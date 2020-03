El análisis de un móvil ultra resistente poco o nada tiene que ver con probar un smartphone convencional. Los móviles de este sector están diseñados para aguantar grandes golpes y condiciones duras. A pesar de ser muy robustos, estos han ido mejorando poco a poco hasta tener un rendimiento similar a los móviles convencionales.

¿Será el Doogee S95 Pro el móvil que estás buscando? ¿Puede satisfacer las necesidades de un usuario exigente? Hemos probado el Doogee S95 Pro más de una semana y esta es nuestra sincera opinión. El pack que hemos probado tiene dos accesorios que se acoplan magnéticamente realmente interesantes y esa es una de sus mayores ventajas. Sigue leyendo para saber si es el móvil resistente que estás buscando.

Doogee S95 Pro: review a fondo

Este smartphone cuenta con un hardware comandado por un procesador MediaTek que rinde realmente bien y muchos añadidos que nos han gustado. Observa todas las especificaciones, más abajo te explicamos si realmente han cumplido o no con lo esperado.

Características Doogee S95 Pro Dimensiones y peso 16,8 x 7,93 x 1,38 cm con un peso de 286 gramos. Pantalla 6,3″ IPS con resolución Full HD+. Formato 19:9 y notch en forma de gota de agua. Protegida con Corning Gorilla Glass 5. Procesador MediaTek Helio P90 de 8 núcleos a 2,2 GHz con gráfica IMG 9XM-HP8 a 970 MHz. RAM 8 GB de RAM LPDDR4X. Almacenamiento 128 GB en formato UFS 2.0, ampliable con tarjeta de memoria microSD de hasta 256 GB. Cámara trasera Triple: 48 MP (f/1.8) Sensor Sony IMX582 + 8 MP (gran angular de 117º, f/2.4) + 8 MP (Zoom 2x óptico con f/2.4). Flash LED. Graba 4K a 30 fps. Cámara frontal 16 MP, con gran angular de 80º y f/2.0. Conectividad y extras Dual-SIM 4G, Bluetooth, WiFi N de doble banda, NFC, GPS y conector USB Tipo C. Batería 5150 mAh con carga rápida de 24W y carga inalámbrica de 10W. Sistema operativo Android 9 stock.

El diseño es robusto, aunque un poco incómodo

Sostener un móvil de este tipo en la mano poco o nada tiene que ver con coger un smartphone clásico. En general son más grandes e incómodos, pues es como si llevasen una funda incorporada que puede soportar grandes caídas y golpes fuertes. En este sentido este móvil no es diferente, pesa bastante (286 gramos) y además cuenta con un grosor importante. A pesar de esto, gracias a su ancho resulta fácil de sostener en la mano y es bastante ergonómico dentro de lo que hemos probado antes en móviles de este tipo.

Está bastante logrado en ese sentido y si ibas a usar una funda de esas feas y enormes, puede que tener un móvil de estos sea una solución mucho mejor. Tiene las esquinas muy bien protegidas y añade un pequeño borde grueso que lo resguarda muy bien en caso de caída. También cuenta con protección IP68 frente al agua que en este caso nos asegura que aguantará sumergido durante 4 horas a una distancia de 3 metros (bastante más que otros móviles con esta protección). También cuenta con el certificado militar MIL STD 810G y gracias a la resistencia IP69K soportará hasta 1000 caídas desde 2 metros.

El móvil cuenta con una moderna pantalla de 6,3 pulgadas Full HD+ que usa un notch en forma de gota de agua para albergar la cámara de selfies. La pantalla se ve bastante bien aunque en el exterior cuenta con poco brillo para días muy soleados (en teoría unos 600 nits). No llegamos a dejar de verla en ningún momento, pero nos parecía poco para un móvil pensado para amantes del exterior y las condiciones extremas. Lo que sí tiene es un sonido impresionante, pero de eso ya hablaremos en el apartado correspondiente. Otra cosa que te gustará es que cuenta con LED de notificaciones.

Equipa dos bandejas para introducir dos tarjetas SIMs (una a cada lado del mismo) que son bastante difíciles de quitar. No intentes quitar las tapas con las uñas (te las podrías romper), mejor hacerlo con la herramienta que incluye en la caja. Con esta podrás abrir ambos lados sin problema. La segunda ranura para tarjetas SIM es híbrida (o pones una SIM o una micro SD de hasta 256 GB). Encontramos también, en el lado derecho, los botones para encender el teléfono y de volumen. Están colocados a una altura correcta y cuentan con un buen tacto. Lo que no nos ha gustado demasiado es el lector de huellas lateral. Este funciona bien, pero al contar con un borde metálico para su protección es bastante difícil acostumbrarse a usarlo y falla bastante (no por su precisión, sino por su ubicación).

En el lateral izquierdo encontrarás la otra ranura para tarjetas y también un botón que se puede configurar en los Ajustes y resulta bastante útil. Puedes asignarle 3 funciones (un clic, dos clics y pulsación larga). Podrás programarlo para encender la linterna, abrir la cámara o hacer una captura de pantalla. Uno de los usos que debes darle, sí o sí, es la función de tecla SOS, pues si te gusta la aventura nunca estará de más contar con un botón que te de una vía rápida para emergencias.

En la parte inferior del teléfono tenemos el conector de carga USB C bajo una tapa que servirá para sellar el compartimento frente al agua. No encontramos en este móvil jack de audio y eso podría ser algo que llegues a echar de menos (sobre todo porque el móvil tiene radio FM y te pide conectar unos auriculares en una toma que no existe, aunque al conectar el módulo de altavoz externo funciona pero no hemos conseguido sintonizar ninguna emisora). Es un fallo importante que deberías saber, la radio FM no funciona.

Solo nos falta hablar de la parte trasera, en la cual encontramos su triple cámara en una isleta central donde también está el flash LED. Goza de un diseño sobrio y de un plástico de gran calidad. Será ahí en la parte trasera donde encontraremos también la salida de sonido por dos agujeros.

La cámara del Doogee S95 Pro: triple y con muchos modos

Las cámaras de los móviles han mejorado mucho, y en los móviles resistentes todavía más. Contamos en este teléfono con una cámara que goza de 3 sensores:

Un sensor principal Sony IMX582 de 48 MP con f/1.8.

con f/1.8. Un gran angular de 8 MP f/2.4 con un ángulo de visión de 117º.

Un tercer sensor con zoom óptico 2X.

Gracias a esto gozamos de una cámara que nos permite fotografiar de formas diferentes y que cuenta también con el apoyo de la Inteligencia Artificial para reconocer diferentes tipos de escena. El sensor principal de 48 MP logra resultados buenos, así como el zoom 2x. Sin embargo, con el gran angular solo podemos lograr tomas de calidad cuando hay bastante luz y con este último no podremos usar la inteligencia artificial. Cuenta también con zoom 10x digital y logra resultados más bien normalillos si tenemos buen pulso.

Hemos tenido algún que otro problema usando la aplicación de la cámara (pues a veces no saltaba bien a la cámara para selfies) aunque eso se podría corregir con una simple actualización de software. También hemos notado que cuenta con un montón de modos pero lo cierto es que no son útiles. Hemos conseguido buenas tomas en automático, tanto de día como de noche, pero los demás modos y sensores, salvo el principal de 48 MP, no están bien optimizados. Un ejemplo es el modo bokeh (que en realidad es un modo apertura) o el modo belleza. Incluso cuenta con un modo oscuro pero no es para nada útil, no logra hacer mejores fotos.

En cuanto al vídeo, graba bien, aunque al no tener estabilizador (ni electrónico ni óptico) saldrán bastante movidos si no tenemos demasiado pulso. Podría ser útil grabar con un gimbal, eso nos ayudaría bastante.

La cámara para selfies es correcta y saca buenas fotos de día, pero no te esperes nada del otro mundo. Aún así, teniendo en cuenta el precio en el que estamos y el tipo de móvil que es le damos un aprobado a la cámara, todo gracias a su sensor Sony IMX582 de 48 MP que logra hacer muy buenas fotos, aunque los demás modos no son útiles ni nos ofrecen resultados buenos. Teniendo en cuenta que el 99% de las veces usarás el modo automático el móvil cumple bien. En la galería puedes ver algunas de las instantáneas hechas con el móvil y comprobarás que son bastante buenas.

El rendimiento es bueno, y la autonomía brutal

Llega el momento de hablar de números y, lo que es más importante, su comportamiento en el día a día. En ese sentido el móvil no nos ha decepcionado en absoluto. Es un móvil muy potente que tanto en el papel como en el día a día ha rendido estupendamente. En AnTuTu arroja una puntuación de 217809 puntos, una puntuación similar a la que arrojan los procesadores gama media actuales.

Lo hemos puesto a prueba con juegos como Call of Duty Mobile con gráficos altos y ha funcionado sin problema, también con todo tipo de aplicaciones. En este sentido no tiene lagunas, es un móvil con el que podrás hacer de todo. Actualmente todos los móviles que superan los 200K en AnTuTu suelen ofrecer un rendimiento muy bueno por lo que no es un apartado que te deba preocupar.

Otro de los puntos en los que destaca positivamente es en sonido, impresionante. Gracias a su estructura y a la forma de fabricación crea un sonido que supera, por bastante, al de otros móviles de gama alta. Además, tiene bastante calidad, cuerpo y fuerza; lo cual se agradece.

Por último, hay que hablar de su tremenda batería de más de 5000 mAh que no te dejará tirado jamás en un solo día a menos que puedas superar las 8 o 9 horas de pantalla. Habitualmente te ofrecerá un par de días de uso normal y aquellos que no lo usan demasiado podrán superar esta cifra ampliamente pero esto dependerá de la configuración, del número de aplicaciones instaladas, etc. Es por eso que la duración de la batería no siempre es la misma para todos, aunque en este móvil será buena en todos los casos.

En cuanto al software, decir que viene muy limpio y sin ningún tipo de bloatware o apps extras. Es algo que nos ha gustado bastante, ya que no encontramos el clásico paquete de aplicaciones inútiles que queremos borrar. Trae las aplicaciones básicas y acceso a Google Play oficial para que te descargues todo lo que quieras. Nos hubiera gustado que llegase con Android 10…

Sus módulos y su resistencia, una razón para comprarlo

Goza de un gran rendimiento y de una muy buena resistencia. Esto se complementa con dos añadidos modulares que llegan en el pack y son realmente útiles.

Una batería externa de 3500 mAh que añade autonomía para un día.

de 3500 mAh que añade autonomía para un día. Un altavoz HiFi externo de 6W con su propia batería (para 10 horas) que también añade un sonido impresionante (ahorrándote un altavoz externo).

Ambos se conectan al móvil a través de la parte trasera con un imán y de forma automática. Funcionan bien y nos parecen realmente útiles. Eso de que puedas añadir un día de autonomía con un simple accesorio o que puedas escuchar tu música favorita con un volumen y calidad muy superior a la de un móvil normal es una gran idea.

Tampoco hay que olvidar que estamos ante un móvil realmente resistente que soporta todo tipo de condiciones extremas. El Doogee S95 Pro puede sobrevivir a más de 1000 caídas desde una altura de 2 metros, aguantar golpes, soportar temperaturas extremas, sumergirse en agua sin problemas y mucho más. Esta es una de las razones por las que este tipo de móviles son más caros que los convencionales y aquellos que lo necesiten sabrán valorarlo.

¿Vale la pena el Doogee S95 Pro?

Llegado a este punto querrás saber si realmente este móvil vale la pena. Y lo cierto es que depende de tus necesidades. Si lo que tú buscas es un móvil con buena autonomía, buen rendimiento y que aguante todo tipo de circunstancias extremas, este es un buen móvil a tener en cuenta. Debemos aclarar que actualmente se puede conseguir de oferta a muy buen precio y por debajo de los 300€ nos parece la mejor opción de su categoría.

¿Dónde comprarlo al mejor precio?

El móvil cuesta 500€, pero nosotros hemos conseguido un cupón de descuento exclusivo con el que lo podrás conseguir desde solo 179€. Usa el cupón DGS9530OFF y los precios quedarán de la siguiente forma:

Doogee S95 con 6 GB de RAM y 128 GB – 179€ . El modelo normal es igual, solo cambia la cantidad de RAM (suficiente para la mayoría de usuarios).

. El modelo normal es igual, solo cambia la cantidad de RAM (suficiente para la mayoría de usuarios). Doogee S95 Pro con 8 GB de RAM y 128 GB – 296€

Doogee S95 Pro con 8 GB de RAM y 256 GB – 331€

Si lo quieres, lo puedes conseguir en su tienda oficial (pinchando en el botón) al mejor precio de oferta.