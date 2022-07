Automatizar tu hogar y convertirlo en inteligente puede sonar muy difícil, algo solo al alcance de ingenieros. Sin embargo, ya SwitchBot nos demostró lo contrario con gadgets, como el SwitchBot Curtain que automatiza las cortinas o los sensores Switch Motion y Contact para detectar movimiento, que te permiten añadir funciones inteligentes a tu hogar y que son muy fáciles de instalar y configurar. Ahora, la marca especializada en domótica nos trae dos nuevos productos que no solo te harán la vida más fácil, sino también más segura.

Nos referimos a las cámaras SwitchBot de 360º y de interior que, a priori, cumplen la misma función: vigilar el interior de tu casa de forma inteligente. No obstante, no se comportan de la misma manera, lo cual hace que destaquen en escenarios distintos. Ambas son relativamente económicas, así que nos hicimos con las dos para probarlas a fondo. A continuación te decimos qué nos parecieron.

Cámaras SwitchBot de interior y 360º con WiFi y calidad 1080p: parecidas, pero diferentes

Para empezar, hablemos de las semejanzas de estas dos cámaras: ambas son cámaras de vigilancia para uso en interior que graban en 1080p. Las dos tienen WiFi, micrófono y altavoz para que puedas hacer «videollamadas locales» a través de ellas con la función de comunicación bidireccional. Además, son compatibles con Alexa y Google Assistant, por lo que podrás controlarlas con tu voz. Este dúo de cámaras SwitchBot cuenta con una ranura de tarjetas SD de hasta 128 GB para guardar los vídeos que graben. Asimismo, las dos se pueden controlar con la app para móviles del fabricante desde la cual podrás recibir alertas de la cámara. ¡Ah! Y ambas están fabricadas con plástico ABS de color blanco. Sus pocas diferencias las puedes notar en la siguiente tabla comparativa. Especificaciones Cámara SwitchBot de interior Cámara SwitchBot de 360º Dimensiones y peso Cámara: 59 x 59 x 34 mm.

Base: 45 x 45 x 32 mm.

Pesa 68,8 gramos. Cámara: 78 x 78 x 107 mm.

Pesa 195 gramos. Resolución 1080p (Full HD+). Ángulo de visión Solo graba en un ángulo fijo de 130º. 360º en horizontal y 115° en vertical. Conectividad WiFi de 2,4 GHz. Almacenamiento Soporta una micro SD de hasta 128 GB en formato FAT32. Visión nocturna Infrarroja LED de 850 nm. Asistente de voz Alexa y Google Assistant. Extras Micrófono y altavoz integrados, modos normal y de privacidad, detección de movimiento, comunicación bidireccional, envío de alertas o notificaciones al móvil y funciones inteligentes sincronizadas con otros gadgets de SwitchBot. Compatibilidad Android 5.0 o superior / iOS 11 o superior. Contenido de la caja 1x Cámara de interior

1x Base

1x Manual de usuario

1x Pegatina 3M

1x Paquete de tornillos (2x tornillos M2.6)

1x Cable micro USB de 2 metros

1x Adaptador USB 1x Cámara de 360º

1x Base

1x Manual de usuario

1x Pegatina 3M

1x Paquete de tornillos (2x tornillos M2.6)

1x Cable micro USB de 2 metros

1x Adaptador USB

1x Dedal para reiniciar

¿Cómo es la cámara SwitchBot de interior y qué puede hacer?

La SwitchBot Indoor, o SwitchBot de interior, es la cámara más compacta de este dúo. Apenas mide 5,9 x 5,9 x 3,4 cm y no pasa de los 70 gramos en peso. Tiene una forma cuadrada con bordes redondeados, que le dan un aspecto elegante. La sensación que nos da al tenerla en la mano es que está hecha con un plástico muy sólido que no parece dañarse fácilmente.

Esta cámara es de color blanco y en la parte frontal tiene un módulo negro bastante grande con forma circular que aloja en el centro al sensor principal y en los bordes a los LED infrarrojos de visión nocturna. Justo debajo de este módulo, se encuentra el micrófono de la cámara junto a un indicador LED que te permite saber que la cámara está encendida.

Detalles de la cámara SwitchBot de interior 1 de 4

A diferencia de la SwitchBot de 360º, la SwitchBot de interior no puede mover su lente. Por tanto, solo puede ver en un ángulo fijo de 130º. Y no está mal, ya que si solo necesitas una cámara para vigilar a tu bebé, niño o mascota en tiempo real, puedes colocarla fija en su base en un lugar de la habitación donde se vea todo y… listo. Podrás ver lo que está grabando la cámara desde tu móvil en calidad Full HD. ¡Se verá todo con muchos detalles!

Por cierto, los LEDs infrarrojos de la cámara se activan para permitirte ver en la oscuridad cuando las luces están apagadas. Hay que decir que la visión nocturna de la cámara no es del todo nítida (es en blanco y negro), pero resulta más que suficiente para vigilar a alguien en la oscuridad. Dicho sea de paso, la SwitchBot de interior puede detectar movimiento en un rango de 9 metros, por lo que también sirve para captar intrusos en cámara.

En la parte trasera del robot, encontramos un botón de reinicio y de encendido / apagado, un puerto de carga micro-USB, un altavoz para la comunicación bidireccional (suena fuerte) y una muesca para insertar la base (tiene otra muesca en la parte de abajo para el mismo propósito). En la parte lateral, en cambio, solamente tiene una ranura para insertarle una tarjeta SD. No es algo que necesite para funcionar, pero con una tarjeta SD podrá guardar todo lo que grabe en caso de que quieras ver luego la grabación.

Fácil de instalar y usar, ¡graba estupendamente bien!

Instalar la cámara es muy fácil. Solo tienes que colocarla en su base y dejarla donde quieras (también puedes pegarla a una pared con la cinta 3M que incluye en la caja). Seguidamente, tendrás que encenderla y conectarla a tu red WiFi para realizar la configuración inicial desde su app para Android o iOS. Eso sí, ten en cuenta que esta cámara no tiene batería, por lo que tendrás que mantenerla conectada a la corriente por medio del adaptador y el cable micro USB de 2 metros que trae en la caja.

También tenemos que resaltar que la cámara SwitchBot de interior no requiere un SwitchBot Hub ni ningún otro accesorio para funcionar. Los otros gadgets de la marca que puedes conseguir solo son complementos para programar escenas específicas, como el modo privado automático que consiste en activar la grabación de la cámara solo cuando no hay nadie en casa (para ello se requiere el Contact Sensor que detecta si alguien ha entrado o salido de tu casa).

Una vez que hayas configurado la cámara, podrás verla desde tu móvil con la app. También podrás cambiar la resolución de la grabación y silenciar o activar su micrófono desde la app. De hecho, con la app podrás incluso hablar con la persona que esté al frente de la cámara en tiempo real. Igualmente, es posible sincronizar la cámara con tu asistente favorito (Alexa o Google Assistant) para controlarla con la voz.

La calidad de audio e imagen de la SwitchBot de interior es bastante decente para tratarse de una cámara de vigilancia que vale menos de 30 euros. Eso sí, debemos decir que pierde algo de calidad cuando se exportan sus vídeos a una micro SD. También se pierde calidad cuando se hace zoom porque el aumento se hace de forma digital y no óptico. En palabras más simples, la cámara no acerca su sensor al objetivo, sino que la imagen digital se amplía o recorta. Por lo demás, no tenemos quejas.

¿Cómo es la cámara SwitchBot de 360º, qué puede hacer y en qué se diferencia del modelo anterior?

Detalles de la cámara SwitchBot de 360º 1 de 5

Con la SwitchBot de 360º seremos más concisos porque básicamente es la misma cámara SwitchBot de interior, pero mejorada con un mecanismo de movimiento. Dicho mecanismo permite que la cámara sea de tipo Pan / Tilt. ¿Y eso qué significa? Que desde su app para móviles puedes hacer girar la cámara en 360º para vigilar todo el espacio alrededor de ella.

Y eso no es todo. La SwitchBot de 360º también puede ver lo que hay encima y debajo de ella, pues tiene un ángulo de visión en vertical de 115°. Todo el mecanismo que hace esto posible hace que la cámara sea 10 euros más cara y tenga un tamaño mayor de 7,8 x 7,8 x 10,7 cm. Sin embargo, creemos que es un «sacrificio» que vale la pena.

La SwitchBot de 360º también tiene un diseño blanco y negro elegante con una calidad de construcción genial. Su forma es de óvalo y se ve bastante bien. Por cierto, la ranura para insertar la tarjeta SD la tiene debajo de su módulo de cámara giratorio. Cabe destacar que tampoco tiene batería, por lo que debes colocarla cerca de una toma de corriente. Se configura de la misma forma que la cámara SwitchBot de interior: desde la aplicación de la marca tras conectarla al WiFi de la casa.

Algo que nos gustó mucho del funcionamiento de la SwitchBot de 360º es que puedes apuntar su lente hacia donde quieras con tan solo deslizar tu dedo sobre la app. ¡Es muy intuitiva! La visión nocturna, la detección de movimiento y la calidad de audio / vídeo es prácticamente igual a la de la cámara SwitchBot de interior. Al menos nosotros, no notamos ninguna diferencia apreciable en cuanto a la calidad del sensor.

Todas las características de la cámara SwitchBot de interior están presentes en esta cámara SwitchBot de 360º, con el añadido del sistema de movimiento para grabar en 360º.

Pueden almacenar tus grabaciones en la nube, pero a un coste algo elevado

Si tuvieramos que comentar algo negativo de estas cámaras SwitchBot sería su servicio de almacenamiento en la nube para guardar las grabaciones. Es un servicio muy útil porque evita que pierdas todos los vídeos que graba la cámara, sin tener que llenar cientos de unidades de almacenamiento para ello. Sin embargo, el servicio de almacenamiento en la nube que ofrece SwitchBot resulta algo caro.

Cuesta 7,99 $ al mes o 79,99 $ al año. Lo bueno es que este servicio es totalmente opcional. No hace falta que guardes todas las grabaciones de tu cámara SwitchBot y, si deseas hacerlo, pero sin pagar el servicio, puede utilizar una tarjeta SD de memoria en la cámara para almacenar los vídeos grabados.

¿Recomendamos la compra de las cámaras SwitchBot de interior y 360º?

Teniendo en cuenta que estamos ante cámaras inteligentes cuyo precio no pasa de los 40 €, sin duda alguna ambas valen la pena. Si bien no tienen la mejor calidad de imagen del mercado, por ese precio no conseguirás nada mejor. Graban en 1080p (suficiente para ver bien en las habitaciones de tu casa), traen sensores infrarrojos para ver en la oscuridad y sensores de movimiento para detectar intrusos.

Pueden guardar sus grabaciones en una tarjeta SD y son compatibles con Alexa y Google Assistant. Por si fuera poco, es posible crear escenas o rutinas inteligentes combinando estas cámaras con el SwitchBot Hub y otros gadgets de la marca. En definitiva, son cámaras de vigilancia muy completas y una gran opción para tu hogar por su excelente calidad / precio.

