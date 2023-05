Los Creative Zen Air son unos auriculares inalámbricos que prometen una experiencia de sonido buena, acompañada de una cancelación de ruido decente, una gran autonomía y mucha ergonomía, a un precio muy asequible. ¿Lo consiguen? Los tenemos con nosotros para probarlos a fondo y decirte si en verdad son tan buenos como parecen ser.

Si quieres unos auriculares Bluetooth baratos que sean cómodos de llevar y tengan buen sonido, como alternativa a las opciones de marcas como Xiaomi, los Creative Zen Air podrían interesarte. Te contamos todo sobre ellos a continuación.

Creative Zen Air: auriculares Bluetooth ligeros con ANC y sonido Super X-Fi

Los Creative Zen Air son auriculares de tipo TWS que pertenecen a la gama baja. No son comparables con los AirPods, pero sí con los Redmi AirDots, por ejemplo. Se conectan a tu móvil o cualquier otro dispositivo compatible por Bluetooth. Son muy fáciles de usar gracias a sus controles táctiles y no tienes que preocuparte por la lluvia o el sudor, pues tienen resistencia al agua.

Especificaciones de los Creative Zen Air

Características Creative Zen Air Dimensiones del estuche Auriculares: 34,4 x 21,5 x 23,0 mm. 5 gramos cada uno.

Estuche de carga: 60,0 x 48 x 28,6 mm. 36 gramos. Driver Neodimio de 10 mm. Respuesta de frecuencia 20 – 20000 Hz. Tecnologías de audio Super X-Fi, modo ambiente y cancelación de ruido activa (ANC). Códecs de audio AAC y SBC. Resistencia al agua IPX4. Batería Cada auricular: 60 mAh. Estuche de carga: 400 mAh. Autonomía Hasta 6 horas con el volumen al 50 % y unas 18 horas en total con el estuche de carga. Carga Se carga por USB-C. También soporta carga inalámbrica, compatible con Qi. Conectividad Bluetooth 5.0. Distancia de transmisión Hasta 10 metros (32,8 pies). Extras 4 micrófonos (2 en cada auricular), control táctil y compatibilidad con asistentes de voz Siri y Google Assistant. Contenido de la caja 1 x Creative Zen Air

1 x estuche de carga USB-C

1 x cable de carga USB-C

1 x par de almohadillas de silicona (S), (M) y (L)

1 x guía de Inicio Rápido

¿Cómo son los Creative Zen Air?

Los Creative Zen Air tienen un diseño parecido al de los AirPods de Apple. Son de color blanco y se sujetan a las orejas firmemente gracias a su punto de goma y bastón. A nosotros nunca se nos han caído y después de llevarlos un rato ni se sienten. Además, tienen un peso de apenas 5 gramos, por lo que son muy ligeros y cómodos de llevar.

Su estuche de carga tiene forma ovalada con un acabado pulido, igual al de los auriculares, que se ve bastante bien. Sin embargo, debemos admitir que el tamaño del logo estampado en el estuche nos parece excesivamente grande y arruina un poco el minimalismo del diseño general. Es un detalle estético que no afecta en nada a la calidad del producto, salvo que esto sea algo a lo que des importancia. Lo importante es que su bisagra funciona bien y los auriculares encajan a la perfección para que puedas meterlos y sacarlos sin esfuerzo.

Tanto el estuche como los auriculares están hechos de plástico. El material no es el más prémium que hemos visto, pero es lo suficiente bueno para redondear una calidad de construcción excelente. Se nota que están hechos con cariño. Por cierto, el estuche tiene un pequeño LED que indica el estado de carga y un puerto USB-C para cargarlo.

Todos los detalles de los auriculares Creative Zen Air 1 de 4

Para emparejarlos con tus dispositivos, tienes que tocar el botón que está en el interior del estuche (entre los auriculares), manteniéndolo pulsado unos segundos hasta que la luz empiece a parpadear. Si el Bluetooth de tu dispositivo está activado, se conectarán automáticamente y ya estarán listo para usar. Puedes controlarlos fácilmente tocando el bastón del auricular izquierdo o derecho de esta manera:

En modo reproducción : 2 toques en auricular izquierdo: activar los modos ambiente y ANC o desactivarlos. 3 toques en el auricular izquierdo: activar Google Assistant o Siri. Mantener pulsado el auricular izquierdo por 3 segundos: bajar volumen. 2 toques en auricular derecho: reproducir o pausar. 3 toques en el auricular derecho: pista siguiente. Mantener pulsado el auricular derecho por 3 segundos: subir volumen.

: En modo llamada : 2 toques en cualquier auricular: responder o finalizar llamada. Mantener pulsado cualquier auricular por 3 segundos: rechazar volumen.

: En cualquier modo: si los auriculares están apagados y no están guardados en el estuche de carga, mantén pulsado cualquier auricular durante 3 segundos para encenderlos.

Lastimosamente, toma tiempo aprender a dominar estos controles táctiles, ya que no reconocen del todo bien los toques y hacen que te equivoques de acción.

Por otra parte, cabe resaltar que los Creative Zen Air tienen resistencia al agua IPX4. Esto no significa que puedes sumergirlos, sino que soportan gotas de agua como las de una lluvia ligera o las del sudor. Son aptos para practicar deportes al aire libre.

¿Cómo es la calidad de sonido y conectividad de los Creative Zen Air?

Los Creative Zen Air cuentan con dos controladores de neodimio de 10 mm. Utilizan Bluetooth 5.0 para conectarse con tu móvil, soportando los códecs de audio AAC de alta calidad. Su punto flojo son los graves, pero reproducen los agudos de forma nítida y equilibran bien los medios. Suenan bien en términos generales, aunque está claro que están lejos de ser los mejores auriculares TWS en calidad de audio del mercado.

Incorporan la tecnología Super X-Fi, que es una innovación de la marca que permite disfrutar de un sonido holográfico personalizado en los auriculares, como si se escuchara un sistema de altavoces profesional. No podríamos asegurar que replican exactamente esa experiencia, pero sí que añade un poco más de cuerpo y dinámica al audio. Puedes configurar esta especie de sonido 3D mediante la app SXFI App.

Los auriculares tienen un modo de cancelación de ruido (ANC), pero no es muy efectivo. El ANC solo reduce un poco los sonidos cercanos, pero no los elimina. No filtra, por ejemplo, el sonido de unas personas hablando a tu lado. Ofrecen un modo Ambiente que permite escuchar mejor el ruido de fondo, lo que puede ser útil en algunas situaciones.

En cuanto a conectividad, no hemos tenido problema alguno. Los hemos emparejado con un móvil Android y han funcionado de maravilla. No se han desconectado ni hemos experimentado lag dentro de su rango de alcance de 10 metros. Además, cuando los sacamos de su estuche, se conectan de inmediato al móvil sin inconvenientes.

¿Cuánto dura la batería de los auriculares Creative Zen Air?

La batería dura entre cuatro y seis horas con una sola carga. Sin embargo, su autonomía total es de 18 horas, considerando la carga que les provee su estuche.

Los auriculares se cargan de 0 a 70% en apenas 15 minutos, pero tardan 1 hora en llegar al 100%. Nos parece una excelente velocidad de carga. Por cierto, su estuche se puede cargar de forma inalámbrica, lo cual es poco común en auriculares económicos como este.

¿Merecen la pena los auriculares Creative Zen Air?

Los Creative Zen Air son unos auriculares cómodos y económicos que ofrecen una calidad de sonido decente para su rango de precio. Su principal atractivo es la cancelación activa de ruido (ANC), aunque no es muy buena, pues no consigue eliminar todos los ruidos.

La función Super X-Fi no es muy impresionante y el modo ambiente no destaca mucho. Además, los controles táctiles son pequeños y difíciles de usar, lo que resta puntos a su diseño. Aun así, los Creative Zen Air podrían ser una buena opción para quienes buscan unos auriculares sencillos, cómodos y con ANC. En oferta, puedes comprarlos por 39,99 €, un precio bastante justo.