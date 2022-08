La marca de mini ordenadores Beelink sigue trayéndonos nuevas opciones muy interesantes. Tras analizar el Beelink Mini S con Intel Celeron N5095, ahora nos toca probar a fondo el Beelink U59 Pro con Intel Celeron N5105. En teoría, y según la página web del fabricante, este Celeron N5105 ofrece un poco más del doble de las capacidades informáticas del Celeron N5095. Considerando que estos ordenadores tienen un tamaño similar, es posible que estemos ante el PC más pequeño y potente de la marca hasta la fecha.

Literalmente, el Beelink U59 Pro es del tamaño de la palma de la mano de una persona adulta promedio, lo cual lo convierte en un PC muy versátil y apto para distintos uso: ofimática, juegos 2D, reproductor multimedia, etc. Desde ya te adelantamos que nos ha gustado en todos los sentidos. Y por su precio, que ronda los 230 euros, nos parece una excelente compra.

El Beelink U59 Pro es como el Mini S, pero con algo más de potencia

El Beelink U59 Pro es un ordenador de tamaño compacto, con un excelente rendimiento para tareas de ofimáticas y juegos retro, indies o de exigencia baja. Dispone de una gran variedad de puertos para diferentes usos, así como varias ranuras para mejorar su hardware como gustes. Aparte, es muy fácil tanto de usar como de personalizar. Antes de entrar en detalles, echa un vistazo a su ficha técnica.

Características Beelink U59 Pro Dimensiones y peso 124 x 113 x 42 mm. 295 gramos. Procesador Intel Celeron N5105 de cuatro núcleos, fabricado en 10 nm, sin hyperthreading, con frecuencia de 2 a 2,9 GHz con 4 MB de memoria caché L3 y un TDP de 10 vatios. Gráfica Intel UHD Graphics con frecuencia de hasta 800 MHz. RAM 8 o 16 GB DDR4 a una velocidad de 2666 a 2933 MHz. 2x SODIMM. Soporta hasta 64 GB. Almacenamiento 256 o 512 GB SSD M.2 2280 SATA. También soporta unidades SATA 3 de 2,5 pulgadas (7 mm de grosor como máximo). Soporta hasta 2 TB por ranura. Conectividad inalámbrica WiFi 5 y Bluetooth 4.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de DC.

2 x HDMI.

2 x Ethernet Gigabit.

4 x USB 3.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C. Sistema operativo Windows 11 Pro. Adaptador 12 V – 3 A con un consumo máximo de 36 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador.

1 x Manual de usuario.

2 x Cables HDMI (de 100 cm y 20 cm).

1 x Soporte VESA (para colgarlo al monitor).

Cabe en la palma de tu mano y en cualquier lugar donde quieras usarlo

Como todos los mini PC de Beelink, este Beelink U59 Pro es básicamente un cubo alargado con las esquinas redondeadas y rejillas de ventilación en los laterales y trasera. Está fabricado con un plástico ABS bastante sólido y resistente con un acabado prémium en color negro que luce muy bien. Es elegante, discreto y sutil.

Tiene un tamaño de 12,4 x 11,3 x 4,2 cm con un peso de solo 295 gramos, así que virtualmente puedes colocarlo en cualquier lugar y transportarlo fácilmente. También trae un soporte VESA para colgarlo detrás de un monitor y así tener un espacio de trabajo más minimalista y organizado. Igualmente, en su caja encontrarás dos cables HDMI (uno corto y otro largo) que te permitirán usar el mini PC con dos monitores a la vez y aprovechar al máximo la multitarea.

Todos los detalles del Beelink U59 Pro 1 de 8

Porque sí, el Beelink U59 Pro tiene dos puertos HDMI en la parte trasera, así como dos entradas Ethernet Gigabit. Además, ofrece cuatro puertos USB-A 3.0 (dos adelante y dos atrás), una entrada de energía DC, un puerto USB-C (no es de carga, solo para transferencia de datos) y un conector para auriculares de cable. Asimismo, ofrece un botón físico para entrar en la BIOS y un botón de encendido con LED de estado.

En la parte inferior del Beelink U59 Pro podrás ver cuatro tornillos. Si los quitas, podrás acceder fácilmente a su interior donde encontrarás una ranura para ampliar su almacenamiento con un disco SATA 3 de 2,5 pulgadas hasta 2 TB. El mini PC viene con un SSD de 256 GB o 512 GB (dependiendo de la versión que compres). También podrás ver en su interior dos ranuras para conectar tarjetas RAM SODIMM, una de las cuales está ocupada por la memoria de 8 o 16 GB DDR4 que trae de fábrica y la otra está libre. Puedes ponerle hasta 64 GB de RAM.

Mucho más potente de lo que parece

Lo mejor del Beelink U59 Pro es su procesador Intel N5105 de onceava generación con cuatro núcleos de procesamiento que pueden trabajar a una velocidad de reloj máxima de 2,9 GHz (2 GHz de base). Su gráfica integrada alcanza los 800 MHz de velocidad. Este chip está fabricado con un proceso de solo 10 nm, lo cual hace que sea muy eficiente. Consume un máximo de 36 W, que es lo mismo que consume una bombilla incandescente. ¡No hace falta preocuparse por la factura de luz!

Viene con Windows 11 Pro oficial preinstalado, así que no tienes que comprarle una licencia ni nada. Su funcionamiento navegando por Internet con varias pestañas de Chrome abiertas y usando programas de ofimática como Word, Excel y PowerPoint es perfecto. No tarda nada en abrir las aplicaciones, la transición entre ventanas se siente muy fluida y no notamos lag o una disminución en el rendimiento al realizar estas tareas básicas.

Probamos reproducir vídeos en YouTube y Netflix con resolución 4K y funcionó sin problemas, aunque debemos decir que la reproducción en Full HD+ se ve un poco más fluida. También hay que aclarar que la salida de vídeo del mini PC está limitada a 60 Hz, lo cual no nos parece mal porque dudamos que puede ejecutar contenido a 90 FPS de forma estable, así que no es necesario una mayor frecuencia de actualización de imagen.

Si buscas un PC de oficina para trabajar, estudiar o ver vídeos, el Beelink U59 Pro no te decepcionará. Ahora bien, si lo quieres para jugar, hay un par de cosas que debes saber. Con la emulación de juegos retro el Beelink U59 Pro ofrece un rendimiento excepcional, pero no podemos decir lo mismo con la mayoría de juegos nativos de Windows. Al no tener una gráfica dedicada, el Beelink U59 Pro no es capaz de correr juegos 3D con gráficos modernos. Puede mover a 30 FPS juegos como LoL o Diablo Immortal, pero ese es su pico de rendimiento. No esperes más que eso.

Por cierto, su sistema de disipación de calor funciona bastante bien, ya que nunca palpamos un calor excesivo en su carcasa al llevarlo a su máximo potencial. Tampoco es muy ruidoso, por lo que es perfecto para lugares de trabajo o estudio.

¿Vale la pena comprar el Beelink U59 Pro?

El Beelink U59 Pro es un mini PC ideal para hacer tareas de ofimática, reproducir vídeos, películas o series, y navegar por Internet. Eso sí, no es apto para juegos (salvo juegos retro o juegos 2D). Si no tienes problema con eso, creemos que el Beelink U59 Pro por su portabilidad, versatilidad y excelente rendimiento vale la pena. ¡Y no está nada mal de precio! Cuesta 225 euros y lo puedes conseguir con este botón: