de la aspiradora está compuesto por dos tanques: uno de 500 ml para agua limpia y otro de 900 ml para agua sucia. De ahí a que se vea tan voluminosa. Pero que no te engañe la primera impresión; el agarre de esta aspiradora es realmente muy cómodo y facilita mucho su control. Y es que tiene integrado un botón para activar la aspiradora, cambiar el modo de succión y encender la autolimpieza del rodillo cuando está en la estación de carga.

No podemos decir que la Dreame H11 Max sea una aspiradora ligera, pero sí que es muy ergonómica y ágil. A mí no se me ha hecho para nada incómoda y es fácil limpiar con ella. Los 4 kg que pesa no se sienten en absoluto, ya que se desliza suavemente por el suelo sin hacer un gran esfuerzo. Y su cepillo puede girar hacia arriba, hacia abajo y rotar sin tener que levantar o mover la aspiradora.

Diseño de la aspiradora Dreame H11 Max y sus partes 1 de 11

El cepillo de tipo rodillo que usa es bastante denso, por lo que es muy bueno para fregar. Eso sí, no está diseñado para permitir a la aspiradora succionar objetos grandes. En realidad, solo permite aspirar agua sucia y partículas finas. Algo muy interesante de esta aspiradora es que succiona y gira su rodillo al mismo tiempo, incluso al no estar fregando.

La aspiradora se mueve sola si la sueltas, aunque esto no dificulta para nada su manejo (excepto en las alfombras). Lo bueno en todo caso es que el cepillo está barriendo constantemente para arrastrar y aspirar toda la suciedad. Por cierto, la pantalla LED que tiene te indica el nivel de batería y el modo de limpieza que está activo, pero también cambia de color para decirte si se ha atascado o si ha detectado mucha suciedad.

Vale la pena recordar que la Dreame H11 Max es una aspiradora inalámbrica. No tiene cables, y por eso usa una gran batería para aspirar. ¿Cómo es su autonomía? Puede limpiar hasta por 36 minutos con una sola carga. Es suficiente para realizar una limpieza profunda de una casa de hasta 200 metros cuadrados. Lo único malo es que tarda en cargarse del 0 al 100 % unas 4 horas.

Cuando termines de limpiar (o se descargue), debes llevar la aspiradora a su estación de carga que es a la vez el sitio donde puedes guardarla parada de forma segura. Allí se cargará automáticamente, siempre y cuando hayas conectado la base a un enchufe con el cargador que incluye. Pero además, si pulsas el botón del mango cuando la aspiradora está en la base, el rodillo se comenzará a limpiar solo. Otro detalle que nos gustó es que la aspiradora habla en español para decirte lo que está haciendo.

Trae todos los accesorios que necesitas para fregar suelos

El contenido de la caja de la Dreame H11 Max es el siguiente:

El cuerpo principal (incluidos los depósitos)

El asa

La estación de carga

El cargador

El cepillo tipo rodillo

Un filtro extra

Un soporte de accesorios

El cepillo de limpieza

Para aspirar y fregar suelos duros, trae todo lo que necesitas. Es una lástima que no incluya diferentes tipos de cepillos (como uno más abierto para aspirar objetos grandes) o una boquilla pequeña para aspirar muebles, objetos, rincones o el coche cómodamente. Pero claramente esta aspiradora no está diseñada para eso.

Por cierto, tampoco tiene conectividad Bluetooth o WiFi, aunque esto no es algo malo porque en realidad no la necesita. Sus funciones inteligentes son otras.

¿Qué tal funciona y aspira la Dreame H11 Max? ¿Es una buena opción para tu hogar?

La Dreame H11 Max usa un motor sin escobillas de 200 W para aspirar con una potencia de 10000 Pa. Al mismo tiempo que aspira, cepilla el suelo con una frecuencia de 560 veces por minuto. Gracias a esta doble acción, la aspiradora elimina cualquier mancha o suciedad (por más complicada que parezca) con una sola pasada. Además, deja el suelo seco porque dosifica muy bien el agua.

El polvo, la tierra fina y los pelos, los succiona como si nada. Pero dado que usa un rodillo húmedo, toda la suciedad sólida la diluye y termina cayendo en su tanque de agua sucia. La ventaja de esto es que todo lo aspirado no se escapa y así no se contamina el aire de tu hogar. Aún con este sistema, la aspiradora usa un filtro HEPA para asegurarse de que nada salga de ella.

Esta Dreame H11 Max también limpia líquidos como agua, salsas, café, leche, jugos, etc. Y con las alfombras también va muy bien. De su calidad de limpieza no tenemos ninguna queja, la verdad. Lo único que no nos gustó es que hace más ruido que un robot aspirador, aunque es normal porque no se pueden comparar en potencia. Exactamente, produce unos 80 dB de ruido. No es mucho para aturdirte, pero se escucha.

Lo mejor de la aspiradora en este aspecto es su modo automático o inteligente. Al activarlo, la aspiradora usa sus sensores delanteros para detectar el nivel de suciedad y así ser más eficiente. Si no hay mucha suciedad, usará una potencia baja para ahorrar batería. En caso contrario, funcionará al máximo de sus capacidades. Nos ha sorprendido lo bien que funciona este modo.

También te permite ajustar su potencia de forma manual, si prefieres limpiar a tu manera. En el modo manual igualmente puedes disfrutar de su detección de suciedad que hace que la pantalla LED cambie de color según lo que detecte. ¡Es genial!

Opinión final sobre la Dreame H11 Max: ¿Vale la pena?

Si quieres una aspiradora para aspirar y fregar tu casa con una sola pasada, esta es tu mejor opción. Simplifica bastante la limpieza, hace un trabajo excepcional dejando los suelos limpios y es muy fácil de usar. La única pega que le ponemos es que no es lo suficientemente versátil como una aspiradora de mano. Por ello, no es ideal para limpiar zonas obstruidas de difícil acceso.

Por lo demás, nos parece una aspiradora en seco y húmedo casi perfecta. Su autonomía es suficiente, puede limpiar con mucha fuerza y es tan inteligente que modifica su potencia de acuerdo a la suciedad detectada. ¿Entonces merece la pena? Por supuesto que sí.

La puedes conseguir en oferta por 399 euros (normalmente vale 499,99 euros) en AliExpress hasta el 30 de diciembre. ¡Con envío desde España!

Puedes comprar la Dreame H11 por solo 299,99 € en Amazon

Si 399 € se te hace mucho, puedes comprar su hermana pequeña, la Dreame H11, usando el descuento de 180 € de la plataforma y el cupón de descuento DREAMEH11 que te da 20 € de descuento más.

La principal diferencia entre esta y la Max es que su batería dura algo menos (unos 30 minutos) y pierde el modo de detección automática de suciedad. Sin embargo, es igual de potente. Y la puedes conseguir en color blanco.