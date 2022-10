Dos años después de analizar el Doogee S95 Pro, en esta ocasión tenemos el placer de traer a nuestra mesa de análisis a su sucesor más avanzado: el Doogee S96 GT. Técnicamente, estamos ante el sucesor directo del Doogee S96 Pro que fue el primer smartphone en incorporar una cámara con visión nocturna. Esta nueva versión llega con mucha más potencia, cámaras muy mejoradas, un sistema operativo actualizado y una mejor resistencia militar.

El Doogee S96 GT es sin lugar a dudas un firme candidato a mejor móvil rugerizado de 2022. A continuación, analizaremos todas sus especificaciones y detalles para comprobar si de verdad lo es y si merece tu dinero. Desde ya te decimos que, en calidad / precio, es el mejor smartphone todoterreno que puedes comprar ahora mismo, aunque hay algunas cosas que debes tener en cuenta.

Review del Doogee S96 GT: un móvil robusto y potente con visión nocturna que graba en 4K

El Doogee S96 GT es un smartphone rugerizado ideal para los más aventureros. Tiene una cámara trasera cuádruple muy buena, capaz de ver en la oscuridad total y grabar vídeos en 4K. Cuenta con un hardware de gama media, que te brinda la potencia suficiente para disfrutar de un excelente rendimiento en el día a día. Además, posee un cuerpo reforzado que sobrevive a caídas de alturas considerables, agua y polvo. Su ficha técnica es la siguiente.

Características Doogee S96 GT Dimensiones y peso 167 x 81,4 x 15,5 mm. Pesa 310 gramos. Pantalla 6,22″ HD+ (1520 x 720) con panel LCD, relación de aspecto 19:9, 270 ppi, brillo máximo de 480 nits, 16,7 millones de colores, contraste 1000:1, notch en forma de gota y protección Corning Gorilla Glass. Procesador MediaTek Helio G95. RAM 8 GB LPDDR4X. Almacenamiento 256 GB en formato UFS (ampliable hasta 512 GB mediante microSD). Cámara trasera Cuádruple con sensor principal de 48 MP (Sony® IMX350) con f/1.8 + sensor de visión nocturna de 20 MP con f/1.8 + una cámara ultra gran angular de 8 MP con f/2.2 y 130º + sensor profundidad de 2 MP con f/2.8 y 90º. Tiene dos arcos de luces LED. Graba hasta en 4K. Cámara frontal 32 MP. Conectividad y extras USB C, WiFi de doble banda, Dual SIM 4G, GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, Bluetooth 5.0, NFC, OTG, radio FM, lector de huellas lateral y certificaciones IP68, IP69K y MIL-STD-810H. Batería 6350 mAh con carga rápida 24 W y carga inalámbrica de 15 W. Sistema operativo Android 12.

Robusto y pesado como una roca, pero con un agarre genial

Te das cuenta de que el Doogee S96 GT es un smartphone rugerizado con solo verlo. Tiene una tapa trasera atornillada en todos los bordes y en el módulo de cámara, que está hecha de dos materiales: metal para reforzar la cámara y los laterales, y plástico con textura gomosa que brinda un agarre muy suave y protege a las esquinas de los impactos por caída. Más del 50% del móvil está fabricado con metal, lo cual hace que sea pesado (310 gramos), pero muy resistente.

De cualquier manera, no se nos hizo para nada pesado en las manos gracias a su ergonómico diseño y a la textura de goma que resulta agradable. Además, tiene un orificio en la parte inferior que permite atarle un colgante para así llevarlo de forma más segura. A nivel estético, también nos ha gustado muchísimo. Nosotros probamos la variante «Classic Gold-Black» que combina el color dorado del metal con el negro del plástico para conseguir una apariencia sumamente elegante a pesar de ser un móvil grande y robusto.

Las certificaciones de resistencia que ha conseguido el Doogee S96 GT son las MIL-STD-810H, IP68 e IP69K. En pocas palabras, esto garantiza que sobrevive a todo tipo de caídas violentas, rodamientos y torsiones, así como al polvo y a la sumersión en agua (hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos).

En cuanto a la pantalla, no tiene la mejor del mercado, pero es aceptable. Utiliza un panel LCD de 6,22 pulgadas con resolución 720p (1520 x 720 píxeles) y tasa de refresco estándar de 60 Hz. Se ve bastante bien, incluso a plena luz del día, porque tiene una densidad de píxeles de 270 ppi y un brillo alto de 480 nits. Sin embargo, no es comparable en calidad (sobre todo al ver contenido multimedia y al hacer scroll en las interfaces) con las pantallas Full HD+ de 90 Hz de otros móviles en esta gama.

Tal como esperábamos viniendo de un móvil rugerizado, su pantalla está rodeada por un marco grueso con un notch en forma de gota bastante pronunciado. En definitiva, no ofrece un panel prémium. Aun así, nos parece una buena pantalla de la que no tendrás quejas. Lo mejor de ella es sin dudas que está cubierta por un cristal Gorilla Glass que la protege de los impactos y que cuenta con un sensor de reconocimiento de 360°, capaz de detectar hasta 10 dedos a la vez desde cualquier dirección. Esto último hace que el móvil responda rápido y fluido en la navegación por las apps y en los juegos.

La visión nocturna no es lo único bueno de su cámara

La cámara trasera del Doogee S96 GT es uno de sus puntos fuertes. Es increíblemente versátil, ya que cuenta con los siguientes sensores:

Principal 48 MP : Sensor Samsung® S5KGM1ST. Apertura de f/1.8 ± 5%. Campo de visión de 90°. Soporta PDAF Cuenta con 4 Flash LED dispuestos en 2 arcos que rodean el módulo.

: Sensor de visión nocturna de 20 MP : Sensor SONY® IMX350. Apertura de f/1.8 ± 5%. Campo de visión de 80°. 4 luces infrarrojas de visión nocturna.

: Ultra gran angular de 8 MP : Sensor Samsung® S5K4H7. Apertura de f/2.2 ± 5%. Campo de visión de 130°.

: Sensor de profundidad de 2 MP : Apertura de f/2.8 ± 5%. Campo de visión 90°.

:

Si bien la calidad de las fotos que sacamos con el Doogee S96 GT está muy lejos de igualar a la de móviles de gama alta como los iPhone 14 o Xiaomi 12, la verdad es que no está nada mal. De hecho, considerando que este móvil ronda los 250 €, diríamos que es la mejor calidad fotográfica a la que puedes aspirar por este precio. De día y en exteriores, toma fotos increíbles con mucha nitidez y un gran nivel de detalles. Reproduce los colores bien y no genera nada ruido, al menos cuando no se usa el zoom, pues no tiene un teleobjetivo para hacer zoom óptico de calidad.

La fotografía nocturna no es una de sus virtudes, pero se defiende. Además, tiene un sensor dedicado que te permite ver en lugares totalmente oscuros como si tuvieras unas gafas de visión nocturna. Este sensor cuenta con el doble de luces infrarrojas que el del Doogee S96 Pro, lo que permite que las imágenes a oscuras se vean con más claridad. Es un sensor muy útil para cuando te quedas en el bosque de noche y quieres estar al tanto de los peligros que te rodean, o cuando quieres revisar un lugar de tu casa o de tu trabajo y no puedes (o quieres) encender las luces.

Los modos panorámicos y retrato funcionan bien, sin más. En todo caso, lo que más nos ha sorprendido es su capacidad de grabar vídeos en 4K con HDR y una buena calidad. Sin embargo, al no tener estabilización OIS ni EIS, recomendamos acompañarlo con un trípode para que el vídeo no salga movido y gane en calidad.

Por último, no nos podemos olvidar de su cámara frontal de 32 MP, que ofrece más resolución que la mayoría de cámara selfies del mercado. Saca fotos muy nítidas con una representación de los colores bastante natural. Hace muy bien el efecto bokeh y ofrece un amplio ángulo de visión de 90º que permite incluir a varias personas en una sola selfie. Además, va excelente con videollamadas. En resumen, tiene una cámara frontal de primer nivel.

El rendimiento del Doogee S96 GT es excelente y viene con Android 12 vitaminado

El Helio G95 de MediaTek es el chip que alimenta al Doogee S96 GT junto con 8 GB de RAM y 256 GB de almacenamiento. Tiene suficiente memoria para la multitarea y la potencia necesaria para brindarte una experiencia fluida en el uso diario, tanto con apps de redes sociales (WhatsApp, Facebook, etc.) como con juegos (siempre y cuando uses la configuración gráfica baja). También trae bastante espacio para guardar fotos y vídeos, e instalar todas las apps que quieras. Si no te alcanza, puedes ampliarlo hasta 512 GB con una micro SD.

Lo único «malo» de su hardware es que no soporta 5G, pero al menos es compatible con dos tarjetas SIM 4G. Igualmente, soporta los 4 sistemas de navegación más populares simultáneamente, es decir, puedes usar GPS, Galileo, Glonass y Beidou a la vez para ubicarte con más precisión en tus aventuras.

Con respecto al sistema operativo, viene con Android 12 desde la caja en una versión limpia sin servicios ni apps necesarias. De hecho, incluye un conjunto de herramientas bastante útiles para hacer tareas al aire libre. En concreto, las apps que tiene su kit de herramientas son las siguientes:

Brújula

Medidor de nivel

Asistente para alinear cuadros

Linterna

Medidor de altura

Lupa

Campana de emergencia

Plomada

Transportador de ángulos

Sonómetro

Estas funciones están acompañadas por un botón físico personalizable ubicado en un lateral con el que puedes hacer capturas de pantalla, grabar, enceder la linterna, hacer una llamada de emergencia «SOS» y activar la cámara subacuática rápidamente.

Por cierto, incluye dos modos que nos han parecido bastante útiles y que no es común verlos en otros teléfonos:

Espacio seguro para niños : te permite elegir las aplicaciones que quieres mostrar, asignar un tiempo determinado de uso y además restringir el acceso a Internet.

: te permite elegir las aplicaciones que quieres mostrar, asignar un tiempo determinado de uso y además restringir el acceso a Internet. Modo fácil: simplifica la interfaz para darte acceso a las principales funcionalidades desde la pantalla principal con botones grandes. Es un modo personalizable, así que puedes adaptarlo según tus necesidades. Es genial para personas mayores, niños o para cualquiera que desee usar su smartphone en modo básico.

También cuenta con un lector de huellas en el lateral y reconocimiento facial para que puedas desbloquearlo de forma más cómoda y fácil para ti. Y por si fuera poco, tiene NFC compatible con Google Pay para hacer pagos móviles y es compatible con radio FM.

La batería del Doogee S96 GT es suficiente para 1 o 2 días de uso

El Doogee S96 GT monta una batería de 6350 mAh que te brinda una autonomía de hasta 2 días. Sin embargo, si eres de los que usa el móvil con mucha frecuencia, la carga te durará solo 1 día. Lo bueno es que solo tendrás que cargarlo 1 vez al día o cada dos días.

¿Cuánto tiempo tarda en cargarse? Usando la carga rápida por cable de 24 W, puedes llenar el 50 % en 1 hora. Con la carga inalámbrica de 15 W tarda aún más. Sí, no es el móvil con la carga más rápida. El lado positivo es que tiene OTG, así que puedes usarlo como powerbank para cargar otros dispositivos.

Nuestra opinión del Doogee S96 GT: el móvil rugerizado con mejor cámara que puedes comprar

El Doogee S96 GT tiene características muy buenas y equilibradas en todos los apartados. Su punto más flojo es la pantalla porque no es Full HD+, pero aun así es de una calidad muy buena. Cuenta con una cámara trasera cuádruple espectucular con visión nocturna, un procesador decente con mucha RAM y una gigantesca batería que soporta carga inalámbrica. Aparte, es súper resistente y trae un montón de extras útiles, como NFC, radio FM, lector de huellas lateral, botón personalizable y un conjunto de herramientas por software de gran ayuda para el trabajo al aire libre.

Lo mejor es que su precio es de tan solo 250 € con oferta. Merece la pena totalmente, sobre todo porque no hay muchos otros rugerizados que le compitan en calidad / precio.

LO MEJOR LO PEOR Su cámara trasera graba en 4K y saca fotos muy buenas

Su diseño es bastante elegante para ser un móvil robusto

Lo resiste todo y tiene un agarre ergonómico Es pesado

No tiene una pantalla Full HD+ con alta tasa de refresco

Usa un procesador de 2020 sin 5G

¿Dónde comprarlo al mejor precio?

Actualmente, puedes comprar el Doogee S96 GT con descuento en Doogeemall (la tienda oficial de la marca) y AliExpress usando este botón: