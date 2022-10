Luego de analizar el Beelink SER 5 con procesador AMD Ryzen 5 5600H, quedamos bastante satisfechos con su rendimiento y calidad. Sin embargo, su precio nos pareció un poco elevado para alguien que busque un mini PC de oficina potente donde pueda trabajar regularmente y jugar ocasionalmente. Beelink, siempre atenta al feedback de sus usuarios, ha lanzado una nueva versión del Beelink SER 5 que cambia el procesador para ser más económico.

Si bien el chip que incorpora el nuevo Beelink SER 5 5560U es un poco menos potente que el del primer Beelink SER 5, ofrece el mismo rendimiento en tareas de ofimática, reproducción de vídeos 4K y navegación por la red. Además, energéticamente es mucho más eficiente, lo cual te puede ahorrar unos cuantos euros en la factura de luz.

Aprovechando que tenemos el Beelink SER 5 5560U en casa, vamos a contarte todo lo que debes saber sobre él y cómo ha sido nuestra experiencia al usarlo con diversas tareas.

Así es el Beelink SER 5 5560U: un buen mini PC para oficina con el que también puedes entretenerte

El Beelink SER 5 5560U es un PC de tamaño ultracompacto, fabricado con materiales de calidad y componentes que se ajustan a las tareas de la actualidad. Es perfecto para usar programas de ofimática y hacer edición multimedia, así como para reproducir contenido 4K y jugar algún que otro videojuego que no sea muy demandante. Pero lo que más nos gusta del Beelink SER 5 5560U es lo silencioso que resulta, inclusive en los momentos de mayor exigencia para sus ventiladores. Antes de ahondar en detalles, veamos su ficha técnica.

Características Beelink SER 5 5560U Dimensiones y peso 126 x 113 x 42 mm. Pesa 455 gramos. Procesador AMD Ryzen 5 5560U de 6 núcleos y 12 hilos con una velocidad de reloj máxima de 4,0 GHz (2,3 GHz de base). Fabricado con el proceso de 7 nm de TSMC. Gráfica AMD Radeon™ Graphics con 6 núcleos y frecuencia de 1600 MHz. Soporta salida 4K a 60 Hz. RAM 16 GB DDR4 a 3200 MHz. Soporta hasta 64 GB. Almacenamiento 500 GB M.2 2280 NVMe SSD. Soporta hasta 2 TB. Espacio para disco duro SATA3 de 2,5 pulgadas de hasta 7 mm de grosor. Conectividad inalámbrica WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de CC.

2 x HDMI.

1 x LAN Gigabit.

1 x Tecla RTC.

2 x USB 3.0 Tipo-A.

2 x USB 2.0 Tipo-A.

1 x USB 3.2 Tipo-C. Sistema operativo Windows 11. Adaptador 19 V – 3 A con un consumo máximo de 15 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Adaptador de corriente.

1 x Manual de usuario.

2 x Cable HDMI.

1 x Soporte VESA.

Mismo diseño de siempre con una calidad de construcción estupenda

El diseño del Beelink SER 5 5560U es exactamente el mismo del primer Beelink SER 5 y de muchos otros mini PC de esta marca. Lo bueno de la caja que usa es que tiene rejillas de ventilación tanto en los laterales como en la parte superior y posterior del mini PC, facilitando así la ventilación natural de sus componentes internos y quitándole carga al sistema de refrigeración. Además, está fabricada con una combinación de plástico y metal sólido y resistente.

Solo está disponible en color negro (menos mal que el negro combina con todo) y tiene un diseño bastante compacto de solo 12,6 x 11,3 x 4,2 cm. ¡Lo puedes sujetar con una sola mano fácilmente! Es muy portátil y puedes llevarlo contigo a todos lados en un bolso de forma cómoda. Aparte, incluye un soporte VESA para colocarlo oculto en la parte trasera de un monitor y no ocupar nada de espacio en tu escritorio.

Cabe destacar que a diferencia del Beelink SER 5 original, este nuevo modelo no incluye tres puertos USB 3.0, sino solo dos. Estos dos puertos USB 3.0 se ubican en la parte delantera junto con un puerto USB-C y un jack de 3.5 mm para conectarle auriculares de cable. También tiene un botón de encendido y una tecla RTC para acceder a la BIOS. En la cara trasera, cuenta con dos puertos USB 2.0, una entrada LAN que soporta velocidades de hasta 1000 Mbps, dos puertos HDMI que soportan salida de vídeo en 4K y una entrada de alimentación.

Todos los detalles del Beelink SER 5 5560U 1 de 7

Asimismo, viene con WiFi 6E y Bluetooth 5.2, que son los mejores estándares de conectividad inalámbrica en la actualidad. Por cierto, puedes desmontar fácilmente el Beelink SER 5 5560U para acceder a sus componentes internos con solo quitar cuatro tornillos. En la tapa superior tiene una ranura para instalarle una disco duro SATA de hasta 2 TB. Su memoria RAM de 16 GB también se puede ampliar hasta 64 GB, instalándole dos tarjetas de 32 GB en cada una de sus ranuras SODIMM DDR4.

Es importante mencionar que este mini PC trae dos cables HDMI en su caja, ya puede conectarse a dos pantallas al mismo tiempo. Así que es perfecto para la multitarea o para trabajar con varias ventanas abiertas.

Funcionamiento simple, rápido y silencioso, ideal para trabajar en casa u oficina

Al traer Windows 11 instalado de fábrica, notamos que el Beelink SER 5 5560U está mejor optimizado que otros PC donde hemos instalado lo último de Microsoft. Además, el hecho de contar con un SSD de 500 GB con velocidad de lectura de 2350 MB/s, permite que arranque el sistema y abra programas mucho más rápido que ordenadores con una unidad de disco rígido. Su memoria RAM de 16 GB distribuida en dos canales también contribuye a ofrecer un desempeño rápido y fluido cuando se tienen abiertos muchos programas a la vez.

Ahora bien, hablemos de su procesador que al fin y al cabo es lo que diferencia a este nuevo modelo. Monta el AMD Ryzen 5 5560U que trabaja con 6 núcleos y 12 hilos a una velocidad base de 2,3 GHz y máxima de 4,0 GHz. Es algo menos veloz que el procesador Ryzen 5 5600H del Beelink SER 5 (10% menos según CPUBenchmark), pero la verdad es que no se nota en el día a día. El mini PC en tareas básicas e incluso durante operaciones de multitarea nos ha parecido igual de rápido que su hermano.

Con juegos quizás se palpa más la diferencia de procesador, pero no mucho. El Beelink SER 5 5560U puede mover juegos como Fall Guys y Genshin Impact a 30 FPS sólidos (incluso un poco más) con una resolución 1080p. También te permite jugar al League of Legends a 90 FPS sin caídas. Esto es en parte gracias a su excelente sistema de refrigeración compuesto por un gran ventilador que mantienen la temperatura a raya. Rara vez sube por encima de los 70 ºC.

A propósito del ventilador, debemos decir que este hace un ruido de no más de 32 dB al estar usando Photoshop. No se escucha en absoluto y no molesta para nada. Con tareas más exigentes, como juegos, tampoco suena mucho, aunque sí se nota.

Y en lo que respecta a conectividad, no tenemos quejas. Todos sus puertos funcionan a la perfección y las conexiones Bluetooth 5.2 y WiFi 6E son bastante estables y rápidas. La reproducción de vídeos en 4K tampoco nos dio problemas: nunca se cortaba y se mostraba tal como debía.

Por cierto, el TDP de su procesador es de 15 W máximo, por lo que en teoría consume 10,9 kW por año usando el 25 % de su CPU. Esto es solo un tercio de lo que consume el AMD Ryzen 5 5600H. ¡El ahorro de energía que te ofrece este mini PC es brutal! Así pues, el coste total en electricidad al año del Beelink SER 5 5560U sería el siguiente:

Con un coste medio de 0,25 € el kW .

. Y un consumo medio de 8 horas diarias .

. El coste total al año es de 2,7 € .

¿Merece la pena comprar el nuevo Beelink SER 5 5560U?

El Beelink SER 5 5560U ofrece un rendimiento impecable para navegar por páginas web, mirar vídeos en 4K y usar programas de ofimática, como Office y Photoshop. Su funcionamiento silencioso y excelente disipación del calor lo convierten en un mini PC perfecto para trabajar en casa o en oficina sin molestar a nadie. Aparte, tiene un muy bajo consumo energético, así que puedes usarlo durante muchas horas sin preocuparte por la factura de luz.

También sirve para jugar a algunos juegos con calidad media o baja, aunque no es su especialidad. De cualquiera manera, la gran ventaja de este nuevo modelo es su precio. Vale 679 € y puedes conseguirlo con 70 € de descuento en Amazon.