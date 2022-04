Aparte de fabricar hubs para que conviertas tu móvil en un PC, como el Beelink Expand M, la marca Beelink también es conocida por sus mini PC de gran calidad, como el Beelink GTR. El año pasado lanzaron el Beelink GTR5 que es un mini PC fantástico, pero que no llegó a tantas personas como se esperaba porque ofrece mucha más potencia de la que el usuario medio de este tipo de PC necesita.

Ahora, el fabricante ha puesto a la venta una mejor propuesta: el Beelink SER 4. Este nuevo mini PC con procesador Ryzen 7 4800U de AMD está pensado para las personas que realizan tareas de menos exigencia para la CPU, como trabajos de ofimática, edición de fotografías o incluso jugar a juegos del nivel de Genshin Impact. Además, llega con una mejor relación calidad / precio. Aprovechando que lo tenemos aquí, vamos a analizarlo…

El mini PC Beelink SER 4 lo tiene todo: diseño compacto y gran rendimiento

Como su nombre indica, el Beelink SER 4 es el sucesor directo del Beelink SER 3. ¿En qué lo mejora? Pues el rendimiento de su procesador es 1,53 veces mejor, según los benchmarks, ya que tiene el doble de núcleos e hilos y una velocidad máxima de reloj que es 200 MHz mayor. Además, su GPU integrada es un poco mejor y su consumo energético es más eficiente gracias al proceso de fabricación de 7 nm.

Así que, si tienes el modelo anterior de este mini PC, definitivamente vale la pena dar el salto. Ahora bien, si eres nuevo en esto, ten por seguro que el Beelink SER 4 te ofrecerá un excelente rendimiento en la mayoría de tareas, tan bueno o mejor que el Intel NUC 11 Pro. Y su tamaño ultracompacto te permitirá montarte un PC muy capaz en cualquier lugar de tu casa, oficina o empresa de forma fácil.

Características Beelink SER 4 Dimensiones y peso 126 x 113 x 42 mm. Pesa 455 gramos. Procesador AMD Ryzen 7 4800U de 8 núcleos y 16 hilos, fabricado con el proceso de 7 nm. Gráfica Radeon RX Vega 8 con velocidad de 1750 MHz. RAM 8 / 16 / 32 GB DDR4 a 3200 MHz. Soporta hasta 64 GB. Almacenamiento 512 GB M.2 NVMe SSD. Soporta hasta 2 TB. Conectividad inalámbrica WiFi 6E y Bluetooth 5.2. Puertos 1 x toma de auriculares / micrófono de 3,5 mm.

1 x entrada de CC.

2 x HDMI.

1 x LAN Gigabit.

1 x Tecla RTC.

3 x USB 3.0 Tipo-A.

1 x USB 2.0 Tipo-A.

1 x USB Tipo-C. Sistema operativo Windows 11 Pro. Adaptador 19 V – 3 A con un consumo máximo de 57 W. Contenido de la caja 1 x Mini PC.

1 x Cargador.

1 x Manual de usuario.

1 x Cable HDMI.

1 x Soporte VESA.

No ocupa nada de espacio y es muy versátil

El Beelink SER 4 es un ordenador ultracompacto de solo 126 x 113 x 42 mm y 455 gramos de peso. Tiene una tapa superior perforada que le da un toque bastante prémium y permite una refrigeración más eficiente de la CPU. También cuenta con rejillas de ventilación en los dos paneles laterales, las cuales están revestidas de rojo. La combinación entre rojo y negro nos ha gustado.

El chasis del Beelink SER 4 está fabricado con metal, lo cual hace que sea bastante resistente a golpes. De hecho, hemos aplicado fuerza en todos sus lados para ver si tiende a doblarse, y no. Se ha mantenido intacto. Así que podemos asegurar que la calidad de construcción de este mini PC es buena. También probamos sus distintos puertos varias veces y ninguno se nota endeble.

Si bien este PC no ocupa nada de espacio y debería poder colocarse en cualquier escritorio sin problemas, viene con un soporte VESA para fijarlo en la parte posterior del monitor y hacerlo desaparecer completamente del entorno. Personalmente, me gusta más usarlo con soporte para ocultar mejor los cables, aunque es verdad que si vas a estar conectando y desconectando cosas es más cómodo tenerlo en la mesa.

Diseño y detalles del Beelink SER 4 1 de 8

Por cierto, tiene puertos de sobra el Beelink SER 4. En la parte delantera, junto al botón de encendido, ofrece una entrada para auriculares de 3,5 mm, dos puertos USB 3.2 y un puerto USB-C que es compatible con DisplayPort 1.2. Atrás, debajo de las rejillas de refrigeración traseras, tiene dos puertos USB (uno es 3.2 Gen 1 y el otro es 2.0), dos puertos HDMI 2.0, un conector LAN Ethernet RJ45 1000M y la entrada de corriente. Gracias a esto, el Beelink SER 4 te permite conectar tres pantallas 4K a la vez.

Y si eres de los que disfruta personalizando el hardware de tu PC, este Beelink SER 4 te lo pone muy fácil. La parte de abajo de su chasis se pueda quitar con tan solo retirar 4 tornillos. Allí, verás sus dos ranuras para tarjetas RAM DDR4 de 3200 MHz (ampliable hasta 64 GB), así como el acceso a la ranura M.2 para ampliar el almacenamiento SSD hasta 2 TB.

En el interior, también encontrarás su tarjeta inalámbrica reemplazable, aunque no creo que la quieras cambiar ahora. Este mini PC ya es compatible con lo último en conectividad inalámbrica: WiFi 6E y Bluetooth 5.2.

Un PC pensado para trabajar, navegar, jugar y ver contenido multimedia

El Beelink SER 4 viene con el procesador AMD Ryzen 7 4800U, 512 GB de almacenamiento rápido SSD y hasta 32 GB de RAM en dos canales. El sistema operativo que trae es Windows 11 Pro con licencia, la versión ideal para todo tipo de usuarios (tanto para los avanzados como para los no-avanzados). Además, incluye varias características para empresas y no tiene bloatware ni ningún tipo de app de terceros que tengas que desinstalar.

En el uso diario (navegar por Internet, ofimática, edición de contenido multimedia, etc.), la verdad es que el Beelink SER 4 va súper fluido y todo responde al toque. Puedes tener varias pestañas en Chrome abiertas, estar trabajando en varios documentos a la vez y mantener activas las apps de Spotify y WhatsApp, y el PC ni se inmutará. No se pondrá lento y seguirá funcionando igual de bien.

Aparte, es bastante silencioso (genera 37,7 dB cuando sus ventiladores están al máximo). Solo escucharás el ventilador cuando necesites tirar de recursos, por ejemplo, al ejecutar un juego. Así que nos parece perfecto para empresas con muchas oficinas o lugares donde se requiera mantener un nivel de ruido bajo.

El consumo es muy reducido. Para tareas de oficina, se me mantiene en 10 W. De fábrica viene limitado a un máximo de 25 W, pero es posible modificar eso para subir el rendimiento.

Test de rendimiento y detalles de hardware del Beelink SER 4 1 de 7

Con juegos no va nada mal. Puede correr The Witcher 3 a 1080p con gráficos altos y sin caídas de FPS, o Genshin Impact a 1080p y con gráficos medios, manteniendo una fluidez de 44 FPS. El League of Legends lo puede mover con fluidez incluso a 4K y en ajustes altos. Aunque no es un PC gaming, se defiende muy bien. Y me ha llamado la atención lo poco que se calienta. Después de jugar por unas horas, al tocarlo apenas se nota caliente.

Este Beelink SER 4 puede reproducir vídeos en 8K a 60 FPS y en 4K a 120 FPS, por lo que también puedes usarlo como un TV Box. Eso sí, si la reproducción es en streaming, el PC sufrirá con la resolución 8K (con el 4K no tendrá problemas). También va perfecto para usar Photoshop o incluso editar vídeos 1080p (no he probado en 4K).

Comparándolo con otros mini PC, notamos que en los benchmarks el Beelink SER 4 supera siempre el rendimiento de los Intel NUC 11 Pro (que son más caros).

¿Vale la pena comprar el Beelink SER 4?

El Beelink SER 4 ofrece un rendimiento excelente en un tamaño compacto, con muchos conectores y opciones para mejorarlo cuando quieras, lo cual lo convierte en un mini PC sumamente versátil. Puedes usarlo como PC de ofimática, consola de videojuegos o TV box. Considerando su precio de 640 € (512+16 GB), nos parece el mejor mini PC en calidad / precio que puedes comprar. Puedes conseguirlo en su página oficial: