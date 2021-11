La tecnología de carga rápida es genial. Te permite llenar la batería de tu móvil en mucho menos tiempo del que normalmente se necesita. Si estás fuera de casa con el teléfono descargado, y no puedes quedarte pegado al enchufe de un sitio por mucho tiempo, la necesitas. Ahora bien, hay un problema: los cargadores rápidos suelen ser grandes y, por lo tanto, poco prácticos para llevar de viaje. Y eso sin mencionar el peso extra.

Por eso, cuando vimos el cargador Baseus Cube PD con un tamaño extremadamente compacto y potencia suficiente para cargar a la máxima velocidad hasta los iPhone 12, decidimos hacernos con uno para probarlo a fondo. ¿Será esté el mejor cargador rápido para viajes? Acompáñanos a analizarlo para conocer nuestra opinión y experiencia con él. ¡Consíguelo este 11 del 11 por solo 7 €!

El Baseus Cube PD de 20 W es un cargador rápido compacto, perfecto para llevar de viaje

El Baseus Cube PD es un cargador rápido de 20 W con un tamaño de apenas 3 cm de largo y alto (si no tomamos en cuenta los pines de carga). ¡Mide lo mismo que un cargador de 5 W! Es muy ligero y compacto, por lo que es el cargador perfecto para llevar en el bolsillo. Aquí te dejamos su ficha técnica para luego pasar a hablar de sus características.

Características Cargador rápido Baseus Cube PD de 20 W Dimensiones y peso 71 x 30 x 30 mm. 42 gramos. Potencia total 20 W. Potencia de salida USB C: 5V/3A, 9V/2.22 A y 12V/1.67A. Potencia de entrada AC de 100-240 V~, 50-60 Hz y 0.8 A máximo. Protocolos soportados QC 3.0, Apple 2.4, BC 1.2, PD 3.0 (recomendado por Google y Apple) y otros. Con tres chips para detectar dispositivos que soportan esta carga rápida, estabilizar la corriente y evitar averías. Protección Contra sobrevoltaje, sobrecorriente, sobrealimentación, cortocircuitos, electroestática y altas temperaturas. Colores disponibles Negro y blanco. Compatibilidad Con un cable USB-C a Lightning : todos los iPhone, desde la serie 13 hasta la 6. Y todos los iPad del 2016 en adelante.

: todos los iPhone, desde la serie 13 hasta la 6. Y todos los iPad del 2016 en adelante. Con un cable USB-C a USB-C : todos los móviles y tablets Android con puerto USB-C, incluidos los de Xiaomi, Huawei y Samsung.

: todos los móviles y tablets Android con puerto USB-C, incluidos los de Xiaomi, Huawei y Samsung. Con otros adaptadores: powerbanks, auriculares y altavoces inalámbricos, linternas, ventiladores portátiles, lámparas de escritorio, etc.

¿Cómo es el cargador rápido Baseus Cube PD de 20 W?

Si quieres un cargador pequeñito que puedas llevar a todos lados en tu bolsillo sin que te incomode, el Baseus Cube PD es una excelente opción. Mide solo 7,1 x 3 x 3 centímetros y pesa 42 gramos. Es tan compacto que ni siquiera ocupará todo el espacio de tu bolsillo. Además, tiene un cuerpo con bordes redondeados y textura mate que dan una buena sensación al cogerlo.

Al lado de un cargador rápido estándar (como el de 33 W del Poco X3 que ves de color blanco en las fotos), se nota mucho más lo pequeño que es. Pero no te dejes engañar por su tamaño. El Baseus Cube PD en realidad es un cargador potente. Tal y como indica su cuerpo estampado, te permite cargar dispositivos a una velocidad máxima de 20 W.

Soporta prácticamente todos los protocolos de carga del mercado, incluyendo el PD 3.0 (Power Delivery) que es el que usan Apple y Google en sus smartphones por ser uno de los más seguros. También es compatible con Quick Charge 3.0 de Qualcomm y BC 1.2 que son los que usan la mayoría de teléfonos y tablets Android. En nuestras pruebas, ha resultado ser compatible con la carga rápida de varios móviles de Samsung, Xiaomi y Huawei.

Eso sí, no carga a la máxima velocidad todos los smartphones, pues hay muchos que soportan carga rápida de 33 W o más y este cargador lo máximo que puede dar son 20 W. El lado positivo de esta limitación es que garantiza una mayor protección de la batería de tu teléfono. No olvides que, cuanta más potencia uses para cargar una batería, mayor es el daño que le harás a su vida útil.

¿Pero cargar a 20 W no hace daño también? Sí, pero menos que el que hace la carga rápida de más de 30 W, principalmente porque no genera tanto calor. Además, el cargador Baseus Cube PD usa varias tecnologías extra para proteger aún más tu batería y tu teléfono en general:

Reconocimiento inteligente : el cargador puede detectar si el dispositivo que está cargando soporta carga rápida o no. Así, evita cargar con mucha potencia un batería que no la va a soportar y la carga con una potencia acorde a sus capacidades.

: el cargador puede detectar si el dispositivo que está cargando soporta carga rápida o no. Así, evita cargar con mucha potencia un batería que no la va a soportar y la carga con una potencia acorde a sus capacidades. Cambio inteligente : de 0 a 80 %, el cargador usará toda su potencia de 20 W para cargar tu dispositivo. Después de llegar al 80 %, bajará su velocidad y solo llegará al 99,99 % para alargar la vida útil de tu batería. Esto es algo que la propia Google recomienda hacer a todos sus usuarios, pero a muchos se les olvida. Por suerte, este Baseus Cube PD lo hace automáticamente por ti.

: de 0 a 80 %, el cargador usará toda su potencia de 20 W para cargar tu dispositivo. Después de llegar al 80 %, bajará su velocidad y solo llegará al 99,99 % para alargar la vida útil de tu batería. Esto es algo que la propia Google recomienda hacer a todos sus usuarios, pero a muchos se les olvida. Por suerte, este Baseus Cube PD lo hace automáticamente por ti. Usa tres chips para cargar de forma más segura: tiene un chip dedicado a las dos funciones que mencionamos antes, otro para estabilizar la corriente directa y evitar pérdidas de potencia, y un último que regula toda la energía que pasa por el cargador para protegerlo contra sobrecalentamientos, cortocircuitos, sobretensiones, etc.

Por otra parte, es importante que sepas que se puede usar en todo el mundo porque soporta un voltaje AC de 100 a 240 V. Eso sí, en su caja solo trae un manual y el cargador en sí. Tendrás que comprarle el cable USB-C que vayas a usar (si es que no tienes uno ya).

¿Qué tal funciona el cargador rápido Baseus Cube PD de 20 W?

En 30 minutos, puede cargar el 50 % de la batería de tu móvil sin sobrecalentarse. Un cargador normal solo cargaría el 15 % en ese mismo tiempo. Pero ten en cuenta que esta velocidad varía según el tamaño de la batería, el protocolo de carga soportado por el móvil, su nivel de batería actual, etc.

Recuerda que este cargador carga rapidísimo cuando tu dispositivo está a punto de descargarse, pero baja la velocidad cuando llega al 80 % por seguridad. En nuestras pruebas, ha tardado 1 hora en llenar el 80 % de una batería de 4000 mAh (la típica de los móviles actuales). Después, tardó media hora en llegar al 99 %, aunque en algunos teléfonos no pasa del 95 % para no sobrecargar la batería.

En definitiva, el tiempo de carga es muy variable. Sin embargo, te podemos asegurar que todos los iPad y los iPhone desde el 8 al 12, los carga a la mayor velocidad posible. Los auriculares, powerbanks, linternas y otros gadgets con batería recargable y puerto USB-C, también se cargan muy rápido con este cargador.

En cuanto a Android, debes saber que si tu móvil o tablet soporta una carga mayor a 20 W, no alcanzará su velocidad máxima de carga con el Baseus Cube PD. Pero sí se cargará mucho más rápido que con un cargador básico, y de forma más segura que con la mayoría de cargadores rápidos del mercado. Por ello, es una buena opción como cargador secundario de emergencia o para viajes.

¿Vale la pena el cargador rápido Baseus Cube PD de 20 W?

El Baseus Cube PD de 20 W no será el cargador más rápido que hemos probado, pero definitivamente es de los más compactos que hay en el mercado actualmente. Es perfecto para llevar en el bolsillo y carga rápido todos los iPhone, iPad y Android de gama media / baja. No es lo suficientemente potente para aprovechar la carga rápida de los Android de gama alta, pero aun así los carga rápido y ocupando menos espacio que los cargadores de serie.

Por lo práctico que es y por su bajo coste, lo recomendamos sin dudarlo. Normalmente vale unos 12 €, pero este 11 del 11 puedes conseguirlo por apenas 7 € (en oferta) usando este botón: