Si quieres una aspiradora inalámbrica potente, cómoda de usar y versátil, pero no quieres pagar el exagerado precio de una Dyson, no te puedes perder esta review. Enseguida analizaremos la nueva Dreame T30 sin cables que deja en ridículo a las mejores aspiradoras del mercado. Es tan eficiente limpiando como una Dyson V15, pero vale menos de la mitad. ¡Una pasada!

Para ponerte en contexto, si Dyson es el Apple de las aspiradoras, Dreame vendría siendo como Xiaomi. De hecho, esta marca forma parte del ecosistema de Xiaomi, por lo que la calidad alta de sus productos y su bajo coste están garantizados. La Dreame T30 es la última aspiradora de gama alta que han lanzado al mercado y llega con una gran potencia de succión y muchísimos accesorios que cubren todos los usos.

Vamos a contarte nuestra experiencia con esta aspiradora, aunque desde ya te decimos que es de lo mejor de este tipo de aspiradoras que hemos probado nunca. Y por lo que vale, merece que le eches un ojo. Al final te dejaremos un cupón para que te ahorres un 10 % en su compra, así que quédate con nosotros.

Aspiradora Dreame T30: la review completa en español

La Dreame T30 es una aspiradora de mano sin cables que también se puede usar como escoba. Aspira con una potencia de succión de 190 AW, es muy fácil de usar gracias a su pantalla LED y su autonomía llega a los 90 minutos como máximo. Es el único aparato que necesitarás para aspirar toda tu casa, pues con todos los accesorios que trae sirve para todas las zonas.

Es más ligera de lo que parece y no resulta para nada incómoda gracias a su genial diseño similar al de las Dyson. Antes de seguir hablando de sus características, te dejamos por aquí su ficha técnica por si te interesa.

Características Dreame T30 Dimensiones y peso 25 cm de ancho y longitud total de 1,2 metros. Pesa 1,76 kilogramos. Motor Dreame Space 5.0 Smart VF que trabaja a una velocidad de 150000 RPM. Potencia de succión 190 AW que equivalen a 27 kPa de vacío. Batería y autonomía 2900 mAh para una autonomía de hasta 90 minutos. Tiempo de carga 4 horas aproximadamente. Función Aspira cualquier tipo de superficies, incluso alfombras. Con pantalla LED que te muestra el modo de limpieza, el nivel de batería y el nivel de suciedad. Filtro principal HEPA, lavable. Capacidad del depósito 600 mililitros. Potencia y voltaje nominal 550 W y 29,6 V. Accesorios Cepillo inteligente para todo tipo de suelos, tubo LED de extensión, base de carga 2 en 1, herramienta para hendiduras, tubo metálico, cepillo 2 en 1 y cabezal de eliminación de ácaros.

Tal y como puedes ver en la hoja de especificaciones, la Dreame T30 es una aspiradora enfocada 100 % en la limpieza de tus suelos. No incluye función de fregado ni nada de eso, lo cual permite que sea más potente y práctica para aspirar cada rincón de tu casa.

¿Cómo es la Dreame T30?

La Dreame T30 es una aspiradora sólida que se nota que está muy bien fabricada. Todas sus partes encajan perfectamente, sin necesidad de forzarlas. Y tiene un diseño ergonómico con un acabado lustroso en tono plateado que hace que luzca muy prémium. Además, cuenta con una elegante pantalla LED que se ve bien.

Se puede usar de muchas maneras gracias a los accesorios que trae, pero esencialmente es una aspiradora 2 en 1: puedes utilizarla como aspirador tipo escoba o como una aspiradora portátil de mano. Esto la hace muy versátil y capaz de limpiar los sitios de más difícil alcance de tu casa e incluso objetos.

Aunque su peso de 1,76 kg pueda asustar, a nosotros se nos ha hecho ligera y muy cómoda de usar. La hemos usado más de media hora sin parar y no cansa la mano. También nos ha gustado lo silenciosa que es: produce un ruido de unos 75 dB de media (equivalente al de una conversación o al de una TV a volumen medio).

Diseño desmontable de la Dreame T30 1 de 8

Es inalámbrica, por lo que no tendrás que andar lidiando con cables ni enchufes cuando uses la Dreame T30. Su batería es de 2900 mAh y en modo Eco (de baja potencia) te permite limpiar con una sola carga unos 90 minutos. Sin embargo, a potencia media la autonomía se reduce a unos 30 minutos, y a potencia máxima (solo recomendada para alfombras) baja hasta los 7,5 minutos aproximadamente. Tarda en cargarse 4 horas.

La pantalla LED de la Dreame T30 cuenta con solo dos botones. Con el de abajo puedes cambiar el modo o potencia de succión y con el de arriba puedes bloquear el gatillo. Este último botón es bastante práctico, ya que al activarlo no tienes que estar todo el rato con el gatillo presionado para que la aspiradora succione. ¿Qué se ve en esta pantalla? El nivel de batería de la aspiradora, el modo que estás usando, el nivel de polvo que está limpiando y alertas de mantenimiento.

Otra cosa que debemos resaltar es que esta aspiradora es totalmente desmontable. Además de poder vaciar su depósito de polvo de 600 ml con solo abrir una tapa, es posible retirarlo completamente para llegar hasta el filtro HEPA que es lavable. También puedes quitarle la batería, aunque esto solo es útil para limpiar la aspiradora de forma segura porque no se puede cargar por separado. De cualquier forma, su mantenimiento es muy sencillo.

Todos los accesorios de la Dreame T30 1 de 12

Viene con todos los accesorios que necesitas, y los que no también

La Dreame T30 incluye tantos accesorios que puede resultar abrumador. Pero no te preocupes, aquí te explicamos para qué sirve cada cosa de las que trae en la caja:

Soporte de pared 2 en 1 : te permite colgar la aspiradora en una pared de tu casa para que ocupe poco espacio, y al mismo tiempo cargar su batería. También sirve para guardar los accesorios que no usas.

: te permite colgar la aspiradora en una pared de tu casa para que ocupe poco espacio, y al mismo tiempo cargar su batería. También sirve para guardar los accesorios que no usas. Cuerpo principal : la aspiradora en sí.

: la aspiradora en sí. Rodillo multisuperficie : es un cepillo en espiral para la limpieza del suelo, con una manguera de cuello flexible para mejorar la maniobrabilidad. Tiene un diseño que impide que se enrede con pelos.

: es un cepillo en espiral para la limpieza del suelo, con una manguera de cuello flexible para mejorar la maniobrabilidad. Tiene un diseño que impide que se enrede con pelos. Mini rodillo motorizado : un pequeño cepillo ideal para capturar el pelo de las mascotas o limpiar la tapicería, la ropa de cama o las cortinas.

: un pequeño cepillo ideal para capturar el pelo de las mascotas o limpiar la tapicería, la ropa de cama o las cortinas. Cepillo para hendiduras : sus cerdas son blandas, por lo que es ideal para limpiar objetos.

: sus cerdas son blandas, por lo que es ideal para limpiar objetos. Tubo LED para aspirar : el básico para aspirar a mano. Es genial porque es transparente (puedes ver si algo se ha atascado en él) y trae dos luces LED en su punta para limpiar en lugares oscuros.

: el básico para aspirar a mano. Es genial porque es transparente (puedes ver si algo se ha atascado en él) y trae dos luces LED en su punta para limpiar en lugares oscuros. Manguera flexible : te permite llegar a lugares específicos fácilmente. Va genial para aspirar el suelo del coche. Se puede combinar con los cepillos para limpiar mejor.

: te permite llegar a lugares específicos fácilmente. Va genial para aspirar el suelo del coche. Se puede combinar con los cepillos para limpiar mejor. Cepillo para el polvo : genial para limpiar teclados y otros objetos pequeños o delicados.

: genial para limpiar teclados y otros objetos pequeños o delicados. Codo : se combina con otro accesorio para aspirar por debajo de los muebles sin que tengas que agacharte.

: se combina con otro accesorio para aspirar por debajo de los muebles sin que tengas que agacharte. Varilla de fibra de carbono : para usarla como escoba y alcanzar lugar altos o lejanos. Útil para barrer y para limpiar telarañas en el techo, por ejemplo.

: para usarla como escoba y alcanzar lugar altos o lejanos. Útil para barrer y para limpiar telarañas en el techo, por ejemplo. Enchufe adaptador de carga: el cargador que puedes conectar directamente a la aspiradora o al soporte de pared (para cargarla con este).

Es casi un hecho que no usarás todos estos accesorios en tu día a día. Pero nos parece genial que incluya tanta variedad de complementos para todos los usos que puedas imaginar, pues cuando llegue esa ocasión especial en la que necesites un accesorio específico, allí lo tendrás esperándote. Siempre es mejor tener y no necesitar, que necesitar y no tener (o lo que es peor, tener que comprar accesorios extra).

¿Qué tal funciona y aspira la Dreame T30? ¿Es una buena opción para tu hogar?

La Dreame T30 limpia tu casa con una potencia máxima de 190 vatios de succión de aire, lo que quiere decir que es muy, muy potente. Es capaz de crear un vacío de hasta 27000 Pascales para succionar incluso el polvo incrustado en las alfombras. ¡No hay partículas que se le resistan! Eso sí, no siempre la usarás a tope. Tiene tres velocidades:

Eco : es la potencia más baja, que suele ser suficiente para la limpieza rutinaria del suelo de tu casa.

: es la potencia más baja, que suele ser suficiente para la limpieza rutinaria del suelo de tu casa. Medio : es el modo que equilibra potencia y autonomía. Resulta efectivo para la limpieza del suelo, techo, objetos, muebles, aparatos de electrónica, etc.

: es el modo que equilibra potencia y autonomía. Resulta efectivo para la limpieza del suelo, techo, objetos, muebles, aparatos de electrónica, etc. Turbo: este modo se bebe la batería muy rápido, pero usa la potencia máxima de la aspiradora, por lo que es el mejor para limpiar alfombras, el suelo del coche, etc.

Pero lo que nosotros te recomendamos es usar el modo Auto, ya que este regula la potencia de succión automáticamente según el nivel de suciedad detectado por la aspiradora. De hecho, puede detectar alfombras para aumentar la potencia. Así, podrás usarla de forma más fácil e intuitiva porque no tendrás que andar regulándola manualmente al pasar de una superficie a otra.

Sin embargo, en su modo medio también funciona realmente bien para un uso general. El polvo, el pelo largo, el pelo de las mascotas, la tierra, las hojas y hasta los restos de comida, los succiona con una facilidad que asusta en cualquier tipo de superficie dura o rugosa. El modo Turbo solo lo necesitarás para situaciones puntuales en las cuales el modo medio no sea suficiente.

También es importante mencionar que cuenta con un sistema de filtración de 5 etapas que captura el 99,6 % de los agentes contaminantes y alérgenos de hasta 0,3 micras de tamaño. De esa forma, evita que el polvo se disperse por el aire. Por nuestra parte, hemos quedado totalmente satisfechos con su nivel de limpieza. Nos parece una aspiradora altamente efectiva.

Lo único que podríamos criticar es que no tiene ningún tipo de función inteligente, más allá del modo automático y la detección de alfombras. No se conecta con el móvil ni tiene detección avanzada de la suciedad como los modelos más caros del mercado. El lado positivo de esto es que, al prescindir de este tipo de funciones que no son indispensables para una buena limpieza, consigue ser mucho más económica que la competencia.

Opinión final sobre la Dreame T30: ¿Vale la pena?

La Dreame T30 es sin dudas la mejor aspiradora inalámbrica multiusos del mercado (calidad/precio). Es muy potente, no se le escapa ni la suciedad incrustada en las alfombras, tiene accesorios para cualquier escenario, su autonomía es suficiente para un ciclo de limpieza ininterrumpido, es cómoda de usar y es fácil de usar gracias a su panel LED.

¿Es mejor que la Dyson V15? En calidad / precio, definitivamente sí. De hecho, está igualada con la aspiradora de Dyson en la mayoría de apartados, por lo que es la mejor alternativa económica que puedes conseguir. Ten en cuenta que es una aspiradora de gama alta con calidad prémium, así que es imposible que te decepcione su nivel de limpieza. Realmente vale lo que cuesta.

Si te gusta puedes conseguirla en Amazon con la mejor garantía y servicio posventa. Usa el código de descuento DREAMET3025 y te ahorrarás un 10 %, es decir, 46 € menos. Así, te saldrá por solo 334 € si la compras antes del 31 de octubre.

Si la comparamos con otras aspiradoras de su nivel que valen más de 600 €, esta Dreame T30 es una auténtica ganga que no deberías dejar pasar. No hemos visto otras aspiradoras con esta calidad a un precio tan bajo, así que merece la pena.

