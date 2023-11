¿Te gustaría usar Android Auto sin necesidad de conectar tu móvil al coche con un cable? Si es así, quizás te interese el Carlinkit 5.0 (2air), un adaptador que te permite disfrutar de esta función de forma inalámbrica. Nosotros lo tenemos y te contaremos nuestra experiencia con este dispositivo, sus ventajas y desventajas, y cómo instalarlo en tu vehículo.

El adaptador Carlinkit 5.0 (2air) es la solución para los coches que no soportan Android Auto inalámbrico

El Carlinkit 5.0 (2air) es un pequeño dispositivo que se conecta al puerto USB de tu coche y que hace de puente inalámbrico entre tu móvil y la pantalla del coche. De esa forma, puedes usar Android Auto (o CarPlay) sin cables, lo que te aporta más comodidad y seguridad al conducir. Estas son sus especificaciones:

Características Carlinkit 5.0 (2air) Material de fabricación PC + ABS. Dimensiones y peso 76 x 43 x 12,3 mm. Pesa 120 gramos. Alimentación Entrada: 5 V ± 0,2 V – 1,0 A

Salida: 5 V ± 0,2 V – 1,0 A Consumo 0,75 W. Puertos 1 x USB-A.

1 x USB-C. Compatibilidad Android Auto y CarPlay / Android 11 o superior y iOS 10 o superior. Puede que no funcione con móviles Huawei. Conectividad WiFi de doble banda (2,4 GHz y 5 GHz) y Bluetooth. Temperatura de trabajo -10 °C / +60 °C. ¿Qué incluye en la caja? El adaptador Carlinkit 5.0 (2air), un cable USB-C a USB-A y un cable USB-C a USB-C.

¿Cómo es el adaptador Carlinkit 5.0 (2air) para Android Auto y CarPlay inalámbrico?

El Carlinkit 5.0 (2air) es un aparato muy compacto que no ocupará nada de espacio en tu coche. Mide solo 76 x 43 x 12,3 milímetros (es más pequeño que un móvil) y tiene un diseño rectangular de color negro bastante discreto. En los laterales, cuenta con unos pequeños orificios que permiten la ventilación natural del dispositivo y evitan sobrecalentamientos.

Está fabricado con una carcasa ligera y sólida de plástico que cumple su propósito. El Carlinkit 5.0 (2air) solo posee dos puertos: un USB-C que permite conectar el dongle a la pantalla del coche y un puerto USB-A que sirve para instalarle actualizaciones. No tiene nada más, pues es un dispositivo sencillo y con un funcionamiento directo.

Todos los detalles del Carlinkit 5.0 (2air) 1 de 6

Por cierto, el logotipo que está en la parte superior de la carcasa del CarlinKit 5.0 (2air) actúa como luz de estado del adaptador. Cuando está en rojo, significa que el dispositivo está encendido, pero no conectado. Y cuando está en verde, significa que se ha conectado correctamente.

No lo hemos resaltado hasta ahora, pero el CarlinKit 5.0 (2air) no solo funciona con coches que soporten Android Auto por cable, sino también con aquellos que usen CarPlay. De hecho, si lo usas con CarPlay, podrás ver que la luz de estado mostrará un tono de color de la carátula del álbum que se está reproduciendo actualmente en aplicaciones como Spotify o Apple Music. Lastimosamente, esta función no es compatible con Android Auto.

Es muy fácil de usar y su conectividad es robusta

No importa si el sistema de infoentretenimiento de tu coche tiene conexión USB-A o USB-C, pues el Carlinkit 5.0 (2air) incluye un cable para cada tipo de puerto. Para instalarlo, solo tienes que seguir estos pasos:

Conecta el Carlinkit 5.0 (2air) al puerto USB del coche .

. Activa el Bluetooth y WiFi de tu móvil y busca el dispositivo Bluetooth llamado «AutoKit».

y busca el dispositivo Bluetooth llamado «AutoKit». Empareja tu móvil con el dispositivo «AutoKit» .

. Espera a que tu móvil termine de emparejarse y luego selecciona Android Auto en la pantalla del coche.

¡Listo! Así de fácil se realiza la instalación. Después de esto, ya podrás usar Android Auto (o CarPlay en su defecto) en tu coche sin tener que conectarle tu móvil con un cable.

Puedes dejar conectado el Carlinkit 5.0 (2air) al coche para que cada vez que te subas al mismo y lo enciendas, se ejecute Android Auto de forma inalámbrica sin hacer nada. No tienes que configurar nada más ni descargar ninguna aplicación. ¡Es así de sencillo!

Nuestra experiencia con el Carlinkit 5.0 (2air) ha sido muy positiva hasta ahora. Lo he probado durante varias semanas y no he tenido ningún problema de conexión ni de rendimiento. Android Auto funciona igual de bien que con cable, sin retrasos ni cortes. Además, me parece muy práctico no tener que estar enchufando y desenchufando el móvil cada vez que entro o salgo del coche.

¿Vale la pena el adaptador Carlinkit 5.0 (2air) para portátiles?

El Carlinkit 5.0 (2air) es un adaptador que te permite usar Android Auto sin cables en tu coche de una manera muy sencilla. Es fácil de instalar y funciona muy bien, sin interferencias ni problemas. Si te gusta usar Android Auto y quieres librarte del cable, te lo recomendamos encarecidamente.

Ahora bien, tiene dos «inconvenientes» que deberías saber. El primero es su precio: vale 129 €, lo que puede parecer caro para un accesorio tan simple. El segundo es su compatibilidad, ya que solo funciona con aquellos coches que ya soporten Android Auto por cable. Si tu coche no es compatible con Android Auto por cable, tampoco lo será de forma inalámbrica con este adaptador.

Ahora bien, si tienes un coche que puede usar Android Auto y necesitas este adaptador, la buena noticia es que puedes llevártelo a un precio reducido de solo 65,99 € durante el Black Friday en Amazon. Es un precio más razonable con el que sí podemos decir que vale la pena.